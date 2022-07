The Division 2 lebt doch noch: Roadmap zeigt 2 große Updates 2022 und verspricht Support für nächstes Jahr

Gute Nachrichten für alle Fans von The Division 2. In einem Community-Update haben die Entwickler zwei große Title-Updates für 2022 angekündigt. Außerdem ist offiziell ein „Year 5“ geplant. Die Inhalte der Roadmap und warum trotzdem nicht alles nach Plan läuft, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Der Loot-Shooter The Division 2 war lange von der Bildfläche verschwunden. 2020 kam die dicke Erweiterung „Warlords of New York“, doch der Support sollte damit abrupt und überraschend enden.

Erst als klar wurde, dass die Fan-Basis doch größer ist als gedacht, fuhr man die Entwicklung auf kleiner Stufe wieder hoch. Das führte dann zur Season 9 mit Title Update 15, die offenbar erfolgreich genug war, um Division 2 weiter auf „Sparflamme“ laufen zu lassen.

Denn ein neues Community-Update zeigt nun eine Roadmap für die geplanten Updates 2022 – zwei Stück sollen noch kommen. Zudem bestätigen die Entwickler Inhalte für „Year 5“. Damit ist klar, dass Division 2 auch nach März 2023 weiterlaufen wird.

Was das Community-Update noch verrät, findet ihr weiter unten. Die Roadmap 2022 binden wir euch hier ein:

Division 2: 2022 kommen 2 Title-Updates

Was verrät die Roadmap? Ihr erhaltet einen Überblick über die ungefähren Release-Daten der beiden geplanten Seasons 10 und 11 und den Content, der enthalten ist:

Season 10 Startet Ende August Neue Manhunt Neue Ausrüstung und Waffen Legendärer Schwierigkeitsgrad für „Tidal Basin“ und „Manning National Zoo“ Test-Server von Season 10 startet im August

Season 11 Startet Anfang Dezember Neue Manhunt Neuer Spielmodus Neue Ausrüstung und Waffen



Zudem sind kleinere Anpassungen geplant, etwa „Quality of Life“-Änderungen, die das Spielerlebnis aufwerten sollen.

Im Community-Update wird auch der neue Modus „Countdown“ erwähnt. Die Entwickler freuen sich über viel positives Feedback und möchten einen Spielwunsch umsetzen: mehr Einstellungs-Möglichkeiten beim Schwierigkeitsgrad des neuen Modus.

„Immer noch eines der besten Games für mich“ – Warum Shooter-Fans The Division 2 nachholen sollten

Allerdings gibt es auch einen kleinen Rückschlag zu verzeichnen. Bei der Ankündigung von Season 9 versprachen die Entwickler umfassende Überarbeitungen bei den Spezialisierungen, das ist so eine Art Klassen-System bei Division 2.

Für diese wichtigen Überarbeitungen gibt es weiterhin kein Datum. Die Entwickler schreiben, dass sie erst ein Release-Datum rausgeben wollen, wenn sie mit den Anpassungen zufrieden sind.

Beinahe in einem Nebensatz gibt es dann noch eine hervorragende Nachricht für alle Fans des Loot-Shooters: The Division 2 bekommt ein „Year 5“. Wahrscheinlich geht es dann im März 2023 mit Season 12 weiter. Mehr Infos gibt es dazu aber aktuell nicht.

Neben dem Haupt-Titel von Division zeigt die Roadmap auch Infos zu einigen Ablegern, die in Arbeit sind. So gab es einen beschränkten Test vom Free2Play-Titel The Division: Heartland und Anfang Juli soll noch ein Mobile-Spiel für Division angekündigt werden.

Mehr Details bietet das Community-Update jedoch nicht. Wollt ihr euch jetzt etwas zu Division: Heartland ansehen, dann schaut hier vorbei: Endlich neue Infos zum Free2Play-Shooter von The Division – Heartland soll 4 Modi bieten