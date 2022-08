Destiny 2: Alle wichtigen Infos zur Season 18 – Showcase, neuer Raid und Leaks

Bei Destiny 2 herrscht aktuell eine spannende Stille vor dem großen Showcase-Sturm zur neuen Season 18. Diese startet bereits Ende August, doch Bungie hält sich mit genauen Details schwer zurück. Wir haben euch daher alle bereits bestätigten Informationen, Ankündigungen, Termine sowie Leaks zusammengestellt, damit ihr wisst, was euch in der neuen Season 18 so erwartet.

Wann erscheint die neue Season? Die Season 18 startet offiziell am 23. August 2022 zum regulären Weekly-Reset um 19 Uhr. Erfahrungsgemäß sind die Server von Destiny 2 dann jedoch oft überlastet, sodass Spieler mit dem vorangehenden Server-Down und einem Download der neuen Inhalte durchaus länger nicht zocken können.

Auch sollte man mit Warteschlangen beim Login am Abend rechnen. Allerdings muss erwähnt werden, dass Bungie seine Hüter von Season zu Season immer schneller ins Spiel bringen konnte und auch die Updates reibungsloser abliefen.

Wann startet das offizielle Showcase? Bevor es mit der neuen Season 18 losgeht, können sich die Hüter zuvor noch auf eine Preview von Bungie freuen. Die findet ebenfalls am 23. August 2022 statt.

Allerdings hat Bungie keine genaue Uhrzeit dafür genannt. Wir gehen aber davon aus, dass es kurz vor dem Weekly-Reset auf dem Twitch- und YouTube-Kanal von Bungie live gehen wird und am Ende in die neue Season 18 überleitet.

Das Showcase von Bungie findet am 23. August statt.

Im Showcase werden die Hüter so einige spannende Informationen erwarten:

Zum einen den Namen des Legenden-Raids der in Season 18 aus dem Content-Vault zurückkehrt. Natürlich kann er, wie alle zurückkehrenden Raids, kostenlos gespielt werden.

Zeitgleich wird Bungie wohl auch den Namen der neuen Season verkünden und einen ersten elektrifizierenden Ausblick auf das letzte Lichtklassen-Update Arkus 3.0 geben.

Und da das Ankündigungsvideo zum Showcase bereits rückblickende Storybeats zur Dunkelheit und dem Zeugen offenbarte, lässt dies vermuten, dass es zum ersten Mal einen Ausblick auf das „Lightfall“-DLC geben könnte.

Gibt es schon einen Trailer? Zur Season 18 gibt es leider noch keinen Trailer. Bungie hat bisher nur den offiziellen Ankündigungstrailer für das Showcase am 23. August rausgehauen, den ihr euch hier nochmal ansehen könnt.

Diese Inhalte kommen garantiert in Season 18

Auch wenn wir noch nicht viel dazu wissen, so wird es in der kommenden Season zumindest wieder die klassischen Elemente geben, die man aus den vorhergehenden Staffeln bereits kennt.

Was ist eine Season in Destiny 2? Seasons in Bungies Weltraum-Shooter sind stets drei Monate lang und bringen regelmäßig neue Inhalte ins Spiel. Meist orientieren sie sich etwas an der großen Gesamtstory von Destiny 2. Es können aber auch kleinere Nebenstorys sein, die darin erzählt werden, die abseits des aktuellen DLCs „Die Hexenkönigin“ spielen.



Der große Unterschied zu den klassischen DLCs oder Erweiterungen ist, dass solche Seasons ihre Inhalte auf drei Monate verteilen, um dann oft über Cliffhanger oder Epiloge an die nächste Season anzuschließen. Dafür gibt es zeitgesteuerte Quests. Als Ergänzung bringen Seasons noch saisonale oder PvP-Events mit sich.



Seasons können separat gekauft werden und sind günstiger als ein klassisches DLC. Außerdem bringen Seasons immer wieder Inhalte für die Spieler, welche Destiny 2 komplett kostenlos, über Free2Play, zocken.

So wird Season 18 erneut einen neuen Season-Pass und eine neue, exotische Season-Waffe bringen. Zudem stecken bis Level 100 wieder viele Belohnungen für alle Spieler von Destiny 2, sowie zusätzliche Items für die Season-Pass-Käufer. Darunter ein komplett neues saisonales Rüstungs-Set, Cosmetics, Materialien und Bonus-EP.

Der Preis des Seasonpass wird 1.000 Silber betragen – also etwa 10,00 Euro.

Neue legendäre Playlist-Ritualwaffe

„Befehlskette“ – Die Ritualwaffe aus Season 17.

In Season 17 konnten die Spieler über die Vorhut, Schmelztiegel und Gambit-Playlisten das Maschinengewehr „Befehlskette“ mit seinen 3 Playlist-Ornamenten erspielen. Auch Season 18 wird wahrscheinlich wieder eine neue Ritualwaffe ins Spiel bringen. Welche es ist, bleibt aber noch ein Geheimnis, denn diesmal gibt es noch keine Leaks.

Diese Waffen verlassen in Season 18 den Beutepool

Neben den neuen Waffen, die ins Spiel kommen hat Bungie bereits mitgeteilt, dass einige der erspielbaren Waffen in Season 18 das Game verlassen müssen. Dazu gehören:

die legendäre Eisenbanner-Pistole „Friedensabkommen“

das legendäre Eisenbanner-Maschinengewehr „Archon-Donner“

das legendäre Dämmerungs-Fusionsgewehr „PLUG ONE.1“

der legendäre Dämmerungs-Raketenwerfer „Hitzkopf“

das legendäre Trials-Scharfschützengewehr „Auge von Sol“

sowie das legendäre Trials-Automatikgewehr „Der Beschwörer“

Diese erspielbaren Waffen verlassen in Season 18 den Beutepool.

Waffenmeister wird für Season 18 überarbeitet

Wie Bungie in seinem Blog vom 21. Juli mitgeteilt hat, ist man mit dem offiziellen Waffenmeister Banshee-44 im Turm nicht zufrieden. Er bekommt deswegen in Season 18 erstmal seine Exo-Festplatte formatiert und wird geupdatet.

Erstens bekommt ihr ab Saison 18 für das Abschließen täglicher Waffenmeister-Beutezüge je 50 Ruf (vorher 25), also insgesamt 200 Ruf pro Tag.

Zweitens, und das ist für die Spieler noch wichtiger, wird der Waffenmeister-Ruf, den man durch das Zerlegen von Legendären oder Exotischen Waffen und Rüstungen erhält, auf jeweils 5 erhöht (statt bisher 3). Dadurch steigt die Geschwindigkeit, mit der der Waffenmeister-Ruf erworben werden kann, erheblich.

Die Änderungen sollen dazu führen, dass Hüter ihren Ruf bei Banshee-44 mindestens einmal pro Saison zurücksetzen können.

Neue saisonale Story-Mission, Aktivität und Waffen

Wenn Bungie seinem bisherigen Seasonmodell weiter folgt, dürfen die Spieler in Season 18 zudem zwei neue Aktivitäten erkunden.

Dabei erwartet sie eine Woche für Woche Story-Mission, sowie eine dazu passende saisonale Aktivität mit Level-Option und Waffen. Diese könnten zudem neue Baupläne für das Waffen-Crafting beinhalten.

Die letzte Storymission in Season 17 schlugen Kabale und Hüter gemeinsam.

Wo stehen wir aktuell in der Story? Nachdem Savathun erst einmal aus dem Weg ist, verfolgten die Hüter seit dem 24. Mai in Season 17 die Alpträume der Mondpyramide auf der Verlassenen Leviathan. Sie kämpften dabei nicht nur gegen Calus, den ehemaligen Raid-Boss, sondern auch gegen die sich ausbreitende Egregore-Verseuchung. Solange, bis Calus und alle Alpträume besiegt waren.

Doch irgendwie scheint die Geschichte der Season 17 noch nicht zu Ende erzählt zu sein. Ein Promobild, dass Bungie zu Beginn der Saison veröffentlichte, zeigt eine weitaus größere Verseuchung der H.E.L.M.-Kommandezentrale als dies aktuell der Fall ist. Gut möglich, dass sich zum Ende von Season 17 noch ein Epilog anbahnt und Bungie so mit einem Knall zur Season 18 übergeht.

Damit ihr wisst, von welcher Verseuchung wir hier reden, haben wir euch den Ist-Stand und das damalige Promo-Bild nochmal zum Vergleich gegenübergestellt.

Große Verseuchungen auf dem Promo-Bild von Bungie zu Season 17 Aktueller Status der H.E.L.M.-Verseuchung Die Verseuchung hat bisher noch nicht alles infiziert. Steht bald ein Epilog an?

Während die Hüter sich um die saisonalen Aktivitäten kümmern, baut sich am Horizont bereits das nächste Unheil zusammen. Der Zeuge und die Dunkelheit sind nah und auch die Truppen von Xivu Arath, Savathuns letzte noch lebende Schwester, könnten jederzeit mit ihren riesigen Schar-Kriegsmonden die Vorhut und die Letzte Stadt angreifen. Die Zukunft von Destiny 2 sieht also wirklich düster aus und der Name des kommenden DLCs „Lightfall“ verspricht ebenfalls nichts Gutes.

Destiny 2: Alles zum Lightfall-DLC von 2023 – Release, Leaks und Theorien

Vermächtnis-Raid startet in Season 18 mit Worlds-First-Rennen

Nachdem Bungie seine Dungeons monetarisiert hatte, erwartet die Hüter im Gegenzug jede Season im Wechsel entweder ein neuer Dungeon oder ein Raid. Nachdem Season 17 den Glocken-Dungeon „Dualität“ brachte, ist in Season 18 folglich wieder ein Raid an der Reihe.

Welcher Raid kommt in Season 18? Dieses Mal kehrt ein Vermächtnis-Raid aus dem Content-Vault zurück, ähnlich wie einst „Die Gläserne Kammer“. Welcher das jedoch ist, wird Bungie offiziell im Showcase am 23. August verraten.

Wir haben euch jedoch die zur Verfügung stehenden Optionen vorgestellt und wollten wissen, welchen dieser Raids ihr euch eher zurückwünscht. Hier geht es zur MeinMMO-Umfrage.

Updates des Lichtklassen-Fokus: Arkus 3.0

Arkus 3.0 könnte desorientieren, elektrifizieren, verketten und reflektieren.

Ein zentrales Detail, das auch für das Worlds-First-Rennen des Vermächtnis-Raids ausschlaggebend sein könnte, ist die Überarbeitung für Arkus 3.0.

Damit folgt die Lichtklasse als letzte auf Leere 3.0 aus Season 16 sowie Solar 3.0 aus der aktuellen Season 17 und wird dann ebenfalls eine individuellere Konfiguration erhalten, die mehr „Build“-Optionen bietet.

Dafür wird Bungie neue Aspekte und Fragmente ins Spiel bringen, die dem angestaubten Fokus neuen Glanz verleihen sollen. Zudem könnte auch alte Exotics wieder wichtiger werden.

Destiny 2 könnte Arkus 3.0 in Season 18 bringen – Diese 5 Exos werden davon profitieren

Welchen Fokus könnte die neue Fähigkeit erhalten? Bungie hat den Hütern in Season 16 bereits den „Synaptischen Speer“ zur Verfügung gestellt. Dies war womöglich ein erster Ausblick auf das kommende Arkus 3.0 -Update, das seinen Fokus auf Mobilität legen und grandiose Arkus-Verkettungen bringen könnte. Bungie könnte damit zudem Arkus-Skills wie desorientieren, elektrifizieren, verketten und reflektieren bei den Hüter-Fähigkeiten ausbauen.

Den Warlocks würde die Verkettung, beispielsweise mit ihrer Arkus-Seele, gut stehen.

Jäger könnten die Optionen des exotischen Helms Fäule-Ranger mit Desorientierung weiter ausbauen.

Und Titanen werden vielleicht mit ihrem Arkus-Einschlag nicht nur große Löcher reißen, sondern zusätzlich alles elektrifizieren.

Der Synaptische Arkus-Speer. Kehrt er in Season 18 als Fähigkeit zurück?

Damals war es Kevin Yanes, Bungies Sandbox Lead, der den Hütern die erste coole Fokus-Info verriet, als er twitterte:

Geschwindigkeit ist Teil des Arkus-Kits. Also gaben wir dem synaptischen Speer zwei Blinks […], einen super Slide und wahnsinnige Sprünge/Bewegungsgeschwindigkeit. Kevin Yanes, Sandbox Lead bei Bungie

Leider können wir euch seinen Tweet nicht mehr verlinken, da Kevin Yanes beschlossen hat, aufgrund missbilligender Äußerungen aus der Community, nichts mehr über Destiny 2 mit den Spielern zu teilen.

Was kommt nach Arkus 3.0? Nach Arkus 3.0 solltet ihr damit rechnen, dass das Fähigkeiten-Team von Bungie für eine Weile eine Pause einlegen wird. Die nächste Fähigkeit könnte die Hüter also wohl erst im Lightfall-DLC oder sogar noch später erwarten. Das ist dann wahrscheinlich, neben Stasis, die nächste Klasse der Dunkelheit.

Destiny 2 bekommt demnächst eine neue Fähigkeitsklasse – Wird es dann bald dunkel für die Hüter?

Neue Inhalte für das PVP und Eisenbanner-Event

Season 18 soll wieder frischen Wind in den Schmelztiegel bringen. Zumindest ein wenig.

Dewegen kommt nochmals eine weitere alte PvP-Map aus Destiny 1 zurück in den Schmelztiegel.

Beim PvP-Event Eisenbanner soll „Ausbruch“ den „Rift“-Modus ersetzen.

Und für mehr Anfängerfreundlichkeit und Fairness wird Skillbased-Matchmaking (SBMM) für den Modus Kontrolle aktiviert.

Season 18 bringt den neuen PvP-Modus „Ausbruch“ in die Schmelztiegel-Labore.

In Season 18 startet das Halloween-Event

In Season 18 wird es neben den beiden Eisenbanner-Events auch nochmal ein saisonal passendes geben. Dieses Mal wird es wieder gruselig wenn Bungie zum „Festival der Verlorenen“ einlädt. Das Event ist zudem auch Teil des neuen Event-Pass und wird dazu beitragen, dass die Hüter ihren „Schwelger“-Titel erhalten können. Dafür müssen sie nämlich an allen vier Events teilgenommen haben.

In Season 18 dürft ihr den Kürbis wieder auspacken.

Wann startet das Halloween-Event? Im Jahr 2021 konnten sich die Spieler einst vom 12. Oktober bis zum 2. November 2021 gruselige Items erspielen. In einem ähnlichen Zeitrahmen sollte auch das Halloween-Event 2022 dann stattfinden. Und vermutlich wird es auch wieder Eva sein, die euch beim Event alles nötige an die Hand geben wird – wie zum Beispiel ein paar echt authentische Papiermasken, bekannter NPCs oder witziger Community-Ideen, wie der Honk-Moon-Maske.

Destiny 2: Spieler lieben die bescheuerte „Honk Moon“-Maske – Nur hupen kann sie nicht

Geplante Sandbox-Änderungen für Season 18

Auch bei der Sandbox wird Season 18 ein paar Änderungen bringen. Erwähnenswert ist hier vor allem die Aktualisierungen der umstrittenen Lufteffizienz von Waffen und die Optimierung bestimmter Waffentypen, die noch kleinere Anpassungen in Season 18 erhalten wird.

Es hat eine verbesserte Grundgenauigkeit in der Luft und eine Zielhilfe für alle Primärwaffen gegeben.

Einigen bestehenden Waffen-Vorteilen wurde ein Buff für die statische Wirksamkeit in der Luft hinzugefügt.

Und der AE-Basiswert mehrerer exotischer Waffen wurde erhöht.

Damit wollte Bungie die PvP-Metaplanung im letzten Monat vor dem Start der Season 18 nochmals ein wenig beeinflussen. Alle genauen Details und Werte zu diesen Änderungen findet ihr in Bungies „This Week at Bungie“-Blogpost vom 30. Juni.

Leaks und Gerüchte zu Season 18 aus der Community

Zu guter Letzt haben wir noch ein paar interessante Meinungen, Leaks und Theorien aufgespürt, die derzeit zur kommenden Season 18 in der Destiny-Community kursieren. Natürlich sind das alles keine offiziell bestätigten Inhalte und am Ende könnte es ganz anders kommen.

Geheimes Spielertreffen bei Bungie offenbart: Diese Woche posteten ein paar Destiny-2-Streamer und Content-Creator, wie ItsBobbySocks oder Jarvenis interessante Twitter-Posts über einen geheimen Bungie-Gipfel.

Zuletzt hatte der Entwickler so etwas zum Start des 30-Jahre-Bungie-Pakets und dem Dungeon „Sog der Habsucht“ veranstaltet. Auch wenn die beteiligten Spieler keine Informationen zum Treffen selbst verraten durften, so war zumindest ihre Aufregung über die kommenden Inhalte für Destiny 2 spürbar.

Ich weiß, es wurde nicht empfohlen, aber ich bin einfach zu aufgeregt. Ich hatte gestern die Gelegenheit, an einem Bungie-Gipfel teilzunehmen, und es kommt einiges an coolem Zeug auf Destiny zu. Ich glaube an Bungie zu 100 %. schrieb ItsBobbySocks am 06. August via Twitter

Das könnte in Season 18 kommen: Wie immer haben darüberhinaus auch Leaker ihre Voraussagen zu Season 18 in Destiny 2 platziert und wir haben euch die interessantesten hier zusammengefasst. Zum einen handelt es sich um eine mögliche Änderung und zum anderen um Story-Leaks.

SPOILERWARNUNG: Unklar ist, ob man diesen Leaks Glauben schenken kann. Falls ihr euch also nicht spoilern lassen wollt, lest ab hier bitte nicht mehr weiter.

Ist Eramis wirklich tot?

Destiny 2 streicht den Powerlevel-Grind: Der bekannte Twitter-Kanal Destiny-Leaks vermutet, der Powerlevel-Grind in Destiny 2 könnte in Season 18 vielleicht komplett wegfallen.

Eine solche Änderung haben Spieler tatsächlich bereits gefordert, weil sie den Grind in Destiny 2 zu hoch finden. Mit dem Entfernen des normalen Powerlevels könnte man sich ohne Stress ausschließlich auf den saisonalen Grind konzentrieren. Diese Änderungen würde das Spiel mehr in Richtung Casual-Gamer verschieben und dem Loot-Shooter nochmals ein Stück seiner harten Grind-Mentalität nehmen.

Tatsächlich hat Bungie in der Vergangenheit bereits kleine Schritte in diese Richtung gemacht.

So hat man den Powerlevel-Druck teilweise mit der Einführung der Schwierigkeitsstufen „Legende“, „Meister“ und „Großmeister“ in den meisten Endgame-Inhalten außer Kraft gesetzt.

mit der Einführung der Schwierigkeitsstufen „Legende“, „Meister“ und „Großmeister“ in den meisten Endgame-Inhalten außer Kraft gesetzt. Und durch die automatische Anhebung auf ein angepasstes Basis-Powerlevel bleibt in Destiny 2 auch niemand mehr zurück. Zurückkehrende oder neue Hüter können jederzeit wieder einsteigen, auch wenn sie lange nicht gespielt haben.

Bekannte Story-Leaks zur Story der Season 18: Neben den Veränderungen ist aber vor allem die kommende Story das größte Thema in der Community. Jeder will wissen, wie es weiter geht. Zudem konnte Season 17 mit dem zurückgekehrten Leviathan und Calus nicht wirklich punkten. Vor allem langjährige Spieler waren davon nur wenig gehyped, denn für sie war es zu viel Recycling und zu wenig Innovation.

Season 18 könnte es besser machen, sofern die Inhalte den Geschmack der Spieler treffen. Was die neue Story betrifft, hat der große Pastebin-Leak zumindest für Season 17 teilweise bereits richtig gelegen. Also schauen wir uns an, was er konkret zu Season 18 verrät oder ob eine Exo-Mission in Destiny 2 schon selbst die mögliche Zukunft vorausgesagt hat.

Müssen Hüter etwa in Season 18 nach Erinnerungen bei Quiria suchen?

Das sagt der Pastebin-Leak: Laut dem Leak der Webseite pastebin.com erwartet die Spieler in Season 18 als Hauptakteure der 14. Heilige, Mithrax, Krähe und Rasputin. Angeblich wird ein großes Projekt enthüllt, dass sie mit der Leiche der Vex-Hydra Quria vorgenommen haben. Es gilt, aus ihrem Gedächtnis die Ereignisse zu extrahieren, die zu Savathuns Aufstieg zur Macht geführt haben. Season 18 soll damit enden, dass Immaru, Savathuns Schargeist, versucht, die Hexenkönigin wiederzubeleben, aber dabei von Krähe, ehemals Uldren Sov, getötet wird.

Weiterhin sollen, nach Immarus Niederlage, der Leviathan sowie Merkur, Io und Titan in das System zurückkehren. In der ersten Mission der Season 18 ginge es dann für die Hüter nochmal an Bord der Leviathan, um einen Deal mit Calus auszuhandeln. Den Rest der Saison bereiten sich die Hüter dann mit Calus auf den Zeugen vor.

Vor allem der letzte Part des Pastebin-Leaks klingt nicht mehr wahrscheinlich. Der Leviathan ist bereits in Season 17 zurückgekehrt und auch der Manifestation von Calus samt den Alpträumen hat man sein Ende bereitet. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass die Hüter nochmals eine Season mit Calus verbringen werden.

Die Psions aus de Vox Obscura Mission haben die Zukunft ebenfalls vorausgesagt.

Das sagt Destiny 2 selbst zu Season 18 voraus: Auch Bungie selbst hat eine Mission ins Spiel gebracht, die anscheinend die Zukunft voraussagen kann. Es handelt sich dabei um „Vox Obscura“ in der sich die Spieler das Exotic „Toter Bote“ erspielen konnten.

Wer jede Woche seinen Loot dort abholte bekam mehrere Voiceline zu hören. Die letzte davon offenbart gleich mehrere Vorhersagen der Kabal-Psions. Die erste davon „Der wiedergeborene Leviathan kehrt zurück.“ ist sogar bereits eingetroffen.

Die zweite Voraussage behauptet nun, dass die Schiffsdiebin wiederbelebt wird. Hierbei handelt es sich um Eramis, die Hauptgegnerin aus der Beyond Light-Kampagne. Und die ist bekanntlich nicht tot. Sie wurde lediglich auf Europa eingefroren. Denkbar wäre daher, da Calus aus dem Spiel ist, dass der Zeuge einen neuen Herold braucht. Einen der bereits Erfahrungen mit der Dunkelheit hat und ihr dienen würde.

All das sind natürlich nur Spekulationen zur neuen Story. Es könnte auch ganz anders kommen. Vielleicht offenbaren sich ja bereits nach dem heutigen Weekly-Reset um 19 Uhr erste Veränderungen, die dann den Epilog von Season 17 zur neuen Season 18 einläuten und handfeste Hinweise auf die Zukunft geben.

Was denkt ihr? Steht noch ein großes Geheimnis an, bevor Season 18 am 23. August 2022 startet? Und was sagt ihr zu den Inhalten der Season 18. Kann euch das bereits überzeugen oder baut ihr darauf, dass Bungie am 23. Mai im großen Showcase das größte Highlight enthüllen wird? Schreibt es anderen Lesern und uns gerne in die Kommentare, was ihr euch von Season 18 erhofft.