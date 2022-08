Neue Giftklasse wird von Destiny 2 zu früh gezeigt – Wie glaubwürdig ist der Leak?

In Destiny 2 tauchen häufig Leaks auf, die für Wirbel in der Community sorgen. Nun wurde jedoch angeblich ein Clip von Bungie persönlich veröffentlicht, indem Hinweise für die neue Gift-Klasse zu finden sind. Wir zeigen euch, ob der Leak glaubwürdig ist.

Was ist das für ein Leak? Es soll sich dabei um ein Video eines Angestellten von Bungie handeln. In diesem Video wurde der neue Finisher aus Season 17 „Sensenschwung“ an einem Gefallenen Geächteten demonstriert. Dabei haben Hüter in diesem Clip einige interessante Dinge entdeckt, schaut es euch an:

Das interessante dabei ist die Super- und Fähigkeitenleiste. Die Farbe der Ulti deutet immer auf das Element hin. Bei der Solar-Fähigkeit ist es orange wie Feuer, bei Arkus blau wie Strom oder Blitze. Doch hier ist die Farbe Grün wie Gift oder etwas Giftiges.

Auch die Fähigkeiten scheinen zusammengewürfelt zu sein. Der Titan führt zum einen die Solar-Granate „Feuerblitz“ und zum anderen eine dreifache Ladung des Stasis-Nahkampfs „Zitterschlag“.

Der Nahkampf, welcher im Video zu sehen ist

Das Video wirft also mehr Fragen als Antworten auf, doch wie glaubwürdig ist er? Handelt es sich hierbei wirklich um einen Leak zu einer neuen Gift-Klasse oder ist das alles nur ein gut gemachter Fake?

Genießt den giftigen Leak mit Vorsicht

Wie glaubwürdig ist der Leak? Als das Video die Runde machte, wurde es vom Bungie-Artstation-Konto wieder entfernt. Es hatte daher den Anaschein als wollte der Entwickler nicht, dass weitere Augen diesen Hinweis erspähen. Doch trotz wirkt der Leak auch nicht glaubwürdig.

Es ist unwahrscheinlich, dass Bungie die neue Dunkelheits-Klasse mit verschiedenen Fähigkeiten bekannter Ultis und deren Symbolen zusammenwürfelt.

Auch die grüne Farbe kann nur ein Zufall sein, welcher als Platzhalter gewählt wurde. Im groben wirkt die ganze Superleiste wie zusammengewürfelt, um wie etwas Neues auszusehen. Dazu haben wir von MeinMMO für euch ein Beispiel-Bild entwickelt:

Was Bungie kann, können auch wir!

Das einzige, was dennoch ins Auge fällt, ist das Super-Symbol. Es sieht aus wie zwei Klingen mit einem Bogen, der sie umgibt. Nach Gift oder Egregore-Sporen sieht das nicht aus – Eher Richtung Druckwelle oder Resonanz.

Fragwürdig ist auch, warum Bungie diese Fähigkeiten in Kombination mit dem unbekannten Ulti-Symbol gewählt haben sollte. Das Entwickler-Team hätte auch einer der vier bekannten Elemente auswählen können, ohne einen derartigen Leak zu riskieren. Um Genaues zu erfahren, muss sich die Community jedoch bis zum Release von Lightfall gedulden.

Das hat Bungie einst zu neuen Hüter-Fähigkeiten gesagt: Bereits vor dem Start von „Die Hexenkönigin“ träumten die Hüter von einer solchen neuen, fünften Klasse. Doch damals hat Bungie diesen Enthusiasmus direkt ausgebremst. So erklärte Joe Blackburn, der aktuelle Game Director, dass zwar tatsächlich eine neue Fähigkeitsklasse in der Mache ist, diese jedoch nicht mit Witch Queen und damit nicht in Jahr 5 veröffentlicht wird.

Kein neues Element, sondern ein System: Wir von MeinMMO haben uns das Video genauer angeschaut und glauben, dass es sich hierbei allerhöchstens um ein neues System von Bungie handelt. Euer Hüter ist der Meister aller bekannten Elemente. Ihr könnt jederzeit durch eure Ultis wechseln, doch seid gezwungen diese auch vollständig auszuführen. Ein Mix aus Solar und Leere ist zum Beispiel derzeit nicht möglich.

Was wäre, wenn Bungie an einem System arbeitet, indem ihr die Möglichkeit findet, eure eigene Ulti zusammenbauen zu können. Ein Mix aus allen erlernten Elementen auf euren geliebten Spielstil angepasst. Hierbei handelt es sich nur, um eine Theorie die auf dem gezeigten beruht, doch ganz anzuschließen wäre es nicht.

Was haltet ihr vom Leak? Findet ihr, es handelt sich dabei um die neue Gift-Klasse? Glaubt ihr, das sind nur Platzhalter, um den Finisher zur Geltung zu bringen? Oder sagt ihr, das ist ein Fake – so würde eine neue Klasse in Destiny 2 nicht aussehen. Lasst uns in den Kommentaren eure Theorien erfahren!

