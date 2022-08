Das kaputteste Exo in Destiny hat Bungie so verrückt gemacht, dass sie es aufgeben mussten

Destiny besitzt eine riesige Sammlung voll mit Waffen- und Rüstungs-Exos, die Hüter im Laufe ihrer Karriere sammeln können. Einige davon funktionierten beim Release einwandfrei, während andere immer wieder angepasst werden mussten. Bislang konnte Bungie jedes Exo bändigen, außer eins und wir sprechen hier nicht von der „Königin der Bugs“ Telesto.

Um welches Exo handelt es sich? Es handelt sich dabei um das Solar-Fusionsgewehr aus Destiny 1 mit dem Namen „Unendlichkeit“. Diese Wumme aus der Rasputin-Manufaktur sorgte für Grauen und Schrecken im ersten Jahr des Loot-Shooters, obwohl nicht viele Hüter Zugang zu dieser Waffe hatten. Zu dieser Zeit waren die Exo-Waffen aus Jahr-1 nämlich an Quests gebunden, die man nur zufällig beim Abschluss von Beutezügen bekam.

Ein unscheinbares Fusionsgewehr

Nur eifrige Beutezug-Jäger kamen also in den Genuss dieses Fusionsgewehrs und dessen unbändiger Zerstörungswut. Deshalb erinnert sich auch kaum jemand mehr an dieses Ausnahmetalent.

Ein nicht zu bändigendes Ausnahmetalent einer Exo-Waffe

Warum war das Exo so stark? Wer Fusionsgewehre kennt, weiß, dass diese sich zuerst aufladen müssen, um Munition abfeuern zu können. Je nach Waffe geht das manchmal schneller oder langsamer. Bei der Unendlichkeit war dies aber nicht der Fall. Einmal aufgeladen, feuerte dieses Fusionsgewehr das komplette Magazin ab – ohne Verzögerung.

Auch bei Fehlschüssen durch den heftigen Rückstoß mussten sich Hüter keine Sorgen machen, denn diese wurden euch in 90 % der Fälle zurückerstattet. Und als wäre das noch nicht genug, hatten Hüter mit dem Fusionsgewehr auch noch ganze 8 Schuss im Magazin zur Verfügung.

Falls es sich für euch noch nicht krass genug anhört, haben wir für diesen Fall einen Clip aus 2014 rausgekramt:

Im PvE sowie auch in PvP hatte niemand eine Chance gegen diese Waffe anzukommen, bis Bungie dazwischen funkte und versuchte das Biest zu bändigen.

Bungie musste ein für alle Mal den Stecker ziehen: Im ersten Jahr von Destiny 1 hat Bungie verstanden, wie mächtig die Waffe war und versuchte diese in ihre Schranken zu weisen. Anpassungen, wie die Reduzierung des Magazins und der Austausch bestimmter Perks, sollten das Problem beheben, doch das reichte nicht aus.

Die Dominanz der Waffe war einfach zu stark. Schlussendlich entschied sich Bungie dazu, dieser Waffe kein Comeback in Jahr 2 und 3 in Destiny 1 zu gewähren. So wurde sie dann langsam zu einer flüchtigen Erinnerung der Destiny-1-Waffenhistorie.

In Destiny 2 hat es die Unendlichkeit dann doch noch zurückgeschafft. Allerdings in einer weniger brachialen Form versteht sich. Dort kennt man sie als „Unbarmherzig“. Der vollautomatische Feuermodus wurde entfernt, dafür aber eine immer schneller werdende Feuerrate, bei Schüssen, die nicht tödlich sind, hinzugefügt. Fehlschüsse werden diesmal auch nicht zurückerstattet.

Interessant ist aber, dass auch die Unbarmherzig eine Zeit lang Calus, den Raidboss der Leviathan, dominieren konnte. Aber Bungie legte dem Fusionsgewehr schnell das Handwerk und das einfacher, als bei der Unendlichkeit in Destiny 1.

Doch genug von der nostalgischen Erzählung. Wart ihr zu der Zeit dabei? Und wenn ja, habt ihr damit auch Terror in Destiny 1 verbreitet? Lasst uns gerne in den Kommentaren erfahren, wie ihr diese Waffe empfunden habt oder ob dieses Fusionsgewehr dort bleiben soll, wo es ist.