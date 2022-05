Destiny 2: Season 17 bringt alten Weltenverschlinger zurück – Alle Inhalte der „Saison der Heimgesuchten“

Bei Destiny 2 wird es in Season 17 mit Solar 3.0 feurig, wenn in der neuen „Saison der Heimgesuchten“ der einstige „Weltenverschlinger“ zurückkehrt. Doch was steckt genau in der neuen Season 17, die heute Abend startet? Alles nur Recycling? Oder erwartet die Spieler doch mehr? MeinMMO hat sich angeschaut, was in den kommenden drei Monaten steckt.

Die Rückkehr des Weltenfressers „Leviathan“ dürfte für einige Spieler, welche die Story aufmerksam verfolgt haben, keine Überraschung sein. Auch wir vermuteten bereits nach den Voice-Lines der exotischen Mission Vox Obscura, dass eine Rückkehr des ehemaligen Kabal-Imperator Calus immer wahrscheinlicher wurde.

In Season 17 kehrt der korrumpierte, jedoch offensichtlich verlassene, Leviathan zurück.

Es bestätigt, dass der ehemalige Imperator und Vater von Kaiserin Caiatl der Dunkelheit zugetan ist.

Durch die Verbindung der Leviathan mit der Pyramide auf dem Mond müssen die Hüter erneut in den Abgrund blicken, um Calus Machenschaften aufzuhalten.

Im neuen Trailer von Bungie zur Season 17 sieht man die Rückkehr des imposanten Leviathans. Darüber hinaus zeigt die „Saison der Heimgesuchten“ auch Alpträume aus Shadowkeep und neue Dämonen:

Was ist der Leviathan und wer ist Calus?



Nachdem Calus „in die Leere“ geblickt hat, war er jedoch nicht mehr derselbe. Er ist nicht nur der Vater von Kaiserin Caiatl, sondern auch ein Narzisst, der sich für gottgleich hält und von allen verehrt werden will. Er traf einst auf die Dunkelheit und wurde anscheinend von ihr korrumpiert. Seitdem behauptet er, die „wahre Wahrheit“ über die Galaxis zu kennen. Einige Zeit später verführte ihn die Hexenkönigin mit einem machtvollen Item, der „ Der Leviathan ist ein gigantisches Raumschiff der Kabale, das einst als persönliches Vergnügungsschiff des verbannten Imperators Calus und seiner Loyalisten diente. Calus selbst behauptete immer, dass der Leviathan ein mythisches Tier aus „den Träumen der Würmer“ darstellt. Das Schiff wird auch als „Weltenverschlinger“ bezeichnet, weil es so groß ist, dass es „Planeten essen“ kann, um sie für Calus in sein Lieblingsgetränk, einen dicken, lila „Königswein“ zu verarbeiten.Nachdem Calus „in die Leere“ geblickt hat, war er jedoch nicht mehr derselbe. Er ist nicht nur der Vater von Kaiserin Caiatl, sondern auch ein Narzisst, der sich für gottgleich hält und von allen verehrt werden will. Er traf einst auf die Dunkelheit und wurde anscheinend von ihr korrumpiert. Seitdem behauptet er, die „wahre Wahrheit“ über die Galaxis zu kennen. Einige Zeit später verführte ihn die Hexenkönigin mit einem machtvollen Item, der „ Krone des Leids “, um ihn zu korrumpieren. Jetzt ist er zurück und die Hüter werden wohl schon bald mehr von seinen Plänen erfahren.

Das sind die Inhalte der „Saison der Heimgesuchten“

Neue Story: Der Leviathan ist hinter dem Mond aufgetaucht und jetzt folgt die dortige Pyramide der Dunkelheit seinem Ruf. Er ist verändert und von den Pflanzen der Dunkelheit überwuchert, die manche Spieler bereits aus der exotischen Mission „Vorzeichen“ kennen. So manifestieren sich jetzt Dämonen aus längst vergangenen Zeiten, die man zutiefst bereut.

Hüter werden in Season 17 die Ankunft der Leviathan auf dem Mond erleben.

Jedoch müssen sich nicht nur die Hüter ihren bösen Geistern stellen. Auch Krähe, Caiatl und Commander Zavala werden von alten Erinnerungen heimgesucht.

Krähe wird entweder mit seinem alten Ich, Uldren Sov oder Cayde-6 konfrontiert.

Kaiserin Caiatl steht Ghaul, dem einstigen Intriganten aus der „Roten Schlacht“, gegenüber.

Und Commander Zavala muss sich ebenfalls einem Geist aus der Vergangenheit stellen.

Um besser auf die drohende Gefahr reagieren zu können, wurde die H.E.L.M.-Kommandozentrale ebenfalls in die Umlaufbahn des Mondes verlegt.

Was hat Calus vor? Ist er tatsächlich ein Schüler der Dunkelheit geworden?

Spieler erwarten neue Alptraumjagden: In Shadowkeep verbannten die Hüter bereits erfolgreich die Alpträume vom Mond. Doch in der neuen saisonalen Aktivität müssen sie sich ihnen erneut stellen und sie mit Feuer reinigen.

In der Aktivität „Alptraum-Eindämmung“ gelangen Spieler in die verlassenen Hallen des von der Dunkelheit korrumpierten Leviathans. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um eine Aktivität für bis zu 6-Spieler.

Die Aktivität „Trennung“ spielt ebenfalls auf der Leviathan, jedoch müsst ihr dafür durch den labyrinthischen Unterbauch der Leviathan kämpfen.

Die nächste Subklasse 3.0 ist Solar: Die Season 17 wird also verbessertes Feuer in den Herzen der Hüter entzünden. So finden in der „Saison der Heimgesuchten“ also neue individualisierbare Aspekte und Fragmente ins Spiel.

Entfacht mit eurem Warlock eine heilende Kraft oder blickt eurer Vernichtung, mitten im Regen, einer zersplitterten Morgendämmerung entgegen.

Jäger waren schon immer wahre Revolverhelden. Mit Solar 3.0 werden sie noch mehr mit ihrer Geschicklichkeit und ihrem Können glänzen.

Und die Titanen werden mit Solar 3.0 zu Maschinen der Belagerung – angetrieben vom Zorn unsterblicher Sonnen. Eine Konfrontation mit ihnen ist wie das Ende von allem.

Diese Waffen und Rüstungen erwarten euch: Mit der Rückkehr von Calus haben auch einige, einst sehr opulente Waffen, den Weg zurück ins Spiel gefunden.

Die exotische Pistole und Seasonpass-Waffe: „Unbefugter“ Diese einstigen Menagerie-Waffen kehren in Seasin 17 zurück. Die neuen saisonalen Waffen der Season 17 im Überblick.

„Unbefugter“ – Die Seasonpass-Waffe der Season 17 mit Ornament ist eine exotische Pistole.

Neue Seasonwaffen: Scout-Gewehr, Raketenwerfer, Glefe und ein neues legendäres Spurengewehr.

Diese alten Menagerie-Waffen kehren zurück: „Falkner“ – einst eine Kinetische Handfeuerwaffe „Drang-Barock“ – einst eine Solar-Pistole „Calus MINI Werkzeug“- einst eine Solar-Maschinenpistole „Geliebt“ – einst ein Solar-Scharfschützengewehr



Destiny 2: Die besten Rolls der Menagerie-Waffen und wie man sie bekommt

Eine Solar-Sense, die wahrscheinlich eine Reliktwaffe darstellt, ähnlich wie der Synaptische Speer aus der letzten Season.

Sowie „Ghost Rider“-ähnliche Rüstungen, die das Thema Solar 3.0 interpretieren sollen und, wie bereits bei Leere 3.0 neue Solar-Rüstungsornamente.

Die Rüstungen, mit denen euer Hüter ein leuchtenden Bollwerk aus Feuer und Stahl wird. Die Solar-Rüstungsornament fürs Everversum

Hat Bungie hier nur alte Inhalte recycelt? Auf den ersten Blick könnte man das annehmen. Sowohl die exotische Seasonwaffen „Unbefugter“ aus Destiny 1 als auch die alten Waffen aus der Menagerie sind nicht neu. Sie waren bereits während der „Season der Opulenz“ erspielbar und kehren quasi aus dem Content-Vault zurück.

Die Story von Destiny 2 entwickelt sich jedoch ständig weiter, sodass die Handlung wohl der interessante Teil in den kommenden drei Monaten sein wird. Und die neue „Saison der Heimgesuchten“ wird sich ganz auf den Kampf im von der Dunkelheit verdorbenen Leviathan konzentrieren.

Es wird für Veteranen, wie auch für neue Spieler sicherlich interessant sein zu entdecken, wie unfassbar groß der Leviathan ist und wie das einst so opulente Schiff nun düster, dunkel und von Korruption überwuchert aussieht.

Ob die Spieler auch Calus persönlich wiedertreffen werden, ist jedoch noch ungewiss. Nur eins ist sicher: Er ist noch da und verfolgt anscheinend einen konkreten Plan. Ob sein eigener oder den der Dunkelheit, das werden die Hüter vielleicht schon bald aufdecken und vielleicht wird dann auch die Krone des Leids wieder

Wann startet die neue Season 17? Interessierte Spieler können bereits heute Abend in die „Saison der Heimgesuchten“ starten. Es ist geplant, dass die Destiny-2-Server nach einer kurzen Downtime pünktlich um 19 Uhr wieder online gehen sollen.

Was ist eure Meinung zur neuen „Saison der Heimgesuchten“? Hat euch Bungie mit dem Trailer und den Story-Inhalten abgeholt und könnt ihr es nicht erwarten Calus zu treffen? Oder interessiert euch die Story gar nicht und die Season 17 ist deswegen für euch nicht mehr als Recycling 3.0? Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare.