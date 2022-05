Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Seid ihr schon gespannt auf die neue Season 17? Worauf freut ihr euch besonders? Oder habt ihr euch dazu entschlossen, erstmal abzuwarten, was das neue Update mit sich bringt? Schreibt uns, wie ihr darüber denkt, gerne in die Kommentare.

Was steckt in den Patch Notes ? Die umfassende Liste aller Änderungen aus Update 4.0.1.3 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

Das müsst ihr heute wissen: Für die Spieler in Destiny 2 beginnt heute die 17. Season in der neuesten Erweiterung „Die Hexenkönigin“.

Destiny 2 startet heute in die neue Season 17 der Witch-Queen-Erweiterung. Doch bevor es losgeht, erwartet die Spieler eine kurze Downtime der Server. MeinMMO sagt euch, wie lange es dauert und wann ihr heute in die neue „Saison der Heimgesuchten“ starten könnt.

