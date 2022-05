Destiny 2: Alle spielbaren Dungeons 2022 in der Übersicht – So meistert ihr sie

Bei Destiny 2 verstecken sich unter der Oberfläche der Open World so einige unterirdische Gänge, die Geheimnisse verbergen. Sowohl auf der Erde im Kosmodrom, als auch auf dem Mond wurde tief gegraben. Doch auch Parallelwelten wurden erschaffen, die in unbekannte Dimensionen führen. Spieler können diese Geheimnisse erkunden, indem sie die sogenannten Dungeons starten. Wir haben alle derzeit spielbaren Dungeons und ihre Geheimnisse für euch zusammengefasst.

Was sind Dungeons in Destiny 2? In Destiny 2 sind Dungeons eine Art kleines Endgame für bis zu 3 Spieler. Grundsätzlich ähneln sie einem Raid, weil sie neben mehreren Endbossen auch Mechaniken und Rätsel enthalten. Sie sind jedoch nur für 3 statt für 6 Spieler. Deswegen werden Dungeons auch gerne als „Mini-Endgame-Aktivitäten“ bezeichnet und bieten meist auch eine exotische Waffe zum jagen.

Bungie hat sich während der großen Enthüllung von „Die Hexenkönigin“ verpflichtetet, mehr und regelmäßigere Endgame-Content-Drops zu veröffentlichen und die Dungeons sind ein fester Teil davon.

Dungeons bieten cooles Mini-Endgame für bis zu 3 Spieler.

2022 wird es also zu den 4 bereits bekannten Dungeons 2 neue geben. Sie werden abwechselnd mit den Raids ins Spiel kommen. Das bedeutet bereits kommende Woche, am 24. Mai 2022 zum Start der Season 17, können Spieler bereits einen neuen Dungeons erwarten.

Wer kann die Dungeons spielen? Dungeons waren bis 2022 immer inklusive und ein fester Bestandteil der Erweiterung, mit der sie gestartet wurden – also ohne Extrakosten spielbar. Bungie hat jedoch sein Angebotskonzept diesbezüglich überarbeitet und den Verkauf von Dungeons im Oktober 2021 als Inklusiv-Angebot gestrichen.

Für Spieler, die sich beispielsweise die exklusive Deluxe-Edition von „Die Hexenkönigin“ inklusive der zusätzlichen Season Pässe für Jahr 5 gekauft haben, sind die 2 neuen Dungeons auch weiterhin inklusive.

Wer jedoch die Standardversionen von „Die Hexenkönigin“ plus die zusätzlichen Season Pässe für Jahr 5 gekauft hat, kann die neuen Dungeons nicht spielen.

Die Dungeons werden deswegen für interessierte Spieler separat zum Kauf angeboten.

Einzig der Prophezeiungs-Dungeon war von Bungie ein Geschenk an seine Spieler und kann von allen kostenlos gezockt werden.

Destiny 2: Spieler sind stinksauer, weil sie in Zukunft für Dungeons extra zahlen sollen

Wie lange dauert ein Dungeon? Normalerweise sollte man 1-2h Zeit für die erstmalige Erkundung eines Dungeons einplanen. Dabei hängt die Dauer der Aktivität immer auch von eurem Einsatztrupp ab. Ein eingespielter Einsatztrupp kann selbstverständlich wesentlich schneller sein, vor allem wenn die Mechaniken bereits bekannt sind.

Derzeit könnt ihr in 4 Dungeons in Destiny 2 erkunden, wovon euch der aktuellste Dungeon „Sog der Habsucht“ sogar Spitzenloot gewährt.

Dungeon „Der Zerbrochene Thron“

Der Zerbrochene Thron (engl. The Shattered Throne) ist ein Dungeon in Destiny 2, der am 25. September 2018 mit der Forsaken-Erweiterung veröffentlicht wurde.

Im Dungeon „Der zerbrochene Thron“ ist es düster und unheimlich.

So startet ihr den Dungeon: Der Dungeon war früher hinter einem geheimen Portal mitten in der Träumenden Stadt versteckt und auch nur alle drei Wochen verfügbar. Immer dann, wenn der Fluch die maximale Stufe erreicht hatte. Bungie hat dies inzwischen jedoch geändert, sodass Spieler den Dungeon inzwischen jederzeit und direkt über den Navigator in der Träumenden Stadt auswählen können.

Dieses Exotic erwartet euch im Dungeon: Im Dungeon „Der Zerbrochene Thron“ könnt ihr euch den exotischen Bogen „Wunschender“ erspielen.

Der exotische Bogen bietet euch folgende Vorteile:

Zorn der Königin: Wenn man die Zielvorrichtung mit voll angespannten Bogen benutzt, werden Feinde hinter Mauern markiert.

Wenn man die Zielvorrichtung mit voll angespannten Bogen benutzt, werden Feinde hinter Mauern markiert. Hochspannungssehne: Erhöht Präzision, etwas langsameres Ziehen, verringert Stabilität leicht

Erhöht Präzision, etwas langsameres Ziehen, verringert Stabilität leicht Anti-Besessenen-Gefieder: Auf Besessenen-Ziele spezialisiert, erhöht Präzision

Auf Besessenen-Ziele spezialisiert, erhöht Präzision Breitband-Kopf: Durchdringende Pfeilspitze, die dem Ziel sowohl bei Eintritt als auch bei Austritt schadet. Ein Schuss kann mehrere Ziele durchdringen.

Destiny 2: Wunschender bekommen – So geht der zerbrochene Thron

Übrigens: Die eierförmigen Besessenen-Kristalle, die überall in der Träumenden Stadt zu finden sind, lassen sich mit dem Wunschender eliminieren. Dafür erhält man legendären Loot.

Um was geht es in dem Dungeon? Ihr müsst Eleusinia, die Thronwelt von Königin Mara Sov, betreten, um euch an einer Horde von Besessenen vorbeizukämpfen. Es gilt, die Quelle der Korruption zu finden, welche die Träumende Stadt nach den Offenbarungen aus dem Raid „Letzter Wunsch“ übernommen hat. Spieler betreten dazu erstmals die düstere Thronwelt von Mara Sov, die einige Überraschungen bietet.

Es gilt insgesamt 3 Bereiche zu meistern:

Löst das Symbol-Rätsel in Erebus.

Kämpft euch an Vorgeth, dem grenzenlosen Hunger vorbei.

Findet Dûl Incaru, Savathuns Tochter und „die ewige Wiederkehr“ um sie zu besiegen.

In diesem Video von Andy Edition findet ihr einen vollständigen Guide:

Dungeon-Guide „Der Zerbrochene Thron"

Dungeon „Die Grube der Ketzerei“

Grube der Ketzerei (engl. Pit of Heresy) ist ein Dungeon in Destiny 2, der am 29. Oktober 2019 mit der Festung der Schatten-Erweiterung eingeführt wurde.

So startet ihr den Dungeon: Damit ihr den Dungeon überhaupt starten könnt, müsst ihr zuerst die Quest „Großer Ärger“ bei Eris Morn auf dem Mond erledigen. Wenn das geschafft ist, könnt ihr die „Grube der Ketzerei“ immer wieder direkt über den Navigator auf dem Mond starten.

Dieses Exotic erwartet euch im Dungeon: Die Grube hält für euch das exotische Maschinengewehr „Xenophage“ bereit. Um das exotische MG aus Shadowkeep in die Hände zu bekommen, müsst Ihr die Quest „Die Reise“ (eng. The Journey) abschließen.

Das exotische Maschinengewehr bietet euch folgende Vorteile:

Pyrotoxin-Geschosse – feuert mächtige Explosivmunition

– feuert mächtige Explosivmunition Messsucher – erhöht beim Zielen die schon hohe Reichweite (71/100)

– erhöht beim Zielen die schon hohe Reichweite (71/100) Großkalibergeschosse – Schüsse werfen Gegner weiter zurück

Destiny 2: Das mächtige MG Xenophage bekommen – So geht die exotische Quest

Um was geht es in dem Dungeon? Tief unter dem Hafen der Sorgen verbirgt die Schar ihre dunkelsten Geheimnisse. Folgt dem Weg und besiegt den „für immer Eingeschlossenen“. Die erbleibenden Töchter von Crota haben ihn hervorgebracht und wirklich sehr tief unter dem Mond eingeschlossen.

Es gilt insgesamt 4 Bereiche zu meistern:

Löst das Symbol-Rätsel und findet einen sicheren Weg durch Nekropole.

Springt flink durch die Tunnel der Verzweiflung und findet alle Hexen.

Verteidigt euch in der Leidenskammer, bevor ihr wagemutig noch weiter in die Tiefe springt.

Stellt euch in der „Wiege der Verdammnis“ Zulmak dem „Instrument der Qual“.

In diesem Video von Nexxoss Gaming findet ihr einen vollständigen Guide:

Dungeon-Guide „Grube der Ketzerei"

Auf der nächsten Seite findet ihr alle Informationen zum verrücktesten Dungeon in Destiny 2 und einem Dungeon der euch in die Loot-Gier alter Zeiten aus Destiny 1 verfallen lässt.