Destiny 2: Spieler sind stinksauer, weil sie in Zukunft für Dungeons extra zahlen sollen

Destiny 2 bricht mit alten Dungeon-Traditionen und wird dafür hart kritisiert. Wie Bungie nun mitgeteilt hat, sind die neuen Dungeons nicht mehr in den Standardversionen von „Die Hexenkönigin“ oder den Season Pässen für Jahr 5 enthalten.

Dungeons (oder Strikes) sind in Destiny 2 eine beliebte 3-Spieler Aktivität, die in vergangenen Erweiterungen, wie Forsaken und Shadowkeep, etabliert wurden. Sie waren bis jetzt immer inklusive und ein fester Bestandteil der Erweiterung, mit der sie gestartet wurden – also ohne Extrakosten spielbar. Einzig der Prophezeiungs-Dungeon war von Bungie ein Geschenk an seine Spieler.

Doch nun hat Bungie sein Angebotskonzept anscheinend überarbeitet und den Verkauf von Jahr-5-Dungeons als Inklusiv-Angebot gestrichen. Zukünftig werden diese Endgame-Inhalte nach der Veröffentlichung von Erweiterungen auch separat angeboten.

Das wird sich bei den kommenden Erweiterungen ändern:

Wer die Standardversionen von „Die Hexenkönigin“ plus die zusätzlichen Season Pässe für Jahr 5 kauft kann die neuen Dungeons nicht spielen.

Nur in der exklusiven Deluxe-Edition von „Die Hexenkönigin“ inklusive der zusätzlichen Season Pässe für Jahr 5 werden die neuen Dungeons enthalten sein.

Spieler können rückwirkend auf die Deluxe-Edition upgraden.

Die Jahr-5-Dungeons werden später auch separat verkauft, ähnlich wie der Dungeon im „30 Jahre Bungie“ Paket.

Dies teilte Chris Shannon (Cozmo), Lead Community Manager bei Bungie, der Destiny 2 Community wie folgt auf reddit mit:

Hallo allerseits.

Wir haben einige Diskussionen über die neuen Dungeon-Inhalte gesehen und wollten klären, wie sie nächstes Jahr verkauft werden. Wenn Ihr die Digital Deluxe Edition von The Witch Queen kauft, erhaltet ihr die Erweiterung, alle vier Season Pässe für das nächste Jahr und die beiden Dungeons. Wenn Ihr die Standard Edition kauft, könnt ihr immer noch auf die Deluxe Edition upgraden, um die Dungeons später zu erhalten.

Wir werden euch in Zukunft auch eine separate Möglichkeit anbieten, die Dungeons zu kaufen, aber sie werden nicht in den Seasonpässen enthalten sein. Wir werden weitere Informationen dazu veröffentlichen, sobald dieser Inhalt live geht. Chris Shannon (Cozmo), Lead Community Manager von Bungie

Der Prophezeihungs-Dungeon war ein Geschenk von Bungie an seine Spieler.

Haben die Einnahmen für die Dungeons nicht gereicht?

Die Finanzierung von Dungeons erfolgt jetzt anscheinend, nachdem Joe Blackburn Game Director bei Bungie ist, nicht mehr allein über das Everversum, den Echtgeld Shop von Destiny 2.

Bungie weicht damit von Luke Smiths Aussage aus August 2019 ab, dass Dungeon-artige Missionen fast ausschließlich über das Everversum finanziert werden.

Auch MeinMMO hat damals über den sehr persönlichen und informativen Twab von Luke Smith berichtet:

Destiny 2 sagt: Schaut, was wir Cooles mit dem Geld machen, das Ihr im Cash-Shop ausgebt

Das macht Spieler gerade wütend: Kein Wunder, dass die Community verärgert ist: In Kombination mit der anhaltenden Abneigung der Spieler gegen die Entfernung wichtiger Inhalte, wie der Wirrbucht inklusive der Forsaken-Kampagne, stehen die Spieler der neuen Monetarisierungsstrategie für Destiny 2 noch skeptischer gegenüber. Und das ist noch sehr milde ausgedrückt.

Cozmo, ich hoffe, du gibst die Empörung der Community darüber weiter. Es ist grauenhaft. Ich weiß, dass Bungie sich nicht um uns kümmert, aber verdammt noch mal. Das ist reiner Müll.

“Keine Sorge Jungs, Everversum wird Events und so finanzieren…”

Bungie zeigt, dass sie sich nur um Ihre Brieftasche […] kümmern. Sie geben einen Scheiß auf die Community als Ganzes oder uns, die regulären Spieler. […] Kommentiert Radiolotek im reddit die Ankündigung von Cozmo

Auch wenn die Community dagegen ist, Bungies Entscheidung steht anscheinend fest. Das bekräftigt Cozmo auch im reddit nochmal:

Es passiert. Ich wollte nur sicherstellen, dass es keine Mehrdeutigkeiten gibt und jeder die richtigen Informationen hat. ergänzt Chris Shannon (Cozmo), Lead Community Manager von Bungie

Bungie verpflichtetet sich zu mehr und regelmäßigeren Endgame-Content-Drops

Bungie verschafft sich damit Planungsicherheit

Warum macht Bungie das? Viele Spieler haben es bei der Vorstellung von „Die Hexenkönigin“ zunächst sehr gut gefunden, dass Bungie mehr Endgame-Content für Destiny 2 in Jahr 5 veröffentlichen will. Diese Tatsache wurde jetzt mit einem Preisschild versehen.

Bungie hat sich während der großen Enthüllung von „Die Hexenkönigin“ verpflichtetet, mehr und regelmäßigere Endgame-Content-Drops zu veröffentlichen.

Diese aktuelle Ankündigung soll den Spieler einen zusätzlichen Anreiz geben, direkt die Deluxe Edition der neuen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ zu kaufen. Dort ist alles enthalten und sie macht spätere Zukäufe unnötig.

Ein erhöhter Verkauf der Deluxe-Version gibt Bungie langfristig auch Planungssicherheit, was mehr gute Inhalte für die Destiny 2 Spieler bedeuten kann.

Das ist der Endgame-Inhalt für 2022: Für das Jahr 5 sollen, neben Kampagne und Aktivitäten, mehr Endgame-Inhalte als früher zu Destiny 2 kommen:

Zum einen kommt im Februar 2022 ein komplett neuer Raid für „Die Hexenkönigin“.

Im Verlauf der Seasons 5 wird ein Vermächtnis-Raid aus dem Content-Vault zurückkommen.

Es wird insgesamt 2 Dungeons in Jahr 5 geben. (Nicht mehr nur einen)

Zusätzlich will Bungie Ersatz anbieten für die Vorzeichen und Omen Mission, die in den Content Vault wandern.

Was sagt ihr zu dieser Ankündigung? Oder habt ihr, nach dem separaten Angebot des “30 Jahre Bungie“ Pakets bereits mit dieser Änderung gerechnet?