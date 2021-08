Destiny 2: Viele sind vom Witch-Queen-Reveal begeistert, doch wie gefällt es euch?

Bungie stellte vor Kurzem im Rahmen eines Streams auf Twitch und Youtube die Inhalte der neuen Hexenkönigin-Erweiterung für Destiny 2 vor. Da uns viele neue Features erwarten, die rege von der Community diskutiert werden, haben wir von MeinMMO uns gefragt, ob Bungie euch damit überzeugen konnte, auch weiterhin ein Hüter zu bleiben oder wieder zurückzukommen.

Darauf haben viele gewartet: Am 24. August 2021 wurden im Rahmen eines Streams auf Twitch und YouTube neue Inhalte zu Destiny 2 vorstellt – die Season 15 aber auch die nächste große Erweiterung „The Witch Queen“.

Wie kommt die neue große Erweiterung The Witch Queen bisher an?

So ist die Stimmung nach dem Reveal: Das Showcase zum Reveal haben mittlerweile fast eine Million Menschen angeschaut (über 44.000 Upvotes), der Witch-Queen-Trailer selbst hat trotz späterer Veröffentlichung bereits mehr als eine halbe Million Aufrufe (Stand 26.08.) und über 22.000 Likes, das Interesse an der neuen Erweiterung war also gewaltig. Auch die Kommentare zum Trailer und Reveal sind überwiegend voll mit Lob, Begeisterung und Vorfreude – ob nun auf YouTube oder Reddit.

Was wird gelobt? Gelobt werden vor allem das abwechslungsreiche Setting mit einem komplett neuen Gebiet sowie das kommende Waffencrafting-Feature. Eindlich seine eigenen God Rolls basteln – gerade darauf freuen sich wirklich viele. Aber auch, dass die Lichtklassen auf Stasis-Niveau upgegradet werden, sorgt bei so manch einem für Begeisterung.

Auch die Schar-Gegner, die wie wir Hüter ebenfalls das Licht nutzen können, sorgen für allerlei Diskussionen und werden mit Spannung erwartet – allerdings sind sich hier zahlreiche Fans noch nicht sicher, wie stark sich das am Ende tatsächlich auswirken wird. Werden sie in der Dämmerung präsent sein? Wird es neue Mods zur Unterdrückung der Fähigkeiten geben? All das wird sich spätestens im Februar 2022 aufklären.

Was wird kritisiert? Es gibt auch Kritik (beispielsweise wieder rund um Recycling) – wenn auch gefühlt nur minimal – wobei sich das Meiste aber eh nicht direkt gegen das neue Addon, sondern eher gegen das “30 Jahre Bungie”-Paket richtet, das im gleichen Zuge vorgestellt wurde. Unter dem Strich überwiegen deutlich gute Stimmung und Vorfreude rund um Die Hexenkönigin.

Ihr habt das Ganze verpasst? Falls ihr den Reveal verpasst habt – dieser Trailer sollte euch einen ersten kompakten Überblick über die wichtigsten Aspekte der kommenden Erweiterung vermitteln:

Falls ihr detaillierte Infos zu „The Witch Queen“ wollt, könnt ihr sie hier nachlesen:

Das sagen erste Stimmen: Auf reddit und YouTube gab es zahlreiche positive Kommentare. Hier einige Beispiele:

TCmeme auf YouTube: „Ich liebe die Schlossästhetik. Betont den königlichen Teil von Savathun“

Marad Muhmed auf YouTube: „Ich vermute, dass Savathun Osiris und Sagira verwendet hat, um das Licht zu ernten. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, wie sie es geschafft hat!!“

Lemozeo auf YouTube: „Es freut mich zu sehen, dass Destiny so viel Liebe und Sorgfalt in sich gesteckt hat“

Auch einige unserer MeinMMO-User haben sich bereits zu Wort gemeldet und hatten folgendes über die neue Erweiterung von Destiny 2 zu sagen:

Bin bis jetzt begeistert von den Trailern, aber wir werden sehen, was da kommt… Mein MMO-User Crunci

Meine Güte, ich bin erschlagen. Witch Queen sah sehr sehr nice aus. Auch wenn wir wissen, dass sie Trailer können. Aber das Setting ist genau meins! Tja und Season 15 verspricht die beste ever zu werden. Ich hoffe ich werde nicht enttäuscht. Mein MMO-User KingK

Was haltet ihr von der neuen Erweiterung von Destiny 2

Macht mit bei unserer Umfrage: Generell werden zahlreiche Aspekte der neuen Erweiterung immer noch fleißig von vielen Spielern und Fans diskutiert. Auch 2 Tage nach dem Reveal ist das Thema Witch Queen immer noch in aller Munde – ob nun auf reddit, YouTube, Twitter, oder auch hier bei uns auf MeinMMO.

Passend dazu haben wir deshalb eine Umfrage vorbereitet und würden gerne direkt von euch, den Lesern von MeinMMO, wissen: Konnte Bungie euch mit dem bisher Gezeigten für die neue Erweiterung gewinnen? Werdet ihr die neue Erweiterung spielen?

Bedenkt: ihr habt nur eine Stimme.

Vielen Dank für die Teilnahme und eure Zeit.

Übrigens, Die Umfrage ist nicht die einzige Möglichkeit uns eure Meinungen mitzuteilen. Falls ihr etwas ausführlicher zu Wort kommen oder mit anderen über dieses Thema diskutieren wollt, dann schreibt uns einfach in den Kommentaren und tauscht euch dort mit anderen Fans und Lesern aus.

