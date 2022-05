Die neue Season 17 in Destiny 2 startet am 24. Mai und bringt die Community zum Grübeln. Bungie hat bisher keinerlei Informationen zur Story veröffentlicht, sodass die Spieler ahnungslos sind. Dennoch gibt es ein paar Dinge, die man auch ohne Trailer bereits weiß. MeinMMO fasst für euch nochmal alles Wissenswerte zu Season 17 zusammen.

Die Neugier auf Season 17 wächst und Bungie macht es in der Tat sogar noch spannender. Der Entwickler hat bisher keinen Trailer zur Season 17 veröffentlicht und wird ihn wohl erst am 24. Mai, kurz vor oder während der Downtime, veröffentlichen.

Die Season 17 startet mit dem Ende der Downtime am 24. Mai um 19 Uhr, wenn alles glattläuft.

Warum wird der Trailer so vermisst? Manche Spieler finden es gut, dass Bungie die Spannung für die neue Season 17 so lange wie möglich aufrechterhalten will. Es gibt jedoch auch Spieler, die jede Season in Destiny 2 einzeln kaufen. Sie entscheiden sich erst, wenn sie den Trailer und die offizielle Seasoninfo von Bungie gesehen haben.

Doch ist das wirklich nur eine neue Taktik von Bungie, um Neugier wecken, oder würde ein zu früher Trailer einfach viel zu viel spoilern?

Synaptischer Speer oder Solar-Kriegsgeist – Was bringt die neue Season 17?

Der Destiny-2-Spieler LegionlessTV hat für alle Hüter eine Liste zusammengestellt, die euch bereits jetzt 10 Dinge über Season 17 verraten, für die ihr keinen Trailer braucht.

1. Start einer weiteren Subklasse 3.0

Die erste Season 16 in Witch Queen brachte Leere 3.0 ins Spiel. Und Bungie wird sich in Jahr 5 weiterhin auf die alten Licht-Fokusse, deren Überarbeitung und deren neue Möglichkeiten konzentrieren.

Das bedeutet, die Hüter können sich in Season 17 entweder auf Arkus oder Solar 3.0 freuen. Welcher es am Ende wird, diskutiert die Community eifrig. Doch bisher kann man nur Vermutungen anstellen.

Das spricht für Solar 3.0: Falls Bungie die Story zum Kriegsgeist „Rasputin“ in Season 17 fortsetzt, könnte dies eng mit Solar verbunden sein. In Season 13 übersäten Hüter bereits das Universum von Destiny mit den sogenannten „Kriegsgeistzellen“, um damit ganze Räume zum Explodieren zu bringen. Wird der Kriegsgeist wiedererweckt, könnte auch die Überarbeitung von Solar 3.0 eine gute Ergänzung dafür sein.

2. Ein neuer Dungeon mit viel Loot

Der neue Dungeon von Destiny 2 aus Season 17 startet am 27. Mai.

Dungeons waren in Destiny 2 schon immer kleine Leckerbissen. Sie sind herausfordernd, haben oft eine gute Story und können solo oder im Team mit bis zu 3 Spielern entdeckt werden. Schon lange wünschten sich die Spieler mehr von diesem Content, denn die 4 alten Dungeons brauchten jeweils ein Jahr, um ins Spiel zu kommen.

Bungie hat also das Angebotskonzept für Dungeons überarbeitet. Der Verkauf von Dungeons wurde im Oktober 2021 als Inklusiv-Angebot gestrichen und dafür bringt der Entwickler jetzt alle 6 Monate einen brandneuen Dungeon heraus.

Der neue Dungeon in Season 17 wird mehr Beute bieten als jeder andere zuvor. Der Dungeon wird eine exotische Waffe samt Katalysator bereithalten. Zusätzlich ein legendäres Rüstungsset pro Klasse, das auf der Schwierigkeitsstufe „Großmeister“ verbesserte „Kunstvolle Rüstung“ gewährt. Weiterhin warten noch 4 legendäre neue Waffen und 2 Reprised-Waffen auf euch. Ein exotisches Accessoire sowie 2 legendäre Abzeichen sind ebenfalls erspielbar.

Spieler können den Dungeon zum ersten Mal am Freitag, dem 27. Mai, um 11 Uhr erkunden.

Die normale Schwierigkeitsstufe liegt bei 1550. Jedoch ist auch Großmeister an Tag 1 aktiv.

Destiny 2: Alle spielbaren Dungeons 2022 in der Übersicht – So meistert ihr sie

Wer kann den neuen Dungeon spielen? Spieler, welche die Digital-Deluxe-Edition von „Die Hexenkönigin“ inklusive der Season Pässe für Jahr 5 gekauft haben, können die 2 neuen Dungeons aus Jahr 5 weiterhin inklusive spielen. Alle anderen können entweder auf dieses Paket upgraden oder die Dungeons für Silber, Bungies Echtgeldwährung, dazukaufen.

3. Das Waffen-Crafting-System wird vereinfacht

Das alte Waffen-Crafting-System war zu komplex – Wird jetzt vereinfacht.

Bungie feilt noch am Waffen-Crafting und so wird es in Season 17 eine Änderung dafür geben. Die Materialobergrenzen für Waffen-Crafting-Elemente waren einfach zu restriktiv. Im März gab der Entwickler bekannt, dass ab Saison 17 alle legendären Elemente aus dem Spiel entfernt werden.

Dazu gehören:

Ruinöses Element

Kraftvolles-Element

Gewandtes Element

Veränderliches Element

Versunkenes Element

Ab Season 17 konzentriert sich die Waffenherstellung ausschließlich auf das Neutrale Element und die exotische Aszendenz-Legierung. Ob man für seine bis jetzt gesammelte Elemente irgendeinen Ersatz bekommt oder sie einfach verschwinden, ist uns noch unbekannt.

Jetzt kann man in Destiny 2 eigene Waffen formen und das Waffen-Crafting ist sogar leichter als ihr denkt

Ein goldener Rahmen für ein Meisterwerk: Einige Spieler haben es vermisst, dass ihre selbst gecrafteten Waffen keinen goldenen Rahmen hatten. In Season 17 ändert Bungie das und ermöglicht ab dann den goldenen Meisterwerk-Status auch für eure gecraftete Waffen. So erhalten gebaute Waffen dann auch den würdigen-goldenen Rahmen, wenn ihr sie zum Meisterwerk gemacht habt.

4. Seasonpass-Waffe und Playlistwaffen aus Season 17

Wie immer wird es auch in Season 17 eine Seasonwaffe als Exotic geben. Offiziell noch unbekannt, sprach ein Leak bereits von der D1 Pistole “Unbefugter” als Exowaffe im Seasonpass. Ob es so kommt, werden wir erst morgen, zum Start von Season 17, genau wissen.

Destiny 2 Leak verrät Exo-Waffe, die früher alles im PvP zerlegt hat

Bei den legendären Waffen aus der Playlist und der Ritualwaffe weiß man jedoch bereits ganz genau, was die Spieler in Season 17 erwartet.

Das ist die Ritualwaffe der Season 17: Season 17 wird auch eine neue Ritualwaffe in die Playlisten bringen. Statt der Schrotflinte können die Hüter dann das Maschinengewehr „Befehlskette“ erbeuten. Pro Playlist wird hier erneut ein Ornament verfügbar sein – es ändert sich, bis auf die Waffe, also nichts.

Die legendäre Ritualwaffe in Season 17: „Befehlskette“

Für die Playlisten wird es ebenfalls ein paar Änderungen bei den legendären Waffendrops geben:

Für den Schmelztiegel kommt das Fusionsgewehr „Springflut“

Gambit bekommt eine Schrotflinte „Eigengewicht“

Die Vorhut gibt einen Bogen mit dem Namen „Schrilles Pfeifen“ aus.

Die Dämmerungen werden das Impulsgewehr „Des Horrors Mindeste“ sowie die Handfeuerwaffe „T.V.O.“ recyceln.

5. Neue Beute für die Prüfungen von Osiris

Die neuen Rüstungen und Geisthülle für die Prüfungen von Osiris.

In Season 17 gibt es auch neue Beute für den PvP-Endgame-Lootpool des 14. Heiligen. Hier wurden bereits neue Waffen, ein neues Rüstungsset und neue Cosmetics von Bungie offenbart.

„Shayuras Zorn“ und „Der Bote“ werden in Season 17 den Beutepool verlassen.

Als Ersatz kommt die Pistole „Vergebung“ und das Fusionsgewehr „Bürde der Schuld“.

Zudem können Spieler den neuen „Falcon’s Chase Sparrow“ und eine Geisthülle jagen.

Die Trials sollen am 10. Juni mit dem neuen Loot starten.

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr, was in Season 17 mit euren Tresoren passiert und welche Waffen in Season 17 einen großen Buff bekommen.