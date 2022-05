Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 20.05.

Auch in dieser Woche ist Xurs Besuch in Destiny 2 sicher. Er wird euch dieses Wochenende erneut mit exotischen Waren beliefern. MeinMMO verfolgt seine Route und sagt euch, wo ihr zum Shoppen hinfliegen müsst.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Bungie hat die Überstunden von Xur, welche ihm manche Spieler unerlaubt aufgebrummt hatten, für beendet erklärt. Obwohl sein Wille nicht sein eigener ist, hieß es, er braucht jede Woche seine wohlverdiente Pause. Also keine Überstunden mehr!

Die praktischste Nachricht in Bungies-Blogpost war jedoch, dass ihr bald schon mehr Platz im Tresor habt, um dann auch Xurs exotischen Waren darin besser unterbringen zu können. Bungie kündigte im wöchentlichen Blogpost an, dass der Tresor bald mehr Stauraum bieten wird. Wenn man bedenkt, dass jede neue Season in Destiny 2 um die 20 Waffen sowie Exotics mit sich bringt, war dies auch dringend nötig.

Außerdem veröffentliche Destiny 2 diese Woche einen der wohl besten Farbwechsel-Shader für Glanzstaub. Doch ihr müsst euch beeilen, wenn ihr ihn noch ergattern wollt!

Punkt 19 Uhr wird Xur im Destiny-Universum eintreffen.

Alle Infos zu Xur am 20. Mai 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der bekannteste Händler aus Destiny 2 kommt jeden Freitag pünktlich um 19 Uhr an. Allerdings müsst ihr auch Materialien mitbringen, denn die Waren sind günstig, aber nicht umsonst.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: MeinMMO kennt die Standorte von Xur und spürt ihn jeden Freitag für euch auf. Heute befindet sich der mysteriöse Händler im Wächtergrab auf Nessus.

Hier seine genaue Position:

Xurs Inventar vom 20.05. – 24.05. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Grundsätzlich ist Xur ein Exotic-Händler für Waffe und Rüstungen. Alle Charaktere, also Warlocks, Jäger und Titanen, können bei ihm shoppen. So sieht sein Angebot aus:

Waffe: Telesto für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Actium Kriegsausrüstung – Arkus-Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +3

Erholung: +20

Disziplin: +6

Intellekt: +9

Stärke: +16

Gesamt: 61

Jäger: Zwillingsnarr – Arkus-Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +14

Erholung: +2

Disziplin: +2

Intellekt: +24

Stärke: +2

Gesamt: 60

Warlock: Braue der Wahrheit – Solar-Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +7

Erholung: +9

Disziplin: +19

Intellekt: +2

Stärke: +7

Gesamt: 60

Hier seht ihr sein Angebot:

Xurs Angebot am 20.05.2022

Oder ihr schaut das Video von Nexxoss-Gaming und lasst euch von Xurs Angebot inspirieren:

Xurs Angebot in der Video-Analyse von Nexxoss-Gaming.

Xur verkauft zudem Legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ mit dem Perk „Auge des Sturms“.

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ mit dem Perk „Gesetzloser“.

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Prüfungen von Osiris am 20.05 – 24.05. – Map, Waffen und Infos

Neben „affigen“ Rüstungen kommen ab Season 17 auch neue Cosmetics in die Trials.

Dieses Wochenende könnt ihr in Season 16 ein letztes Mal in den Trials of Osiris Spaß haben. Bungie wird euch an diesem Prüfungs-Wochenende nochmal eine bunte Mischung der letzten Trials-Labore bieten. Freut euch auf Freelance mit aktivierter Zonensteuerung. Danach werden die Labore bis 10. Juni eine Pause einlegen.

Dafür könnt ihr euch in der kommenden Season 17 über neue Trials-Rüstungen und Cosmetics freuen.

Welche Map ist diese Woche dran? Jedes Wochenende spielt ihr nur auf einer festgelegten Map. Wir ergänzen euch die Karte, sobald sie bekannt ist. Diese Woche kämpft ihr auf der Map „Endloses Tal“.

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Bis zum 24. Mai ist Aishas Umarmung, das Leere-Scoutgewehr erhältlich – inklusive der Adept-Version der Waffe für eine Reise auf den Leuchtturm.

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials (Prüfungen von Osiris) starten diesen Freitag zum Daily-Reset um 19:00 Uhr.

Wie findet ihr Xurs-Inventar dieses Wochenende? Fehlt euch noch etwas in seinem Angebot, wie beispielsweise ältere Shader? Oder seid ihr mit dem Guten vollkommen glücklich? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr über den alten Xur derzeit denkt.