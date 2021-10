Destiny 2-Spieler entführen Xur und halten ihn als Geisel, damit er mehr Loot ausspuckt

Der mysteriöse Händler Xur erfreut jede Woche die Herzen von Spielern in Destiny 2 mit seinem Angebot an tollen Waffen. Doch was passiert, wenn der Deal zu gut ist, um wahr zu sein? Dann wird der glücklose Händler schon mal von einer Horde gieriger Spieler festgehalten und in Geiselhaft genommen, bis jeder sich die Taschen mit Top-Loot vollgestopft hat. Wie es zu dieser bizarren Situation kam und ob Xur jemals wieder nach Hause durfte, erfahrt ihr hier auf MeinMMO!

Wer ist Xur? Xur ist ein mysteriöser Händler, der schon in im ersten Destiny regelmäßig erschien und die Spieler mit begehrten Exotics beglückte. Das wöchentliche Erscheinen von Xur am Freitag ist immer ein kleines Event bei Destiny-Spielern, vor allem, seit der Händler neben Exotics noch legendäre Waffen anbietet.

Die Aussicht, eine mächtige Legendary mit guten Traits bequem zu kaufen, anstatt sie mühsam zu grinden, ist für viele Spieler verlockend.

Was ist mit Xur dieses Mal passiert? In seinem aktuellen Angebot hatte das Tentakelgesicht Xur eine mächtige, legendäre Handfeuerwaffe namens „Wahre Prophezeiung“. Diese Wumme hatte exzellente Perks und Eigenschaften, was sie bei Spielern sofort zu einem begehrten Item machte, wenn auch nicht so krass, wie aktuell der „Ausweichplan“.

Doch da der Händler am Dienstag wie gewohnt gehen wollte, beschlossen einige Spieler schlicht, ihn festzusetzen, damit noch mehr Gamer sich an seinem Angebot gütlich tun konnten.

Angebot von Xur wurde ihm zum Verhängnis

Was haben die Spieler mit Xur gemacht? Da das Angebot von Xur wirklich gut war, wollte ein Spieler und reddit-User namens klip_twings gerne noch mehr Spieler damit beglücken. Viele Spieler bekommen nämlich erst dann Wind vom Top-Angebot bei Xur, wenn er schon wieder weg ist.

Xur bricht nämlich eigentlich schon am Dienstag jeder Woche wieder auf, um am Freitag mit einem anderen Angebot wieder zu erscheinen.

Doch klip_twings fand eine Methode, den Händler an der Abreise zu hindern. Indem er einfach stur eine Instanz offen hielt, ohne sich auszuloggen, konnte der Händler nicht mehr entkommen. Stattdessen wurde er von hunderten von Spielern belagert, die ihm die heiß begehrte Waffe aus den Händen rissen.

Kam der arme Kerl jemals wieder nach Hause? Damit die Instanz nicht resettet werden konnte, wechselten sich andere Spieler mit klip_twings ab, damit immer irgendwer noch in der Instanz war. Xur blieb so zwei Tage länger im Spiel, bevor irgendwann doch noch die Instanz durch das wöchentliche Server-Update resettet wurde.

Erst dann konnte Xur endlich seinen Geiselnehmern entkommen. Sollte er Familie haben, waren die sicher schon in großer Sorge um ihn. Ob es ihm das nächste Mal besser ergeht, wenn er ein ähnlich tolles Teil dabei hat, ist fraglich.

Wie kam die Aktion an? So unschön die Erfahrung sicherlich für den armen Xur war, so gut kam sie bei den Spielern an, die sich jetzt über eine exzellente Handfeuerwaffe freuen. Initiator klip_twings postete auf reddit eine kleine Statistik von dem Event. Einige der Aktionen waren:

Über 350 Leute haben sich die Wumme geschnappt

20 Leute bekamen nix, weil sie zu spät waren

1 Spieler wollte klip_twings was zu Essen liefern lassen

1 Spieler wollte ihm ein Bier ausgeben

Über 15 Leute haben salutiert

Über 5 Leute malten Herzchen in die Luft

Über 50 Spieler tanzten den „Katzenohrentanz“

Mehr als 200 Spieler spammten Hinknien, um ihre Dankbarkeit auszudrücken.

So viel zu der Entführung von Xur. Habt ihr schonmal dergleichen erlebt? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Solltet ihr guten Loot erbeutet haben, dann versucht doch mal den Strike „Die Korrumpierte“. Dazu haben wir hier einen nützlichen Guide.