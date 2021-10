Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 29.10.

Der Freitag steht wieder an der Türschwelle und jeder in Destiny 2 weiß, dass mit ihm auch Xur vorbeischaut. Was ihr diese Woche vom tentakelgesichtigen Händler aus einem fernen Ort erwarten könnt, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was ist diese Woche passiert? Diese Woche ist nicht sonderlich viel passiert. Das Halloween-Event steckt in der Endrunde und alle Hüter sind noch fleißig am Süßigkeiten sammeln für die Masken.

Des Weiteren fand ein YouTuber heraus, welche Waffe ein neuer möglicher Meta-Breaker sein könnte. Hierbei handelt es sich um eine Waffe, die eher im Schatten lungerte und nicht viel Beachtung der Hüter erhalten hatte. Doch nun, da die Knarre aus dem Sack ist, werdet ihr euch auch einen Ausweichplan zulegen?

Braucht ihr eventuell noch Hilfe bei dem Strike „die Korrumpierte“? MeinMMO-Autorin Britta verfasste zuletzt einen Beitrag, indem ein paar starke Hüter die besessene Tech-Hexe „Sedia“ so schnell es geht ins Jenseits geschickt haben.

Alle Infos zu Xur am 29. Oktober 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Xur fährt bestimmt auch diesmal mit dem Sparrow “Stachelschreck” und wird deswegen pünktlich um 19.00 Uhr in Destiny 2 ankommen. Er wird noch bis Dienstag, 02.11 zum Weekly Reset um 19:00 Uhr sein Lager eröffnet haben und freut sich auf euren Besuch.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Der zwielichtige Händler befindet sich im Turm.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 29.10. bis zum 02.11. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Wie immer hat Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen mit. Das ist sein aktuelles Angebot:

Waffe: Schwingen der Wachsamkeit – Impulsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Antaeus-Schutzausrüstung – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +19

Erholung: +3

Disziplin: +7

Intellekt: +2

Stärke: +20

Gesamt: 59

Jäger: Galanors-Bruchstücke – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +3

Erholung: +16

Disziplin: +14

Intellekt: +14

Stärke: +2

Gesamt: 62

Warlock: Karnstein-Armbinden – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +10

Erholung: +10

Disziplin: +17

Intellekt: +9

Stärke: +2

Gesamt: 60

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen Exotischen Code.

So sieht seine Auswahl diesmal aus

Falls ihr eine genauere Beschreibung und einen besseren Überblick haben möchtet, binden wir euch das Video von Nexxoss Gaming mit ein.

Die Prüfungen von Osiris am 29.10. – Map, Waffen und Infos

Welche Map ist diese Woche dran? Diese Woche erwartet euch die Map „Witwenhof“.

Eine bekannte und großflächige Map

Euren Loot bekommt ihr in den Trials of Osiris inzwischen übrigens nicht mehr durch drei, fünf und sieben Wins, sondern durch:

7 Siege

50 Runden

sowie dem berüchtigten makellosen Run

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Für einen makellosen Trials-Run bekommt ihr Shayuras Zorn auf Adept.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme gezielt darauf fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials starten wie gewohnt zum Daily-Reset um 19:00 Uhr.

Hoffentlich kann er am Dienstag wieder abreisen. Letzte Woche kursierten Gerüchte Xur wäre ein Geist und würde noch auf Nessus stehen. Wisst ihr dazu mehr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.