In Destiny 2 waren Scout-Gewehre immer ein großes Thema. Sie sind präzise und solide. In Season 15 spielen sie jedoch kaum eine Rolle. Doch ein YouTuber glaubt jetzt, er hat den ultimativen Meta Breaker gefunden. Das ist sein „Ausweichplan“.

In Season 15 findet in Destiny 2 die Waffengattung der Scout-Gewehre kaum mehr Beachtung. Sie sind in der Saison der Verlorenen nicht Meta und werden auch nicht durch einen saisonalen Mod bevorteilt.

Trotzdem beweisen jetzt zwei Scout-Gewehre mit Schnellfeuergehäuse das Gegenteil. Sie werden derzeit immer mehr zum Geheimtipp. Vor allem bei den Spielern, die sie selbst ausprobiert haben.

Um diese beiden Scout-Gewehre gehts: Schnell feuert vor allem das Scout-Gewehr aus Gambit „Oberster Diener“ und der „Ausweichplan“. Diese beiden Waffen machen deutlich wie wichtig die TTK (Time to Kill) in Destiny 2 wirklich ist.

CoolGuy: “Ausweichplan ist im Grunde Meta, aber niemand will das zugeben“

Niedrige Schadenswerte werden als Nachteil gewertet: Nur wegen ihrer relativ niedrigen Schadenszahlen ignorieren sie die Spieler. Sie greifen lieber auf eine „Uneinigkeit SR4 Meister“ oder eine „Nachtwache“ zurück, die offenkundig mehr Damage macht. Zu Unrecht, wie der Youtuber CoolGuy findet. Er erklärt das Scout-Gewehr „Ausweichplan“ zum neuen „Meta-Breaker“.

Was ist der „Ausweichplan“?

“Ausweichplan” ist ein 260er Scout-Gewehr mit Arkus-Schaden

Ursprünglich war das Scout-Gewehr eine Waffe der Fraktion „Toter Orbit“

Es wurde in Season 15 neu aufgelegt und zum World Pool hinzugefügt.

Gebaut wurde es von der Veist-Waffenschmiede.

Einst eine Waffe der Fraktion „Toter Orbit“: Das Scout-Gewehr Ausweichplan

Im Wesentlichen ist „Ausweichplan“ damit das PvP-Gegenstück zu „Oberster Diener“, dem Schnellfeuer-Gambit-Scout-Gewehr.

Darum wird das Scoutgewehr unterschätzt: Viele Spieler zerlegen oder infundieren das Scout-Gewehr sofort. Seine niedrigen Werte bei Schlagkraft können auf den ersten Blick nicht mit einer Uneinigkeit SR4 Meister mithalten.

Dabei besitzt der „Ausweichplan“ sowie der „Oberste Diener“ eine hervorragende Feuerrate von 260. Das sind sogar 60 mehr als das in Destiny 2 bewährteste Scout-Gewehr „Nachtwache“. Durch die höhere Feuerrate ihr euch Fehlschüsse erlauben. Dazu feuert es schnell und hat eine anständige Zielhilfe. Außerdem spielt sich der geringe Zoom im PvP angenehm.

In einem seiner letzten Videos führt der Youtuber CoolGuy seine Einschätzung zum Scout-Gewehr „Ausweichplan“ und warum diese Waffe in Destiny 2 zum „Meta-Breaker“ wird:

Das Video hat inzwischen bereits über 100.000 Klicks. Der Meinung von CoolGuy schließen sich immer mehr Spieler an. Ein paar kannten das Scout-Gewehr bereits. Doch viele haben es danach zum ersten Mal ausprobiert.

So schreibt der Spieler Kristopher Luna, der bereits ein Fan der Waffe ist:

[…] Ich war überrascht zu sehen, dass sie nicht bereits als eine sehr gute Waffe respektiert wird, es wurde doch von vielen gelobt, aber ich habe es nie im Spiel gesehen, außer als ich es benutzt habe. Ich bin froh, dass dieses Video seine Stärken wirklich hervorgehoben hat, ich war mir nicht einmal bewusst, was es so gut macht, außer dass ich es liebe, wie es sich anfühlt.

Und TheDaarklink, der die Waffe erst nach dem Video ausprobiert hat, ergänzt:

Nachdem ich dieses Video gesehen hatte, habe ich ein paar tausend Waffenmeistermaterialien ausgegeben und eine Waffe mit kannelierter Lauf, Verbesserte Geschosse, Gesetzloser, Kill-Clip und Stabilitätsmeisterwerk bekommen. Ich habe das ganze Wochenende die Leute (im PvP) damit zum Schmelzen gebracht.

Destiny 2 zeigt neue Ritualwaffe und weitere Knarren, die ihr in Season 15 jagen werdet

So bekommt ihr die Waffe: „Ausweichplan“ befindet sich im normalen Welt-Loot-Pool. Ihr könnt sie also über keine Aktivität in Destiny 2 wirklich farmen. Bevor ihr euch jedoch auf das reine Glück verlasst, empfehlen wir einen Abstecher zu Banshee44. Wenn ihr noch Waffenmeistermaterialien übrig habt, könntet ihr dort durchaus schneller eine God Roll bekommen.

Welche God Roll von Ausweichplan ist gut? In seinem Video empfiehlt euch CoolGuy die Rolls „Wie ein Felsen in stürmischer See“ und „Kill Clip“. Diese Kombi eignet sich seiner Meinung nach für das PvP am ehesten.

Wir empfehlen euch zusätzlich die klassische Version mit „Gesetzloser“ und „Kill Clip“. Wer sich noch an das Impulsgewehr „Verflossen“ erinnert und das gerne gespielt hat, wird diese Kombi mögen. Auch CoolGuy sieht hier starke Parallelen.

Habt ihr bereits einen „Ausweichplan“? Wenn ja mit welchen Perks spielt ihr ihn am liebsten? Und stimmt Ihr CoolGuy zu, dass Waffen mit Schnellfeuergehäuse unterschätzt werden?