Destiny 2: Neue Artefakt-Mod ist unverzichtbar im Endgame – Rasiert Bosse gnadenlos

Bungie fügte in Destiny 2 mit der neuen Season neue Mods hinzu, die durch das Saisonale Artefakt freischaltbar sind. Gerade ein bestimmter Mod könnte im Endgame wieder alles umwerfen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welcher Artefakt-Mod das ist.

Was sind Saisonale Mods? Diese speziellen Mods sind im saisonalen Artefakt enthalten und lassen sich durch das Sammeln von EP freischalten. Der Unterschied zu herkömmlichen Mods ist, das sie extra auf gewisse Builds ausgerichtet sind, die das Bestreiten des Endgames leichter machen und euch Vorteile geben, was euch in Destiny 2 definitiv hilft.

Das kann die neue Mod: Hüter, die in der letzten Season mit „Durchbrechen und Räumen“ gespielt haben werden, die neue Mod “Partikelzerlegung” für das Artefakt “Wegfinder-Kompass” lieben.

Diese Mod sorgt dafür, dass euer Schaden angehoben wird, wenn ihr mit einem Fusionsgewehr Schaden auf dasselbe Ziel macht. Dieser Schadenbuff lässt sich 5x stapeln und sorgt somit für eine krasse Erhöhung des Schadens.

Die Mod kostet satte 7 Mod-Plätze auf eurem Klassengegenstand

Doch das ist noch nicht alles. Diese Mod hat auch eine schwächende Wirkung. Ihr schwächt durch Schüsse mit eurem Fusionsgewehr das Ziel. Somit ist es anfälliger für Schaden und kassiert obendrein noch den Schadens-Buff der Mod selbst.

Um zu veranschaulichen, was die Mod so drauf hat, verlinken wir hier ein Video von KackisHD, in dem er zeigt, was die Mod mit Bossen anrichten kann:

Laut KackisHD, gilt der stapelnde Buff für Funsionsgewehre für alle aus dem Einsatztrupp. Sprich, wenn einer eurer Teamkollegen mit einem Fusionsgewehr auf einen Boss schießt, kann er den Schadensbuff schon auf das 5-Fache stapeln und sorgt dafür, dass der restliche Einsatztrupp vom maximalem Buff profitiert.

Die Waffen harmonieren richtig gut mit der Mod:

Vex-Mythoclast

Schläfer Simulant

Eintausend Stimmen

Nadelöhr

Fassungslos

Umbarmherzig

So könnt ihr die Mod gut nutzen: Falls ihr ein gutes Fusionsgewehr im Spezialslot besitzt, nutzt dieses und sorgt erstmal für den gestapelten Buff.

Ihr könnt zum Beispiel die Umbarmherzig mit dem Nadelöhr kombinieren. Wenn ihr einen Roll mit Selbstladehalter und Vorpalwaffe besitzt, umso besser. Ihr feuert mit eure Umbarmherzig auf den Boss, sorgt für den nötigen stapelbaren Buff und Debuff wechselt dann auf die Nadelöhr und haut alles drauf, was ihr habt. Somit lässt sich der maximale Schaden erzielen.

Fusionsgewehre könnten die Meta im PVE werden

Diesen Hinweis gibt die neue Mod: Es zeichnet sich ab, dass in der Saison 15 von Destiny 2 die Fusionsgewehre das Endgame bestimmen könnten. Im Moment wirkt es so, als werden Fusionsgewehren die neuen Meta-Waffen im PvE. Aber nicht nur normale, sondern auch Linear-Fusionsgewehre.

Das lässt sich durch die neue Mod “Partikelzerlegung“ und das Update 3.3.0 feststellen: Update und Mod begünstigen Fusionsgewehr-Arten mit einem Schaden von 15%.

Wie findet ihr solche Mods, die euch Möglichkeiten für zerstörerische Builds geben. Findet ihr das bringt Erfrischung in der PVE-Meta oder bleibt ihr eurer Anarchie treu? Lasst es uns wissen.