Destiny 2 bringt Gjallarhorn zurück, die Mutter aller Exotics – Das kann nur böse enden

Also doch! DAS Exotic schlechthin aus Teil 1 wird bei Destiny 2 im Dezember seinen Einzug feiern – der ikonische Raketenwerfer Gjallarhorn. Doch Shooter-Experte Sven Galitzki von MeinMMO ist sich sicher: Bungie tut sich damit keinen Gefallen und hätte dieses ganz spezielle exotische Waffe lieber in der Vergangenheit ruhen lassen sollen. Das wird noch ganz schön nach hinten losgehen.

Das ist die Gjallarhorn: Im allerersten Destiny-Jahr war die Hütergemeinschaft lange Zeit im Gjallarhorn-Fieber. Der exotische Raketenwerfer galt da nämlich als DAS Waffen-Exotic schlechthin, wurde unter anderem als “Goldene Brechstange” oder “Mutter aller Exos” bezeichnet. Denn die Waffe war so mächtig, dass sie im Prinzip für jede Herausforderung oder Aktivität einfach die beste Wahl war.

Die härtesten Raidbosse schmolzen damit innerhalb von Sekunden, Spielmechaniken wurden einfach ignoriert und ausgehebelt, weil der Schaden der Wumme alles regelte. Es entstand deshalb ein regelrechter Kult um das Hörnchen. Jeder wollte sie haben, viele (auch ich) wurden über Monate, ja teils ein Jahr lang, nur durch diese Waffe auf Trab gehalten und stürzten sich immer wieder ins Spiel, nur um sie endlich zu bekommen. Wer kein Glück hatte, flehte zu Xur, dass er sie doch bitte endlich wieder mitbringen soll. Das Ganze ging so weit, dass Spieler, die den Werfer nicht hatten, von Endgame-Aktivitäten faktisch ausgeschlossen wurden, bis Bungie das Gjallarhorn nerfte.

Was für einen Stellenwert das gute Stück in der Community hatte, zeigt alleine schon die Tatsache, dass die Gjallarhorn die einzige Destiny-Waffe ist, die einen eigenen Feiertag zu ihren Ehren etabliert hat.

Über den Autor: Sven arbeitet seit 2018 bei MeinMMO und betreut seitdem intensiv den Bereich der Shooter als Autor und verantwortlicher Experte.



Er ist Destiny-Fan der ersten Stunde und hat enorm viel Zeit in beiden Teilen des Franchise verbracht. Wenn es ein Spiel gibt, das für immer einen Platz in seinem Herzen hat, dann ist das Destiny. Doch auch unzählige Stunden in verschiedenen „Call of Duty“-Ablegern, sowie der Division- und der Battlefield-Reihe gehören zu seinem Portfolio.

Was hat es mit der Rückkehr auf sich? Trotz zahlreicher zurückgekehrter Exos aus Teils 1 hat die G-Horn es nie zu Destiny 2 geschafft. Und es klang auch seitens Bungie bislang nie so, als bestünde wirklich eine reelle Chance, dass das Ding mal zurückkommt. Es sah so aus, als würde Bungie diese Ikone in der Vergangenheit ruhen lassen. So wirklich gerechnet hat also wohl kaum jemand damit, doch es wird tatsächlich passieren: Die Gjallarhorn kommt in Season 15 zu Destiny 2.

Bungie feiert im Dezember seinen 30. Geburtstag und als Teil des kostenpflichtigen “30 Jahre Bungie”-Pakets wird auch das legendäre Exotic seinen Einzug in Bungies Action-MMO feiern. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Doch so sehr ich mich eigentlich auch über jedes neue aber auch zurückkehrende Exotic freue – schließlich kann man ja nie genug Waffen haben – sage ich in diesem speziellen Fall:

Bungie, das wird wohl ein Schuss ins eigene Knie

So reagiert die Community auf die Rückkehr: Die Reaktionen auf diese Meldung sind gespalten.

Das Gjallarhorn als Teil des “30 Jahre Bungie”-Pakets

Kurzum: Die Gjallarhorn ist und bleibt für viele Hüter eine Legende, ein Mythos, mit dem man Glücksgefühle und teils unvergessliche Momente oder auch enormen Frust verbindet.

Zwar freuen sich durchaus einige Spieler darüber, dass sie diese vor Nostalgie sprießende Wumme nochmals in den Händen halten dürfen, doch die gefühlte Mehrheit, der ich ebenfalls angehöre, ist der Meinung: Bungie hätte dieses besondere Exotic samt all den Erinnerungen und Gefühlen rund um diese Waffe lieber in Destiny 1 lassen sollen.

Aufgrund zahlreicher Erfahrungen mit anderen Rückkehrern befürchten viele, dass der Mythos bröckeln könnte, sollte die Waffe nicht den Erwartungen und den Erinnerungen zahlreicher Hüter gerecht werden. Zudem sorgt vor allem die Art und Weise, wie die Gjallarhorn zurückkehren wird, für allerlei hitzige Debatten.

Diese wird es nach bisherigem Stand nur im Rahmen des “Bungie 30th Anniversary”-Packs geben, das seinerseits stolze 25 € kostet. Damit würden einige Spieler diese Waffe zum nunmehr 3. Mal kaufen. Und genau hier liegt für viele, auch mich persönlich, die Wurzel eines durchaus ernsten Problems: Bungie kann bei dieser Rückkehr in meinen Augen nur verlieren und an sich total unnötig den Zorn zahlreicher Fans auf sich ziehen.

Mit Rise of Iron kam das G-Horn das zweite Mal zu Destiny 1

Warum Bungie bei dieser Rückkehr im Prinzip nur verlieren kann: Ein Shitstorm ist für den Release der Gjallarhorn aus meiner Sicht bereits fest vorprogrammiert, sollte man sich die Waffe nicht doch noch irgendwie kostenlos erspielen können. Egal, ob die G-Horn nun OP, nur “gut” oder, wie von vielen befürchtet, total unnütz werden sollte – es wird garantiert krachen:

So manch ein Spieler, der vom Mythos Gjallarhorn angezogen wird und teilweise bereits jetzt schon dafür Geld gegen den Bildschirm schmeißt, dürfte ausrasten, wenn die Waffe zu schwach werden sollte. Schließlich greift man dafür ordentlich in die Tasche (wie gesagt, einige bereits zum 3. Mal), wird dabei von der einstigen Macht und Strahlkraft des Exotics gelockt. Sollte das Exo dann unter den Erwartungen bleiben, wird’s garantiert laut und Bungie wird sich einiges wegen Scam anhören müssen.

Wird die Gjallarhorn wieder auch nur annähernd so stark, wie sie einst mal war, oder auch eine “nur gute” Waffe, dürfte es ordentlich Pay-to-Win- und Abzock-Vorwürfe hageln – das ist auf reddit und in den sozialen Medien teils jetzt schon der Fall. Denn auf anderem Wege wird es die Wumme – Stand jetzt – nicht geben.

So oder so – Bungie wird mit der Rückkehr der Gjallarhorn massenhaft Gemüter erhitzen, so viel steht fest und zeichnet sich bereits jetzt schon deutlich ab. Und egal wie man es dreht – allen kann und wird Bungie hier nicht gerecht werden können. Doch gerade diese Waffe ist für sehr viele eine echte Herzensangelegenheit, ihr Status einfach zu besonders, dass man das oben Genannte einfach ausblenden oder ignorieren könnte. So wie sich die Rückkehr bisher andeutet, kann ich kein Szenario erkennen, mit dem Bungie am Ende nicht seinem eigenen Ruf und dem von Destiny schaden würde.

Die ganze Sache kann im Prinzip nur böse ausgehen und das ist echt schade. Manchmal sollte man die Vergangenheit eben ruhen lassen.

Wie seht ihr das Ganze? Was haltet ihr von der Rückkehr dieses ikonischen Waffen-Exotics? Coole Sache? Hätte Bungie den Raketenwerfer lieber in der Vergangenheit lassen oder zumindest kostenlos anbieten sollen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Übrigens, wir suchen aktuell Verstärkung. Wäre das was für euch? MeinMMO sucht Autor:in (m/w/d) im Home-Office für Multiplayer-Shooter