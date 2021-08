Ein neues Versprechen von Bungie könnte das Schicksal von Destiny 2 radikal ändern

Bungie hat vor Kurzem die nächste große Erweiterung für Destiny 2 angekündigt – The Witch Queen. In diesem Rahmen gab es zahlreiche neue Details zum kommenden Addon. In der Infomenge ist dabei eine der spannendsten Ankündigungen fast komplett untergegangen. Doch gerade die könnte eine Menge Spieler interessieren.

Was hat es mit Witch Queen auf sich? “The Witch Queen“, auf Deutsch “die Hexenkönigin“, wird die nächste große Erweiterung zu Destiny 2 aus dem Hause Bungie. Mit diesem Addon erwarten uns zahlreiche neue Inhalte und Features – allerdings nicht mehr dieses Jahr. Denn Bungie verschob durch die globale Corona-Pandemie die ursprünglich für den Herbst 2021 geplante Erweiterung auf den 22. Februar 2022.

Weitere ausführliche Informationen zu The-Witch-Queen findet ihr hier:

Im Zuge des kürzlichen Reveals wurden endlich erste offizielle Details bekannt, vieles davon sorgt für viel Vorfreude bei Fans und Spielern. Doch ein durchaus interessantes Detail ist dabei fast komplett untergegangen.

Bungie will jeden Monat etwas Neues fürs Endgame bringen

Was genau ist nun untergegangen? Im Reveal-Stream zu Witch Queen am 24. August 2021 gaben die Destiny-2-Entwickler unter anderem bekannt, dass man vorhat, mit Witch Queen und in den darauf folgenden Seasons von Jahr 5, kontinuierlich frische Endgame-Inhalte zu veröffentlichen. Konkret soll dann jede Season ein neuer beziehungsweise aufgefrischter Raid oder ein neuer Dungeon kommen – beispielsweise einer der folgenden:

Boss im Königsfall-Raid – Oryx

Oryx-Sohn Crota aus Crotas Ende

Der Leviathan-Raid Dies könnten Raids sein die zurückkommen könnten

Deshalb ist es so wichtig: Das lässt viele Hüter aufatmen und sorgt für Freude, da viele den Content-Nachschub bei Destiny 2 kritisieren und so manch einer gerade im Endgame gerne mehr Optionen hätte. Gerade diese fast schon zeitlosen Inhalte helfen vielen dabei, die ein oder andere Content-Durststrecke zu überbrücken und zählen zu den beliebtesten Gruppen-Aktivitäten des Spiels. Sollte hier tatsächlich regelmäßig Nachschub kommen und Bungie sein Versprechen halten, wäre das eine radikale Änderung für das Endgame von Destiny 2.

Das wissen wir bereits:

Noch in Season 15 soll ein neuer Dungeon veröffentlicht werden, der nur den Käufern des 30 Jahre Bungie-Packs zugänglich gemacht wird.

Des Weiteren geht die Witch-Queen Erweiterung mit einem neuen Raid passend zum Scharr-Setting an den Start. Dieser Raid wird kein Remake werden, sondern ein komplett neuer sein.

Weitere zwei Dungeons wurden von Bungie bereits für die Seasons im Zuge von Jahr 5 angekündigt.

Was könnte uns erwarten? Der Dungeon aus dem Geburtstagspaket spielt im Kosmodrom, der Eingang ist in der berühmt-berüchtigten Loot Cave aus Teil 1, der Dungeon selbst soll aber offenbar komplett neu sein. Was uns mit den beiden anderen Dungeons erwartet, ist nicht bekannt.

Der Raid von Witch Queen in Season 16, wird ebenfalls neu sein. Dieser spielt in den Sümpfen von Savathûns Thronwelt – in einer versunkenen Pyramide. Dort sollt ihr eine uralte Gefahr konfrontieren, die darin gefangen ist. Mehr Details gibt es zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht – auch nicht über weitere potentielle Raids.

Bungie hätte aber durch die Destiny Content Vault durchaus genug Möglichkeiten, schnell beliebte Raids von früher zurückzuholen – beispielsweise Crotas Ende, Königfall oder Zorn der Maschinen. Aber auch eingemottete Raids aus Teil 2.

Was haltet ihr von der Ankündigung? Welcher alte Raid sollte in euren Augen unbedingt als nächstes zurückkommen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.