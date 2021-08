Altes Exotic-Duo in Destiny 2 ist jetzt so stark, dass einige Bosse in Sekunden schmelzen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr das neue Duo schon ausprobiert? Wenn ja, was habt ihr damit ins virtuelle Jenseits schon geschickt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Könnten sich beide Exos im Endgame bewähren? Möglich wäre es. Das einzige Problem hierbei liegt nur an dem 5 Sekunden Buff. Wenn dieser Buff ausläuft, erscheint ein Debuff der 10 Sekunden anhält und euch anzeigt, dass ihr kein Glück mehr besitzt. In dieser Zeit lässt sich kein krasser Schaden mehr aufbauen.

Durch die Überarbeitung der Exotics in der Saison der Verlorenen wurde das nicht so relevante Jäger Exotic „Die Glückshose“ überarbeitet. Nun profitiert der Träger dieser Hose nicht nur vom Perk „Opening Shot“ und „Quickdraw“ sondern jeder Schuss, der auf dasselbe Ziel erfolgt, erhöht den Schaden des nächsten Geschosses weiter, bis der Buff ausgelaufen ist.

Um dieses Paar an Exptics dreht es sich: Das letzte Wort und die Glückshose. Durch die neuen Sandbox-Veränderungen , die mit Saison der Verlorenen in Kraft traten, wurde dem alten Jäger-Exotic „Die Glückshose“ einen neuer Anstrich verpasst. Diese Veränderung sorgte dafür das eine spezielle Waffengattung nun perfekt mit dem alten Exotic harmoniert.

