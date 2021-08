Destiny 2: Update 3.3.0 kommt heute – Alles zum Ablauf und den Patch Notes

Bei Destiny 2 geht heute, am 24. August, die neue Season 15 an den Start. Davor bekommt Bungies Action-MMO jedoch erstmal ein neues Update spendiert. Das Update 3.3.0 erscheint dabei für alle Plattformen, also PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie für den PC und Google Stadia. Damit gehen traditionell auch Wartungsarbeiten und ein Server-Down einher. Erfahrt hier alles Wichtige zum Ablauf der heutigen Wartung sowie den Patch Notes.

Was ist heute los bei Destiny 2? Heute ist ein wichtiger Tag für Destiny 2.

Zum einen startet heute die Season 15 – die Season of the Lost. Dabei warten die Hüter immer noch auf die offizielle Vorstellung der neuen Saison, die blieb nämlich bisher aus. Zum anderen wird heute in einem Live-Stream die nächste große Erweiterung für Destiny 2 vorgestellt – “The Witch Queen”. Die Vorstellung soll um 18:00 Uhr deutscher Zeit beginnen, bereits eine Stunde zuvor, also um 17:00 Uhr, startet die Pre-Show.

Man geht aktuell davon aus, dass die neue Season 15 heute ebenfalls im Rahmen des Streams vorgestellt wird – möglicherweise während der Pre-Show (oder zumindest in diesem Zeitraum). Übrigens, den Stream werden wir hier auf MeinMMO mit einem Live-Ticker für euch begleiten, auch alle Infos rund um die neue Saison werdet ihr wie immer kurz nach Bekanntwerden bei uns auf der Seite finden.

Doch damit ihr euch heute überhaupt (hoffentlich) pünktlich um 19:00 Uhr in die frischen Inhalte stürzen könnt, gibt es noch eine Wartung inklusive Update und Server-Down. Hier die wichtigsten Infos zum heutigen Ablauf.

Heute steht wieder mal eine Wartung an – Danach startet die Season 15

Wartung am 24.08. – Ablaufplan und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Die Wartung beginnt um 17:00 Uhr deutscher Zeit

17:45 Uhr gehen die Destiny-2-Server offline, alle Spieler werden aus ihren jeweiligen Aktivitäten entfernt, man kann sich nicht mehr einloggen

Um 19:00 Uhr sollen die Server wieder hochfahren und das Update 3.3.0 dann verfügbar werden

Habt ihr das Update dann geladen (und kopiert), könnt ihr euch bei Destiny 2 wieder einloggen und direkt mit den neuen Inhalten loslegen

Geht alles nach Plan, sollten die Wartungsarbeiten planmäßig um 21:00 Uhr enden

Beachtet jedoch: Bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 21:00 Uhr kann es zu Login-Problemen und Warteschlangen kommen.

Wenn ihr das Update nicht sofort um 19:00 Uhr laden könnt – keine Panik. Das ist das völlig normal für Bungie, die Updates kommen häufig einige Minuten später. Habt dann einfach etwas Geduld.

Im Wartungszeitraum sind zudem Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar.

Die Story von Season 15 dürfte mit Mara Sov und Osiris richtig spannend werden – Aber auch einige Änderungen klingen spannend

Was ändert sich bei Destiny 2 mit Update 3.3.0 am 24. August?

Das wissen wir bisher: Zwar wurde die Season 15 selbst noch nicht offiziell vorgestellt, doch Bungie hat bereits großzügige Einblicke auf die vielen Änderungen gewährt, die heute ab 19:00 Uhr auf die Spieler warten. Hier die wichtigsten Dinge:

Bedenkt dabei, dass es sich nicht um eine komplette Auflistung aller kommenden Änderungen handelt. Das passiert dann in Form der offiziellen Patch Notes.

Patch Notes für Update 3.3.0 in Destiny 2

Das sagen die Patch Notes: Aktuell liegen Patch Notes für das neue Update noch nicht vor. Diese werden im Laufe des heutigen Abends erwartet. Sobald sie verfügbar werden, binden wir schnellstmöglich den offiziellen Change Log an dieser Stelle für euch ein.

Wie sieht’s bei euch aus? Freut ihr euch auf die neue Season und seid direkt zum Start dabei? Oder kann euch Destiny 2 längst nicht mehr begeistern – neue Saison hin oder her? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

