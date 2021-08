Destiny 2 verrät, welche Waffen im Endgame von Season 15 Pflicht sind

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von den neuen Mods, die auf uns zukommen werden? Seid ihr auch überrascht, dass Schwerter jetzt für Überladungs-Champions zuständig sind? Oder findet ihr es wieder lahm, das Pistolen und keine Handfeuerwaffen für Unaufhaltsame-Champions zugeteilt sind? Lasst es uns wissen. Sagt uns in den Kommentaren, wie ihr es findet, dass Bungie die Endgame-Meta immer mit dem Artefakt diktiert?

Das ist auffällig: Das Auffallende an der ganzen Sache ist, dass es nur eine einzige Anti-Barriere Mod gibt und diese ist mit einem Automatikgewehr belegt. Da meist ein Impuls- oder Scout-Gewehr für das Barriere-Brechen benutzt wurde, um auch eine sichere Distanz zum Gegner zu wahren, bleibt abzuwarten, was sich Bungie dabei gedacht hat.

Warum sind diese Mods wichtig fürs Endgame? Im Endgame von Destiny 2 trifft man auf fiese Champions und braucht passende Feuerpower – die Anti-Champion Mods sind dafür unverzichtbar. Ob es sich um einen Unaufhaltsamen Oger in der Großmeister Dämmerung handelt oder einen Überladungs-Minotaurus in der Gläsernen Kammer , ohne diese Mods könnt ihr sie kaum stunnen oder aufhalten, um sie so ins virtuelle Jenseits zu befördern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles in allem eine breitgefächerte Mischung an Waffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, doch wie kam es zur vor Veröffentlichung?

In ihrem Tweet fügte Bungie noch mit an, dass sie eine Mod vergessen haben, die Schwert-Mod fügten sie aber mit einer Redewendung noch hinzu.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to