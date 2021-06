Gläserne Kammer in Destiny 2 – Wie gefällt euch die Rückkehr des Kult-Raids?

Vor Kurzem feierte mit der Gläsernen Kammer (Vault of Glas) ein Stück Destiny-Geschichte seine Rückkehr. Was haltet ihr bisher von dem Raid-Klassiker in Destiny 2?

Was hat es mit der Rückkehr auf sich? Vor etwas mehr als einer Woche öffnete am Abend des 22. Mai im Zuge von Season 14 die mit Spannung erwartete Gläserne Kammer nun auch in Destiny 2 ihre Pforten für die Hüter. Seitdem wird wieder fleißig gegen den Vex-Boss Atheon gekämpft, Orakel geklatscht und nach ikonischen Waffen wie Vision der Konfluenz, Schicksalsbringer oder der Vex Mythoclast gegrindet.

Zahlreiche Hüter wagten sich dabei bereits in das unterirdische Vex-Labyrinth und konnten sich mittlerweile ein eigenes Bild von dem alten neuen Raid machen – ob nun als Veteranen auf Nostalgie-Tripps oder als komplett neue Erfahrung. Das haben wir von MeinMMO uns zum Anlassen genommen, die Stimmung rund um das Comeback näher zu beleuchten.

Die Gläserne Kammer

Ein Highlight aus Destiny 1 ist jetzt zurück

Auch wenn so manch ein Hüter nun mit der Vault of Glas (VoG) komplettes Neuland betrat – viele Destiny-Veteranen dürften sich auch heute noch bestens an diesen Raid aus Destiny 1 erinnern. Denn dabei handelt es sich nicht nur um den allerersten Raid im Destiny-Universum, sondern für viele auch einfach um ein Stück unvergessliche Geschichte mit besonderen Erlebnissen und Erinnerungen.

Bis zu ihrer Rückkehr verkörperte die Gläserne Kammer für zahlreiche Destiny-Enthusiasten noch immer einen der besten, wenn nicht den besten Raid der gesamten Destiny-Reihe. Gerade die exzellent abgestimmte Mischung aus Schießereien, Geschicklichkeit-Einlagen und nicht zu komplexen Boss-Mechaniken machte diesen Raid für viele zu einem Meisterwerk. Auch so manche ikonische Waffe stammt aus dieser Aktivität. Entsprechend groß war bei einigen deshalb die Vorfreude.

Was haltet ihr von der Gläsernen Kammer in Destiny 2?

Doch wie sieht es jetzt nach dem Start des Raids aus? Schließlich ist Content-Recycling ein kontroverses Dauer-Thema bei Destiny 2, aufgewärmte Inhalte – so gut sie auch sein mögen – sind längst nicht jedermanns Sache. Zudem hat sich im Vergleich zu Teil 1 ja auch einiges im Raid verändert – nicht nur optisch. Es gibt beispielsweise neue Gegner-Arten, auch einige Mechaniken funktionieren nun anders.

Deshalb wollen wir von euch wissen: Wie blickt ihr auf den Start der Gläsernen Kammer bei Destiny 2? Ob nun als VoG-Veteran oder jemand, der diesen Raid nun zum ersten Mal angehen durfte. Ist das Comeback geglückt? Wie ist der Eindruck bei VoG-Neulingen? Was haltet ihr generell davon, wenn solche ikonischen Inhalte zurückgebracht werden?

Macht mit bei unserer Umfrage: Um die Eindrücke und die Stimmung rund um die Gläserne Kammer besser einfangen zu können, haben wir eine Umfrage für euch vorbereitet und bitten um rege Teilnahme. Bedenkt, dass ihr nur eine Stimme habt.

Vielen Dank für die Teilnahme und eure Zeit. Übrigens, die Diskussion ist nicht nur auf die Umfrage beschränkt. Gerne könnt ihr eure Meinung und Eindrücke uns und anderen Lesern von MeinMMO auch ausführlich in den Kommentaren schildern.