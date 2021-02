Bei Destiny 2 stellen sich euch starke Champions in den Weg, die ihr nur mit bestimmten Taktiken besiegen könnt. Alles zu Barriere- und Überladungs-Champions und wie man unaufhaltsame Gegner stoppt.

Seit der Erweiterung Shadowkeep müsst ihr euch in Destiny 2 sogenannten Champions stellen. Diese fiesen Gegner lassen sich meist nicht einfach mit roher Gewalt überrumpeln, sondern ihr braucht den entsprechenden Konter.

MeinMMO sagt euch, was Champions sind, welche unterschiedlichen Arten es gibt und wie ihr sie richtig bekämpft.

Was sind Champions in Destiny 2? Champions sind besondere Versionen von bekannten Gegnern. Die Mini-Bosse kann man effektiv nur mit speziellen Waffen oder Mods bekämpfen. Da sie sich sonst immer heilen oder ohne richtigen Konter fast unbesiegbar sind. Gibt es unterschiedliche Champions? Ja, es gibt 3 Arten von Champions, die jeweils mit einem eigenen Symbol über ihrem Kopf gekennzeichnet sind und unterschiedliche Taktiken von euch fordern. Wo findet man Champions in Destiny 2? Champions findet man hauptsächlich in Endgame-Aktivitäten wie der Dämmerung: Feuerprobe. Aber auch in schweren Missionen, legendären Verlorenen Sektoren und Raids kommen sie vor.

Wenn ihr gegen einen Champion kämpfen müsst, steht das meist in der Aktivitäts-Beschreibung dabei.

So bekämpft man Champions richtig

Das braucht ihr: Um Champions bei ihren besonderen Fähigkeiten zu stoppen, benötigt ihr „Anti-Champion-Mods“. Die findet ihr stets in eurem saisonalen Artefakt. Bei jeder Mod steht dabei, welchen Champion ihr auskontert.

Von diesen Mods profitieren eure Waffen, die dann besondere Effekte erhalten und meist nur gegen eine Champion-Art wirken. Ihr installiert die Mods auf eurer Rüstung, auch wenn sie eure Waffen verbessern. Ihr könnt aber auch mehr als nur eine Mod gleichzeitig ausrüsten.

Rüstet in eurer Rüstung Mods gegen Champions aus

Das müsst ihr beachten: Wenn ein Champion unterbrochen wurde, steht das für das ganze Einsatzteam sichtbar links unten auf dem Bildschirm.

Manche Waffen-Exotics kommen von alleine mit der Fähigkeit Champions zu bekämpfen daher.

Ihr findet im Artefakt zudem auch Mods, die eure Granaten befähigen Champions zu stören oder die euch Nahkampf-Angriff gewähren, die Champions aufhalten. Manche Super, Stasis-Skills oder viel Schaden auf einen Schlag durchbrechen außerdem auch von allein die Verteidigung von Champions.

Barriere-Champions

Diese Feinde haben ein kleines Dreicheck-Symbol über ihrem Kopf. Ihr könnt sie mit allen Waffen und Fähigkeiten verletzen, aber bei genug Schaden erzeugen sie einen Schild – ihre Barriere.

Solange sie von der rötlichen Aura umgeben sind, könnt ihr sie mit normalen Waffen nicht verletzen und sie heilen ihr Leben komplett. Das können sie in einem Kampf immer wieder tun.

Ein Servitor schützt sich mit seiner Barriere – Quelle: reddit

So brecht ihr die Barriere: Hat eure Waffe Anti-Barriere-Geschosse, könnt ihr den Schutzschild des Champions einfach durchbrechen. Schon wenige Schüsse reichen für den Durchbruch.

Ist die Barriere zerstört, stoppt die Gesundheitsregeneration und der Champion wird für einen kurzen Moment sogar komplett gelähmt und ist anfälliger. Als Bonus-Effekt durchschießt ihr mit Anti-Barriere-Geschossen auch Schilder von normalen Feinden – selbst sonst unzerstörbare Schutzschilde von Hydras oder Hobgoblins.

Überladungs-Champions:

Sie haben einen durchgestrichenen Kreis als Symbol und um ihren Körper kreisen „Energie-Ketten“. Sie stürmen pausenlos auf euch zu und greifen ununterbrochen an. Manche Varianten teleportieren sich zudem unaufhörlich übers Schlachtfeld.

Die Ketten umkreisen den Überladungs-Minotaurus – Quelle: YouTube

So stört ihr sie: Damit die Monster innehalten, müsst ihr sie mit Überladungs-Geschossen dazu zwingen. Eine Waffe damit richtet nach einigen Schüssen erst den gewünschten Störungs-Effekt an, haltet also drauf.

Ist der Gegner gestört, bleibt er erschöpft stehen und nimmt zusätzlichen Schaden. Ihr könnt einen Überladungs-Champion erst wieder erneut stören, wenn seine Ketten nicht mehr weiß glühen.

Unaufhaltsam-Champions:

Sie besitzen enorm viele Lebenspunkte, hohe Verteidigung und heilen sie konstant selbst. Ihr erkennt sie an einem Viereck neben ihrem Namen. Sie tragen außerdem eine Art Geweih auf dem Kopf oder Rücken.

Das Geweih des unaufhaltsamen Ogers leuchtet – Quelle: reddit

So stoppt ihr sie: Ihr könnt diese Champions eine Weile in die Knie zwingen, wenn ihr sie mit nur einem „Unaufhaltsamen Geschoss erwischt“. Dazu müsst ihr bei der entsprechenden Waffe eine Weile durch das Zielvisier schauen. Bis die Waffe leuchtet und das besondere Geschoss aktiv ist.

Solange ihr Geweih weiß glüht, könnt ihr diese Champions nicht erneut stoppen. Sucht also Deckung, bevor ihr wieder länger durch das Visier eurer Waffe schaut.

Deshalb lohnt sich der Kampf gegen Champions

In Aktivitäten, wie der Feuerprobe, erhaltet ihr besseren Loot, je mehr Champions ihr erledigt. Erwischt ihr in einer Aktivität alle Champions, erreicht ihr die Platin-Stufe – das höchste Abschluss-Ranking. In anderen Bereichen müsst ihr so oder so gegen sie kämpfen.

Wenn ein oder mehrere Champions in einem Areal erscheinen, wird das links unten auf eurem Bildschirm angezeigt.

Fühlt ihr euch jetzt gewappnet für den Kampf gegen die starken Champions? Habt ihr noch Fragen oder andere Tipps für eure Mithüter? Teilt diese doch in den Kommentaren.

