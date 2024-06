Destiny 2: So schaltet ihr die neue Exo-Waffe „Mikrokosmos“ frei

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Die Waffe ist also eine starke Alternative für alle Hüter, die keine Lust haben, mit der Arbalest gezielt die Schilde auszuschalten. Habt ihr die Waffe schon holen können oder sind euch die Missionen zu schwierig? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Wie ihr die Exotischen Klassengegenstände erhalten könnt, erfahrt ihr hier: Destiny 2: So findet ihr die neuen Exotic Class Items und könnt sie effizient farmen

Wie gut ist die Waffe? Das Gewehr ist seine Mühen wert. Vor allem in schwierigeren Aktivitäten wie Dämmerungen oder Raids, in denen gleiche Schadenstypen wichtig sind, könnt ihr mit Mikrokosmos die Elemente ignorieren. Jedes Schildelement von jeder Fraktion wird mit dem Gewehr verbrannt. Zusätzlich teilt ihr massiven Schaden aus, sollte eure Ulti aufgebraucht sein.

Alle Quests lassen sich leicht finden und abschließen, da ihr im Menü unter „Quests“ diese anwählen könnt. So werden euch Wegpunkte angezeigt, die euch zu den wichtigen Orten führen. Markiert also vor dem Start eure Quests, damit ihr immer wisst, wohin ihr gehen müsst.

Wir zeigen euch nun Schritt für Schritt, was ihr tun müsst, damit ihr diese Waffe bald in den Händen halten könnt.

In Destiny 2 könnt ihr mit „The Final Shape“ eine neue Exo-Waffe bekommen: die Mikrokosmos. Was ihr für das schwere Spurgewehr mit kinetischem Element alles tun müsst, erfahrt ihr hier.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to