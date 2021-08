Destiny 2 zeigt neue Ritualwaffe und weitere Knarren, die ihr in Season 15 jagen werdet

In Kürze startet bei Destiny 2 die Season of the Lost. Bereits im Vorfeld hat Bungie einen ersten Blick darauf gewährt, mit welchen Knarren das Arsenal der Hüter in der Season 15 aufgestockt wird.

Darauf warten viele Spieler: Der 24. August wird ein wichtiger Tag für Destiny 2, auf den zahlreiche Spieler gespannt warten. Zum einen wird dort die nächste große Erweiterung “Witch Queen” für Destiny 2 vorgestellt, zum anderen soll an diesem Tag auch endlich offiziell die neue Season 15 vorgestellt werden, die noch am selben Tag mit dem Weekly Reset um 19:00 Uhr startet.

Doch schon im Vorfeld zur neuen Saison hat Bungie zahlreiche Infos darüber preisgegeben, was die Spieler im Rahmen der Season of the Lost so alles erwartet. Dabei gab es auch einen ersten Blick auf ein neues und einige zurückkehrende Schießeisen.

Das wird die neue Ritualwaffe der Season 15

Das weiß man bisher: Die neue Ritual-Waffe aus der Season of the Lost wird ein Raketenwerfer (siehe Titelbild). Darf man dem dazugehörigen, offiziellen Bildnamen aus dem aktuellen “This Week at Bungie”-Blog glauben, dann wird dieser auf Englisch “Ascendency” heißen – auf Deutsch wäre das wohl “Aufstieg”.

Dieser neue Raketenwerfer ist traditionell an eine Quest gebunden und kommt dabei mit dem Perk „Explosives Licht“.

Explosives Licht (via light.gg) gibt es bereits auf einem legendären Granatenwerfer – der Spitzenwaffe Wendigo GL3. Dort bewirkt der Perk, dass der Explosionsradius sowie der Schaden der nächsten Granate verstärkt wird, wenn man eine Sphäre der Macht aufhebt. Nun kommt das Ganze offenbar für Raketen.

Wie üblich wird man auch für diese neue Ritualwaffe 3 thematisch inspirierte Ornamente über Gambit, den Schmelztiegel und über die Vorhut erspielen können.

Einige Spitzenwaffen aus vergangenen Zeiten…

Was hat es mit den Ritual-Waffen überhaupt auf sich? Ritual-Waffen sind im Prinzip eine Art abgeschwächte Form der einstigen Spitzenwaffen in Destiny 2.

Spitzenwaffen waren seit Season 3 legendäre Schießeisen, die man nur über aufwendige Quests erhielt. Sie verfügen über einzigartige Perks und einige Exemplare zählten einst zu den besten Waffen im Spiel.

In der Season 8 wurden die Spitzenwaffen dann durch die Ritual-Waffen ersetzt, da Bungie die Spitzenwaffen für zu mächtig hielt und sie in einigen Fällen sogar exotische Waffen deklassierten.

Diese Waffen kommen noch (zurück)

Neben der neuen Ritual-Waffe hat Bungie bereits verraten, welche alten Waffen in Season of the Lost wieder relevant werden – insgesamt spricht man hier von 15 Stück.

Diese Waffen bekommt ihr über die Playlist-Aktivitäten: 3 neue, alte Waffen könnt ihr in Season 15 bekommen, wenn ihr Vorhut-Strikes, Gambit- oder Schmelztiegel-Matches abschließt. Diese werden zufällig und mit „Random Rolls“ droppen, wenn ihr diese Aktivitäten abschließt.

Hier sind sie:

Diese Waffen gibt’s über den Prophezeiung-Dungeon: Zudem sollen noch die bei vielen vor allem aufgrund ihrer Optik beliebten Waffen aus den einstigen Prüfungen der Neun (mittlerweile durch Prüfungen von Osiris ersetzt) zurückkehren. Sie werden den Loot-Pool des Prophezeiung-Dungeons auffrischen.

Übrigens, auch diese Waffen wurden mit Random Rolls versehen und droppen in bestimmten Begegnungen des Dungeon. Es handelt sich um:

Der lange Weg (Sniper, Energie-Slot)

Dunkelheit voran (Impulsgewehr, Energie-Slot)

Der letzte Atemzug (Automatikgewehr, kinetisch)

Ein Plötzlicher Tod (Schrotflinte, Energie-Slot)

Urteil (Handfeuerwaffe, kinetisch)

Ein rasches Urteil (Pistole, Energie-Slot)

Hier ein Blick auf die Knarren:

Diese Waffen kommen in den Welt-Pool: Auch die sogenannten World Drops (Waffen, die ihr in der freien Welt überall finden könnt) werden mit ein paar aufgefrischten Exemplaren versehen. Es kommen:

Zuflucht des Hirten (Sniper, kinetisch)

Rechtshandeln II (Impuls, kinetisch)

Scathelocke (Automatikgewehr, kinetisch)

Alljährliches Schlittschuhfahren (Handfeuerwaffe, Energie-Slot)

Ausweichplan (Scoutgewehr, Energie-Slot)

Spoiler-Alarm (Pistole, kinetisch)

Hier ein Blick auf die 6 Schießeisen:

War’s das schon? Bungie betont, dass man längst noch nicht alle Details zur Season of the Lost verraten hat – auch nicht zum neuen Saison-15-Arsenal, das man ab 19:00 Uhr des 24. August entdecken können wird. Es dürfte also noch mehr neue Knarren geben, als nur die bisher gezeigten.

Was haltet ihr von diesen Waffen? Ist irgendein Exemplar dabei, auf dessen Rückkehr ihr euch besonders freut? Und wie findet ihr die neue Ritual-Waffe? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch gerne in den Kommentaren wissen.