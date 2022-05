Destiny 2 erfüllt den Fans endlich einen 5 Jahre alten Wunsch – Enttäuscht aber mit Kosten für Event-Pass

Während in Destiny 2 derzeit alles gespannt auf neue Hinweise zur kommenden Season 17 wartet, brachte immerhin der gestrige TWaB-Blog (This Week at Bungie) einen kleinen Befreiungsschlag mit sich. Allerdings konnte diese eine gute Nachricht nicht die zusätzlichen Kosten für Event-Cosmetics und Dungeons abmildern. MeinMMO hat sich angeschaut, was die Spieler da erwartet und was genau bemängelt wird.

Im neuesten TWaB („This Week at Bungie“-Blog) ging es diese Woche um alles, außer die Storyinhalte der neuen Season 17. Stattdessen gab es im TWaB andere Themen, die der Entwickler in den Fokus stellte.

Das Ächzen der Spieler-Tresore wurde zu laut, sodass ihr bald mehr Platz bekommt.

Season 17 bringt euch einen neuen Dungeon, zu dem Bungie über die Belohnungen informierte.

Events, wie die Sonnenwende, werden aufgefrischt und bekommen einen sogenannten „Event-Pass“.

Und für die Trials wird es neue Rüstungen geben, die wohl Jäger zum Affen machen werden.

Die neuen Trials-Rüstungen werden wohl Jäger zu Affen machen.

Was hat Bungie da genau angekündigt? Destiny 2 ist immer dann spannend, wenn die Spieler mit Vorfreude auf die neuen Inhalte warten oder nicht wissen, was auf sie zukommt. Das hat auch Bungie erkannt und brachte bis jetzt keine Informationen zur neuen Season-Story heraus.

Man will die Spannung für die Inhalte der Season 17 so lange wie möglich aufrechterhalten, wie dmg04, Bungie Community-Manager auf Twitter verriet. Erst am Dienstag, dem 24. Mai, also kurz vor dem Start der neuen Season 17, dürfen die Spieler mit einem Trailer und weiteren Details zur Season 17 rechnen.

Darüber hinaus brachte der TWaB auch eine gute Nachricht für alle Tresor-Messies, Godroll-Horter und Item-Nostalgiker.

Der Tresorspeicherplatz für die Items der Spieler wird von 500 auf 600 angehoben.

Die Änderung soll zumindest etwas Erleichterung bringen, während Bungie weiterhin nach zukünftigen Lösungen suchen will.

Auch ein neuer Dungeon steht bereit: In Season 17 wird zudem ein neuer Dungeon das Spiel bereichern und es kommen, neben dem neuen Eisenbanner, auch einige Anpassungen an den jährlichen Events.

Wann soll der neue Dungeon starten? Der neue Dungeon wird bereits kurz nach dem Start der Season 17, genauer gesagt am Freitag, dem 27. Mai um 11 Uhr starten. Die Powerlevel-Anforderung beträgt 1550. Das Hardcap in Season 17 liegt bei 1570, es steigt also nur um 10 Powerlevelpunkte an.

Was die Spieler im Dungeon jedoch an Story erwartet ist ungewiss, denn Bungie will, dass ihr den neuen Content selbst entdeckt. Aber es gab zumindest beim Dungeon-Loot einen grundsätzlichen Ausblick:

Der Dungeon wird eine exotische Waffe samt Katalysator bereithalten.

Auch ein legendäres Rüstungsset pro Klasse wird es geben, dass auf der Schwierigkeitsstufe „Großmeister“ erneut die verbesserte „Kunstvolle Rüstung“ gewährt.

Weiterhin warten noch 4 legendäre neue Waffen und 2 Reprised-Waffen auf euch.

Ein exotisches Accessoire sowie 2 legendäre Abzeichen sind ebenfalls erspielbar.

Ein bitterer Beigeschmack bleibt: Dungeons waren bis 2022 immer inklusive und ein fester Bestandteil der Erweiterung, mit der sie gestartet wurden – also ohne Extrakosten spielbar. Bungie hat jedoch sein Angebotskonzept diesbezüglich überarbeitet und den Verkauf von Dungeons im Oktober 2021 als Inklusiv-Angebot gestrichen.

Für Spieler, die sich beispielsweise die exklusive Deluxe-Edition von „Die Hexenkönigin“ inklusive der zusätzlichen Season Pässe für Jahr 5 gekauft haben, sind die 2 neuen Dungeons aus Jahr 5 auch weiterhin inklusive.

Wer jedoch nur die Standardversionen von „Die Hexenkönigin“ plus die zusätzlichen Season Pässe für Jahr 5 gekauft hat, kann die neuen Dungeons nicht spielen.

Die Dungeons werden für interessierte Spieler separat gegen Silber zum Kauf angeboten.

Destiny 2: Spieler sind stinksauer, weil sie in Zukunft für Dungeons extra zahlen sollen

Bereits diese Monetarisierung von Zusatzinhalten, wie den Dungeons, hat bei den Spielern nach der Ankündigung für Unmut gesorgt. Doch nun hat Bungie im wöchentlichen Blog auch noch verraten, dass die jährlichen Events überarbeitet wurden. Auch dafür soll teilweise Silber, die Echtgeld-Währung in Destiny 2, fällig werden.

Event-Cosmetics werden zukünftig nicht mehr im Everversum-Shop erhältlich sein.

Es wird einen neuen Event-Pass geben, über den Spieler sich Cosmetics erspielen können.

Der Event-Pass kann mit Silber aufgewertet werden und gewährt ein exotisches Belohnungspaket.

Auf reddit lassen die Spieler ihren Gefühlen zu den Ankündigungen und den Silber-Käufen im neuen Event-Pass freien Lauf:

[…] Ich lege keine zusätzlichen 10 Dollar hin, um ein verdammtes saisonales Event zu spielen, das schneller endet als die Season, für die ich gerade 10 verdammte Dollar bezahlt habe. Wie viel Geld muss ich ausgeben, bevor ich das ganze verdammte Spiel spielen kann, für das ich bereits Geld bezahlt habe? äußert sich der Spieler Hit_Me_With_The_Jazz auf reddit dazu

Einer ähnlichen Meinung ist auch AverageCrayonEnjoyer. Er schreibt auf reddit dazu:

Das Sperren dieser Kosmetika, die übrigens durch Glanzstaub hätten verdient werden können, bedeutet, dass Bungie sich alle Mühe gegeben hat, ein ohnehin schon ungeheuerliches System zu nehmen und es noch schlimmer zu machen, indem es [die Dinge] hinter einer Paywall einsperrt. Es war eine Sache, einen ganzen Dungeon [Sog der Habsucht] und eine exotische Waffe hinter einer 25-Dollar-Paywall einzusperren (was diesen verdammten Preis immer noch nicht gerechtfertigt hat), aber das fühlt sich wie eine gierige Weiterentwicklung dieses Modells an. findet der Destiny-2-Spieler AverageCrayonEnjoyer via reddit

Events bleiben weiterhin kostenlos: Fakt ist, auch zum Start der neuen Season 17 werden die jährlichen Events natürlich weiterhin für alle Spieler kostenlos bleiben, sowohl für New Light-Spieler als auch für alle Destiny-2-Veteranen.

Bungie hat lediglich die Event-Cosmetics, die bisher in einem separaten Tab im Everversum (auch gegen Silber) erhältlich waren, in den neuen „Event-Pass“ gepackt.

Die Aufwertung der Ereigniskarte (Event-Pass) kostet dann 1000 Silber und gewährt sofort ein exotisches Belohnungspaket.

Bungie erwähnt auch, dass Spieler noch mehr Belohnungen erhalten, indem sie die sogenannten Event-Tickets ausgeben, die sie bei Event-Herausforderungen gesammelt haben.

Dabei wurde erwähnt, dass diese Event-Cosmetics durchaus zu einem späteren Zeitpunkt nochmals über das Everversum erhältlich sein könnten, womöglich auch für Glanzstaub.

Derzeit ist jedoch noch unklar, wie dies mit dem Zukauf genau ablaufen wird.

Was sagt ihr zu den Informationen aus dem wöchentlichen TWaB? Stört es euch ebenfalls, dass ihr vielleicht Silber ausgeben müsst, um alle Cosmetics aus den Events erhalten zu können? Und wie sieht es bei den zukünftig kostenpflichtigen Dungeons aus? Habt ihr diese bereits gekauft oder entscheidet ihr das spontan? Hinterlasst uns gerne eure Meinung zu den Änderungen in den Kommentaren.