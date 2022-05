Destiny 2 bringt in Season 17 ein neues PvP-Event, aber Betrüger werden allen den Spaß verderben

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wie groß diese Nutzer-Community inzwischen ist, habe ich mir in den vergangenen Wochen angesehen. Über Foren, YouTube und einen Discord-Server tauschen sich die Nutzer der Hardware zu Einstellungen und Optionen aus. Auch Kommentare, wie lustig es ist, damit andere Spieler easy in den Tod zu schicken, sind dort zu finden.

Auch meine letzten Runden im Schmelztiegel beinhalteten echt kuriose Erfahrungen. Man trifft in fast jedem Match auf Spieler, die im Killfeed am laufenden Band Headshots verteilen. Selbst wenn man richtig gut im PvP ist, ist das nicht möglich.

Diese nützliche Hardware wird jedoch ausgenutzt: Was eigentlich ein praktisches Tool sein soll, ist inzwischen zu einem fiesen Cheat-Problem in Destiny 2 geworden. Denn offensichtlich kann Bungie diese Manipulation nicht zuverlässig als solche erkennen.

Im vergangenen TWaB („This Week at Bungie“-Blog) hat Destiny 2 angekündigt, das angestaubte Eisenbanner zu überarbeiten und ein Event daraus zu machen . Doch was interessant klingt, hat für mich leider auch einen bitteren Beigeschmack. Denn in Destiny 2 gibt es offensichtlich immer mehr Spieler, die nicht erkennbare „Cheats“ nutzen, um im Schmelztiegel haushoch zu dominieren.

