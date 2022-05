Destiny 2 ändert die Hüterspiel-Regeln – Sogar Betrüger werden belohnt

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr davon das Bungie nicht hart gegen die Betrüger vorgeht? Ist es euch gleichgültig oder seid ihr darüber erbost das sie auch belohnt werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen wie ihr dazu steht!

Das einzige, was ihr also tun müsst, ist über dem Durchschnitt der allgemeinen Punktzahl zu liegen.

Womit haben die Hüterspiele zu kämpfen? Wir hatten auf MeinMMO schon im Vorfeld darüber berichtet, dass die Hüterspiele mit Betrügern zu kämpfen haben . Spieler nutzten eiskalt eine Ingame-Mechanik aus, um in den Kompetitiv-Playlisten eine riesige Menge an Punkte zu ergattern. Mit einer hohen Punktzahl positionierte man sich unter den 10 % der Spieler, die Zugang zu einem sehr seltenen Emblem erhalten sollten.

In Destiny 2 finden derzeit die Hüterspiele 2022 statt. Doch schon in der ersten Woche wurde bekannt, dass einige Spieler für ein seltenes Emblem betrügen. Bungie hat jetzt einen Fix veröffentlicht, doch anstatt die Gauner zu bestrafen, werden sie sogar noch am Ende der Hüterspiele belohnt.

Insert

You are going to send email to