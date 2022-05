Die teuersten Items in Destiny 2 kosten bis zu 800 Euro, aber werden nicht von Bungie verkauft

In Destiny 2 könnt ihr virtuelle Items wie Emotes, Ornamente, Schiffe und Sparrows mit Echtgeld erwerben. Viele Hüter sehen die Preise, die Bungie im Shop aufstellt, schon als teuer an. Doch es gibt auch Verkäufer, die veräußern Items aus Destiny zu noch exorbitanteren Preisen.

Um welche Items handelt es sich? Vorwiegend handelt es sich hierbei um Embleme. Diese Abzeichen können normalerweise in Destiny 2 erspielt und ausgerüstet werden.

Es wird jedoch unter seltenen und nicht so seltene Emblemen unterschieden, denn manche erfordern besondere Challenges, die erfüllt werden müssen, um sich das Abzeichen verdienen zu können.

Mit einem seltenen Emblem gibt man einem Hüter also nicht nur ein cooles Statussymbol, sondern auch den letzten Feinschliff seiner Identität. Hüter rüsten deshalb gerne Embleme von Solo-Flawless-Runs aus Dungeons aus, um damit zu zeigen, dass sie sich erfolgreich dieser Challenge gestellt haben.

Es gibt jedoch auch seltene und coole Embleme, die nicht erspielbar sind und nur durch den Merchandising-Shop oder besonderen Spendenaktionen von Bungie verfügbar sind. Diese Abzeichen sehen nicht nur toll aus, sondern sind sogar so selten, dass sie für Wucherpreise auf Ebay für 800€ verhökert werden.

Nicht nur Embleme, sondern auch Dienstleistungen

Was wird denn noch alles verkauft? Es werden aber auf Ebay nicht nur Embleme, sondern auch Dienstleistungen für Echtgeld angeboten:

Raid-Carries

Flawless-Carries für die Prüfungen von Osiris

Exo-Quest-Abschlüsse

Dungeon-Abschlüsse

Das erledigen für Beutezüge

Man könnte meinen man bezahlt andere Hüter dafür euch den spaßigen Teil von Destiny 2 wegzunehmen. Aufgaben und Challenges, die meist viel Aufwand oder sogar Übung benötigen, werden von fähigen Spielern übernommen und das für „kleines“ Geld.

Ist das legal? Rechtlich gesehen ist es kein Vergehen, als Hüter jemanden mit in einen Raid zu nehmen. Der Käufer bezahlt quasi für den zeitlichen Aufwand, den der Verkäufer aufbringt, um ihn durch den Raid oder die Mission zu ziehen. Allerdings steht man dann auch meist nur herum, um schlussendlich den Loot für nichts einzusacken.

Anders sieht es jedoch aus, wenn es um Embleme geht. Da bewegt man sich tatsächlich in einer Grauzone, in der schwer abzuschätzen ist, ob es legal ist, solch einen digitalen Inhalt zu verkaufen.

Sollte jedoch der Verkäufer eure Daten haben wollen, damit dieser sich in euer Profil einloggen kann, um euch durch den Raid zu ziehen oder Embleme in eurer Inventar zu packen, verstößt das gegen die AGBs von Bungie. Sollte also Bungie davon Wind bekommen und ihr werdet gemeldet, wird euer Account gebannt. Das kann sogar so weit gehen, dass ihr euch nie wieder mit dem betroffenen Account einloggen könnt.

Was haltet ihr von diesen seltenen Emblemen und dem Geschäft, aus dem die Spieler ihren Profit daraus ziehen? Findet ihr es okay oder seid ihr strikt dagegen und Bungie sollte die Verkäufer zur Rechenschaft ziehen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr euch auch mal ein Emblem auf Ebay gekauft habt!