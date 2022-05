Jäger in Destiny 2 sind dazu verdammt eine PvP-Klasse zu sein und ihre Exos sind daran schuld

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr davon, dass der Jäger momentan nur im PvP wirklich gut sein darf? Findet ihr es Schwachsinnig oder glaubt ihr auch das die Exotics daran Schuld sind, dass Jäger vorrangig das PvP dominieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Im PvE kann der Jäger ein Unterstützer sein, doch eine Kernrolle, wie sie Titans oder des Warlocks inne haben, übernimmt er kaum. Er kann auch ersetzt werden und das ohne Probleme. Die Mehrheit der Hüter jedoch zocken in der Rolle des Jägers. Um sie nicht komplett versanden zu lassen, muss Bungie in Zukunft einige Änderungen durchführen.

Die restlichen Elementar-Exos sind praktisch unbrauchbar, da sie von der Meta in den Boden gestampft wurden. Sie rentieren sich nicht und können sich auch in der Praxis nicht gut bewähren.

Alle „brauchbaren“ Exos jedoch, die Jäger jederzeit ausrüsten können, entfalten ihre Stärken oft im PvP. Verbessertes Sprinten, schnellere Fähigkeitsaufladung beim Sprinten sowie Gegnertracking bei Feinden, die ihr getroffen habt. All diese Perks sind vor allem auf das PvP ausgerichtet. Jäger besitzen momentan in Season 16 kaum Möglichkeiten, sich stark im PvE durchzusetzen.

Was ist das Problem der Jäger? Jäger haben in Destiny 2 schon eine lange Story der Nerfs und Buffs hinter sich . Doch dank Leere 3.0 und der Tatsache, dass die anderen beiden Fokusse veraltet sind, hat die wendigste Hüterklasse oft Probleme sich im PvE gut zu etablieren. Daran sind vor allem die vorhandenen Exos des Jägers schuld.

