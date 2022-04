2 wichtige Gründe, weshalb ihr in Destiny 2 definitiv an den Hüterspielen 2022 teilnehmen solltet

In Destiny 2 starten bald die Hüterspiele in denen alle Hüterklassen gegeneinander antreten werden. Für Ruhm und vor allem für den Titel der besten Klasse werden Hüter in die Vollen gehen und ihre Klasse unterstützen. Da die Hüterspiele jedoch in den Jahren zuvor kaum Veränderungen genossen haben, zeigen wir euch 2 Gründe, weshalb ihr doch teilnehmen solltet.

Wann starten die Hüterspiele? Die Hüterspiele 2022 starten am 03. Mai 2022 wie gewohnt nach dem Reset um 19 Uhr. Eva Levante, die Organisatorin und Beutezugverleiherin, wird euch zum Start wie auch während der Hüterspiele unterstützen und euch mit genügend Aufgaben ausstatten.

Doch da die Hüterspiele schon eine Weile ohne große Veränderungen von Bungie veranstaltet werden, meiden einige Hüter diese Festivität. Um nicht ganz fernzubleiben, zeigen wir euch zwei wichtige Gründe, die euch vielleicht dazu bringen mitzumachen, um eure Klasse zu unterstützen.

2 wichtige Gründe, die für das Teilnehmen sprechen

Was macht die Hüterspiele so langweilig? Bungie schickt die Hüter in verschiedene Aktivitäten, in denen sie Medaillien farmen sollen. Diese müssen sie im Altar auf dem Turm abgeben, um Punkte für ihre Klasse zu sammeln. Täglich wird eine Klasse als Gewinner des Tages abgestempelt.

Die Klasse, die die meisten Tage gewonnen hat, gewinnt schlussendlich auch die Hüterspiele. Das Problem jedoch ist, dass keine besondere Aktivität hinzugefügt wurde. Spieler müssen nur einen ausgewählten Klassengegenstand tragen, während sie Aktivitäten farmen.

Das wirkt für viele Spieler lieblos und langweilig, deshalb wird für die Hüterspiele größtenteils kein Aufwand betrieben. Trotzdem gibt es zwei Gründe, weshalb ihr doch mitmachen solltet.

Holt euch euren Godroll der „The Title“ – Beste leere MP im Spiel

Um den Hütern einen Ansporn zu geben, an den Hüterspielen teilzunehmen, wurde eine neue Waffe geschmiedet.

The Title auf Deutsch „Der Titel“

„The Title“ soll mit seinen Stats und seinem Ursprungsperk sogar das beliebte Trichternetz schlagen und sich damit zukünftig als beste Leere-MP platzieren. Ihr könnt die neue Knarre jedoch nur während der Hüterspiele 2022 verdienen. Solltet ihr also noch eine starke Alternative für euer Arsenal suchen, wäre „The Title“ eine gute Option.

Seltenes Emblem für engagierte Hüter

Was ist das für ein Emblem? Hierbei handelt es sich um ein Emblem für die Besten. Es steht nur 10 % der Hüter zu, nämlich denjenigen, die das Meiste zu den Hüterspielen beigetragen haben. Solltet ihr also vor euren Hüterkameraden mit einem der seltensten Embleme prahlen wollen, werdet ihr hier fündig.

Das seltene Emblem, das nur die Würdigen erhalten

Wie bekommt man das Emblem? Um das Emblem zu erhalten, müsst ihr an den sogenannten „Wettbewerbs-Strikes“ teilnehmen. In dieser Playlist zählen die meisten Punkte. Die Spieler, die es schaffen, in allen drei Wochen der Hüterspiele 2022 die höchste Punktzahl zu erreichen, hat höhere Chancen, das Emblem zu erhalten.

Hierfür wird es zwei Hüterpiele-Playlisten geben: Training und Wettkampf. Es ist also auch wichtig, wann ihr spielt.

Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist die Trainings-Playlist angesagt. Hier könnt ihr Trainingspunkte sammeln (die kombinierte Punktzahl eures gesamten Einsatztrupps).

Am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag ist es an der Zeit, in der Wettkampf-Playlist ins Schwitzen zu kommen. Hier bekommt ihr dann zusätzliche Belohnungen.

Spieler können zudem Buffs in den Playlisten „Freizeit“, „Training“ und „Wettkampf“ verdienen, indem sie Bronze, Silber, Gold oder Platin erreichen. Diese dauern bis zum nächsten wöchentlichen Reset.

Und ihr könnt diese Buffs in der regulären Vorhut-Ops-Playlist verwenden.

Es werden nur eure höchsten Punktzahlen der einzelnen Wochen zusammengezählt. Es bringt euch also nichts, die Aktivität zu farmen. Nur euer bester Score der Woche zählt. Solltet ihr euch für das Emblem qualifiziert haben, werdet ihr einen Triumph freischalten und das Emblem wird euch gehören.

Die Hüterspiele 2022 Rüstung der Warlocks Die Hüterspiele 2022 Rüstung der Jäger

Natürlich gibt es auch wieder ein Rüstungs-Leuchten: Das Anzünden der Bronze-, Silber-, Gold- und Platinfackeln, die während des Events auf dem Turm stehen, gewährt Belohnungen und ein Leuchten, das auf der rechten Schulter der Rüstung eines Hüters zu sehen ist.

Wie lange gehen die Hüterspiele? Ihr habt für die Hüterspiele drei Wochen Zeit. Die Hüterspiele gehen 2022 vom 03. bis zum 24. Mai. Sollte euch also einer der Gründe anspornen, mitzumachen, dürft ihr keine Woche verpassen. Wenn das Event nämlich ausläuft, habt ihr keine Chance mehr darauf die eventspezifischen Items und die Waffe zu erhalten.

Was haltet ihr davon, dass die Hüterspiele bald starten? Seid ihr bereit für den Kampf der besten Klasse? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr teilnehmen werdet und ob ihr denkt, dass diesmal die Warlocks gewinnen werden!