Destiny 2 Hüterspiele 2022 starten in 6 Tagen, bringen wohl richtig starke Maschinenpistole

Auch im Jahr 2022 wird Destiny 2 wieder Olympia veranstalten und die Hüter in einen einzigartigen Klassenkampf schicken. Bis vor kurzem sorgte das Event allerdings noch für wenig Interesse bei den Spielern. Doch nach einem frischen Waffen-Leak hat sich das schlagartig geändert. Wir sagen euch, welche Prämien euch 2022 beim Wettstreit erwarten und warum es sich lohnt.

Wenn in Destiny 2 kommende Woche die Hüter-Spiele starten, dann stehen wieder Preise, Belohnungen, Respekt und Ehre auf dem Programm. Da viele Hüter das Event allerdings schon kennen, hielt sich das Interesse für den vermeintlich neuen Content bisher in Grenzen.

Doch Bungie hat offensichtlich noch ein Ass im Ärmel und bringt mit den Hüterspielen eine neue „Karotte“ ins Spiel, die die Spieler jagen wollen. Diese hat, dank ihres einzigartigen Ursprungsperks, sogar das Potenzial, die stärkste Leere-MP in Destiny 2 zu werden.

Am 03. Mai starten die Hüterspiele 2022 in Destiny 2.

Wir haben für euch die bekannten Informationen und Leaks zu den Waffen und Rüstungen der Hüter-Spielen 2022 zusammengetragen. Beachtet jedoch dabei: Zwar stammen die Funde direkt aus den Spieldaten und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es genauso ins Spiel kommt, doch noch handelt es sich um nicht offiziell bestätigte Informationen.

Was sind die Hüter-Spiele überhaupt? Bei den Hüterspielen handelt es sich um ein kostenloses Event, in dem die verschiedenen Klassen aus Destiny 2 gegeneinander antreten – Bei den Hüterspielen handelt es sich um ein kostenloses Event, in dem die verschiedenen Klassen aus Destiny 2 gegeneinander antreten – eine Art olympischer Wettkampf zwischen Jägern, Titanen und Warlocks. Bungie stellt während des Events den Hütern spezifische Aufgaben und verteilt Medaillen für ihre Erledigung, um zu sehen, welche Klasse die Oberhand hat. Das Siegerteam erhält ein Jahr lang das Recht zum Prahlen, sowie eine Gedenkstatue, die das ganze Jahr über im Turm ausgestellt ist.

Woher kommt die Info? Der bekannte Destiny-2-Dataminer Ginsor veröffentlichte die neue Waffe der Hüter-Spiele inklusive ihrer Eigenschaften auf seinem Twitter-Account. Die Informationen dazu wurden anscheinend bereits mit dem Update 4.0.0.6 von Bungie ins Spiel gebracht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Der Leak zeigt die neue Waffe der Hüterspiele 2022: „The Title“

Wahrscheinlich ist „The Title“ die bessere „Trichternetz“: Die Leere-Maschinenpistole „Der Titel“ mit aggressivem Gehäuse hat nur eine 750er-Feuerrate. Das könnte aber, nach den kürzlich angekündigten Zoomanpassungen, sogar bald die bessere Wahl für MPs sein.

Dennoch ist es vor allem ihr einzigartiger Ursprungsperk „Classy Contender“, welcher die Aufmerksamkeit der Hüter weckte. Er könnte die neue Leere-MP „The Title“, in Kombination mit Void 3.0, wahrscheinlich zu einer besseren „Trichternetz“ machen.

Der Ursprungsperk „Classy Contender“ bewirkt, dass Kills mit dieser Waffe euch Klassenfähigkeitsenergie gewähren.

Destiny 2: Neue MP „Trichternetz“ vernichtet Gegnermassen in Sekunden – Top-Tier im PvE

Auch die restlichen Eigenschaften und Perks der Waffe sorgen dafür, dass sie sehr anpassungsfähig sein könnte und damit für fast jede Situation geeignet ist. Sofern die Perk-Informationen aus dem Leak in dieser Form bestehen bleiben, wären das im Vergleich folgende Eigenschaften:

Trichternetz The Title Schlagkraft 15 22 Reichweite 45 50 Stabilität 50 38 Handhabung 73 62 Nachladetempo 38 31 Feuerrate 900 750 Magazin 37 27 Der Vergleich zwischen Trichternetz und Einsiedlerspinne

1. Perk-Spalte: Perpetuum mobile, Dynamische Schwungreduktion, Hüftfeuergriff, Ruhige Hände, Stats für alle, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt sowie Grabräuber.

Perpetuum mobile, Dynamische Schwungreduktion, Hüftfeuergriff, Ruhige Hände, Stats für alle, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt sowie Grabräuber. 2. Perk-Spalte: Fokussierte Raserei, Rückholaktion, Bewegliche Zielscheibe, Vorpalwaffe, Umzingelt sowie Haudegen.

Wie bekommt man die neue Maschinenpistole? Die MP „The Title“ kann nur während der Hüterspiele 2022 erspielt werden. Sobald das Event endet, wird auch die Waffe nicht mehr verfügbar sein.

Sollte sich nichts am alten Wettkampf-System der Spiele ändern, müsst ihr dafür wahrscheinlich wieder Gold- und Platinmedaillen einlösen und auf euer Godroll-Glück hoffen. Je mehr Pakete ihr einlösen könnt, desto höher sind eure Chancen.

Leuchtende Rüstungen der Hüterspiele 2022

Neue Rüstungs-Sets: Neben der neuen MP wird es auch für jede Klasse ein Rüstungs-Set geben sowie ein einzigartiges Klassenzeichen, dass man während der Spiele tragen muss. Den Klassengegenstand wird man wohl erneut über den Ansprechpartner des Events, Spaceomi Eva Levante, erhalten, die Rüstungen kommen dann als Bundles über das Everversum – sowohl für Glanzstaub, als auch für Silber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt So sehen die neuen Rüstungsornamente der Hüterspiele 2022 aus.

2022 wird Olympia in Destiny wohl auch gesponsort: Findige Hüter, wie der Spieler „The Ringmaster“ haben zudem auf den Rüstungen Logos von verschiedenen Waffen-Schmieden entdeckt. Dies könnte darauf hindeuten, dass im Jahr 2022 die verschiedenen Klassen von Omolon, Veist und Co. gesponsort werden. Ganz so wie bei einem echten Sport-Event.

Und wie immer können sich die Spieler, bis der endgültige Sieger der Klassenkämpfe feststeht, auch noch einige Cosmetics verdienen. Darunter ein neues exotisches Sprungschiff sowie Abzeichen und Shader.

Wann startet das Event? Die Klassen-Wettkämpfe der Hüterspiele oder auch „Guardian Games“ beginnen am 03. Mai und laufen dann bis zum 24. Mai. Der Wettkampf erstreckt sich also über knapp 3 Wochen von Season 16. Die Abschluss-Zeremonie, welche die Klassen-Gewinner krönt, findet dann kurz vor Ende der Season statt.

Wer hat eigentlich die Hüterspiele 2021 gewonnen?

2021 waren die tatsächlich die Jäger die triumphierende Klasse, während 2020 noch die Titanen auftrumpfen konnten.

2021 gewannen die Jäger und dürfen nun seit 1 Jahr damit angeben.

Jäger in Destiny 2 behaupten daher seit einem Jahr, dieser Wettbewerb ist weitgehend sinnlos, da es eine bekannte Tatsache ist, dass Jäger sowieso die beste Klasse in Destiny 2 sind und das absolut niemand bestreiten würde. Die Warlocks sehen das 2022 allerdings anders und rüsten mit Leere 3.0 zum Angriff auf den Titel „Beste Klasse im Spiel“, während die Titanen noch cool in ihrer „Gambit-Bubble“ chillen.

Was haltet ihr von der neuen Maschinenpistole und generell von dem Event und den neuen Belohnungen für das Jahr 2022? Seid ihr damit definitiv dabei und gebt alles für eure Hüter-Klasse, oder lässt euch der Wettstreit trotzdem komplett kalt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.