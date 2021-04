Bei den Hüter-Spielen 2021 in Destiny 2 bekämpft ihr eure Freunde

Destiny 2 feiert die olympischen Space-Spiele. Ihr sollt im Wettkampf beweisen, dass eure Klasse die beste im Universum ist. Als Belohnung gibt’s im Event ein Waffen-Exotic und zahlreiche Cosmetics – ach ja und ein Jahr andauernden Ruhm.

Was ist das für ein Event? Die Hüter-Spiele (eng. Guardian Games) ersetzen das altbekannte Frühjahrs-Event aus Destiny 1. Sie orientieren sich an den Olympischen Spielen aus unserer realen Welt und fanden erstmals 2020 statt. Das sind die wichtigsten Infos:

Es treten die 3 Hüter-Klassen im sportlichen Wettstreit gegen einander an. Diesmal sind eure Gegner also keine Alien-Schildkröten, sondern andere Spieler.

Warlocks, Titanen und Jäger zanken sich daher täglich um Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen.

Je nachdem wie gut jede Klasse spielt, ändert sich der neue Loot und dem Sieger wird ein ganzes Jahr gehuldigt.

Der Turm und der Loot sind voll auf “Sport” getrimmt und zeigen stets die führende Klasse an.

Es warten auf alle Spieler neue Rüstungen, Cosmetics und sogar eine exotische Waffe und ihr Katalysator.

Einige Änderungen zum Vorjahr und neue Modi sollen garantieren, dass die Wettkämpfe für alle fair ablaufen und über die Event-Dauer spannend bleiben.

Letztes Jahr dominierten die Titanen den Wettkampf – können Warlocks und Jäger sich jetzt für die erlittene Schmach revanchieren? MeinMMO zeigt euch in diesem Artikel die wichtigsten Mechaniken wie “Lorbeeren” oder wie ihr Medaillen für eure liebste Klasse erkämpft. Selbstverständlich zeigen wir auch den Event-Loot, für den ihr das alles auf euch nehmt.

Zur Einstimmung gibt es hier den neuen Trailer, der die Space-Olympiade Bungie-typisch richtig fetzig in Szene setzt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Hüter-Spiele 2021 – Alles zum Event in Destiny 2

Wann laufen die Hüter-Spiele 2021? Am 20. April um 19:00 Uhr starten die Hüter-Spiele. Das Event läuft dann bis zum 11. Mai, also 3 Wochen lang. Vom 7. bis zum 11. Mai steht zudem eine Abschlusszeremonie an. Wer darf an den Hüter-Spielen teilnehmen? Jeder Spieler von Destiny 2 darf völlig kostenfrei an den Hüter-Spielen 2021 teilnehmen. Ihr benötigt also nicht die Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) oder den aktuellen Season Pass der Saison der Auserwählten. Wie starte ich das Event? Besucht Eva Levante im Turm. Sie ist die ganzen Hüter-Spiele 2021 euer Ansprechpartner. Von ihr erhaltet ihr einen speziellen Klassengegenstand – das Item müsst ihr unbedingt tragen, um Punkte für eure Klasse zu erzielen. Wie passt das in die Story von Destiny 2? Vergnügliches Duellieren von Hütern passt nicht so ganz in die ernsten Weltuntergangs-Szenarien, die in Destiny 2 an der Tagesordnung sind, oder? Diesmal schon: Commander Zavala feiert mit den sportlichen Wettkämpfen den Waffenruhestand, den wir in Season 13 mit Imperatorin Caiatl “ausgehandelt” haben.

So spielt ihr jetzt im Event und holt Punkte

Wie funktioniert der Wettkampf? Als Erstes müsst ihr den Klassengegenstand von Eva Levante ausrüsten. Warlocks schnallen sich also den neuen Armreif um, Titanen ihr neues Banner und Jäger den Wettkampf-Umhang. Mit dem Item könnt ihr Event-Beutezüge abschließen und Medaillen sammeln, sowie abgeben.

Der Klassengegenstand verändert täglich seine Farbe – der Erstplatzierte trägt das Item in Gold, der zweite in Silber und der dritte in Bronze. Ihr müsst übrigens die neuen Items ausrüsten – die aus dem Vorjahr sind disqualifiziert.





Die Klassengegenstände für Warlocks, Titanen und Jäger

Das müsst ihr zu Medaillen wissen: Ihr könnt jeden Tag Medaillen sammeln – die verwahrt ihr im neuen “Medaillenkasten”. So verschwendet ihr keine Inventarplätze.

Habt ihr für eure Leistungen die begehrten Medaillen ergattert, müsst ihr sie im Turm an einem Podium abgeben. Nur abgegebene Medaillen zählen für eure Klasse, sitzt also nicht zulange drauf rum. Jede Medaille ist unterschiedlich viel wert:

Bronze: 1 Punkt

Silber: 2 Punkte

Gold: 5 Punkte

Platin: 15 Punkte: diese Medaillen sind neu. Ihr könnt sie nur in der Dämmerung oder dem kompetitiven PvP und Trials of Osiris erhalten.

Die Gewichtung ist dieses Jahr etwas anders, das erläutert MeinMMO in Kürze in einem eigenen Artikel.

So seht ihr Live den Stand: Je nachdem wie hoch die Flagge eurer Klasse im Turm gehisst ist, erkennt ihr, welche Platzierung ihr im Wettkampf aktuell besetzt.

Warlocks sind im Event Gelb/Gold, Jäger Blau und Titanen in Rot dargestellt. Ihr könnt also live am Podium im Turm sehen, welche Klasse aktuell die meisten Medaillen verbucht hat:

Im Bild sind die Titanen (rot) der aktuelle Spitzenreiter

Lorbeeren und Medaillen in Destiny 2

Ihr fragt euch sicher, wie ihr jetzt Medaillen erhaltet. Das ist unterschiedlich, über Beutezüge und Triumphe ist das beispielsweise möglich. Da kommen dann die sogenannten “Lorbeeren” ins Spiel. Ihr benötigt beispielsweise für eine Goldmedaille im Strike 100 Lorbeeren. Schafft ihr es, nur 50 Lorbeeren zu erzeugen, wäre das in unserem Beispiel Silber und bei 20 Lorbeeren erhaltet ihr Bronze.

Lorbeeren erzeugt ihr durch Fähigkeiten-Kills während der Hüterspiele: also durch Super, Granaten und den geladenen Nahkampf.

Stellt euch die Lorbeeren dann wie Partikel im Gambit vor, die ihr aufsammeln müsst.

Sammelt ihr die Lorbeeren nicht auf, verfallen sie – Lorbeeren gehen also nicht zur Poststelle.

Ihr könnt Lorbeeren von allen Klassen. Sammelt ihr jedoch Lorbeeren auf, die von derselben Klasse wie eure eigene erzeugt wurden, gibts Bonus-Lorbeeren.

Was sind Anwärter-Karten? Dieses Jahr neu sind Anwärter-Karten. Die erhaltet ihr bei Eva im Turm gegen Lorbeeren. Ihr könnt stets nur eine Anwärter-Karte haben, die euch besondere Aufgaben fürs PvP, Gambit oder Strike geben. Alternativ könnt ihr mit extra-harten Herausforderungen so auch wertvolle Platinmedaillen erkämpfen.

Schließt ihr solch eine knackige Herausforderung ab, erhaltet ihr den “Allstar-Status”. Das bringt euch beispielsweise bei der wöchentlichen Podiums-Zeremonie ein Platin-Glühen ein.

Neue Playlist für Hüter-Spiele soll Abwechslung bringen

Das ist die Event-Aktivität: Während der Hüter-Spiele gibt es eine besondere Strike-Playliste. Hier werdet ihr mit Hütern eurer Klasse zusammengeführt. Das erleichtert die Jagd nach Lorbeeren. Es gibt aber auch einen Haken.

In der Playliste gibt es positive und negative Modifikatoren, die sich daran orientieren, wie eure Klasse am Vortag abgeschlossen hat. So werden fleißige Hüter belohnt, die anderen Klassen erhalten aber gute Möglichkeiten, um aufzuholen.

Das sind die positiven Modifikatoren:

Gold: Gesundheit, Schilde und Erholung sind erhöht. Kinetik-Waffen verursachen mehr Schaden.

Silber: Nahkampf-Fähigkeiten laden schneller auf. Erhöhter Elementarschaden durch Hüter-Quellen. Mehr Schwere Munition verfügbar.

Bronze: Granaten-Fähigkeiten verursachen mehr Schaden und laden viel schneller auf. Erhöhter Elementarschaden durch Hüter-Quellen.

Hier seht ihr die negativen Modifikatoren:

Klasse Modifikator 1 Modifikator 2 Titanen Erleidet mehr Nahkampf-Schaden Erleidet deutlich mehr Nahkampf-Schaden Warlocks Erhaltet mehr Schaden in der Luft Erhaltet deutlich mehr Schaden in der Luft Jäger Radar ist deaktiviert. Kein Radar und Feinde schrecken nicht zurück

Die erstplatzierte Klasse vom Vortag erhält beide negativen Modifikatoren. Die zweitplatzierte muss sich nur mit der ersten Spalte rumplagen. War eure Klasse auf dem letzten Platz, bleibt ihr sogar komplett verschont.

Sportlicher Loot: Die Event-Belohnungen

Durch die Abgabe von Medaillen, Beutezüge und Triumphe erhaltet ihr Event-Pakete. Da drin findet ihr neue Cosmetics. Ihr könnt euch zudem über eine Quest die Event-Waffe erspielen und einen Sparrow, sowie Abzeichen verdienen.

Das ist das Waffen-Exotic: Ihr könnt euch dieses Jahr erneut das schwere Maschinengewehr “Erben Erscheinung” erspielen. Die Waffe konnte seit den Hüter-Spielen 2020 nicht mehr verdient werden – ihr habt also eine neue Chance.

Das Kabal-MG mit Olympia-Skin

Wer Erben-Erscheinung schon letztes Jahr erringen konnte, freut sich über den passenden Meisterwerk-Katalysator freischalten. Das Item ist brandneu und verbessert das Exotic. Der Katalysator soll die Schild-Funktion des MGs stärken, damit ihr endlich wie ein richtiger Kabal-Koloss übers Schlachtfeld stampfen könnt.

Das sind die neuen Cosmetics: Wie angekündigt erhaltet ihr einen neuen Sparrow. Zusätzlich warten im Everversum massig neue Items, mit denen ihr euren Hüter schicker machen könnt. Dazu zählen Emotes, universelle Ornamente und viele Cosmetics, die allesamt an sportliche Events erinnern.

Ob alle Items in den Event-Pakten für Medaillen stecken oder manche nur mit Silber oder sogar nur mit Echtgeld-Währung erhältlich sind, ist derzeit nicht bekannt.

Was haltet ihr davon, gegen eure Mitspieler im sportlichen Wettstreit anzutreten? Freut ihr euch schon, allen zu zeigen, das Titanen auch dieses Jahr gewinnen oder steht 2021 ganz im Zeichen der Jäger oder doch der Warlocks? Sagt uns eure Meinung und Prognose zum Sieger doch in den Kommentaren.