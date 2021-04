3 starke Builds für Destiny 2, mit denen ihr alle 15 Sekunden volle Super habt

Bei Destiny 2 stellt ein PvE-Profi Builds für alle Klassen vor, von denen er sagt “Bungie will nicht, dass ihr diese Builds seht”. Sie laden eure Super enorm schnell auf und lassen sich solo richtig einfach spielen. Hier findet ihr alle nötigen Mods, Waffen und Erklärungen.

Der PvE-Profi Ehroar vom Redeem-Clan hat mächtige Builds für Jäger, Warlocks und Titanen zusammengetragen, mit denen ihr solo quasi Super an Super reihen könnt. Sehr zu Leidwesen eurer Gegner und laut dem Experten auch für Destiny-Entwickler Bungie. Laut ihm “will Bungie nicht, dass ihr diese Builds seht” – übertreibt Ehroar da oder sind die Kombinationen aus Exotics, Mods und Klassen wirklich so stark?

Warum “hasst Bungie” die Super-Builds? Das Ziel der vorgestellten Builds ist es, die mächtigste Fähigkeit, also die Super, alle paar Sekunden spammen zu können. In der Vergangenheit hat Bungie nahezu immer alle Items oder Mechaniken generft, die einem nach der Supernutzung gleich wieder die Super gaben. Veteranen denken an:

Die Brücke aus dem Abrechnungs-Modus, wo Warlocks permanent Brunnen stellten und Nova-Bomben wie gewöhnliche Granaten schleuderten.

Jäger können sich eventuell an ihre Galanor Bruchstücke und endlose Hagel brennender Wurfmesser oder die ungenerften Orpheus Rigg erinnern?

Titanen waren eine Zeit lang unbesiegbare Tanks, da sie mit ihrer Sentinel-Super und den Ursa Furiosa jeden Schaden blockte und nach Ablauf der Super direkt erneut zünden durften.

Für alle, die gerne nochmals das Gefühl von Super im Überfluss haben wollen, sind die folgenden Builds bestens geeignet. Die 3 Builds sehen auf den ersten Blick komplex aus, da sie viele Mods von Elementarquellen oder “Mit Licht geladen” benötigen. Sie spielen sich aber echt einfach und sind richtig stark.

MeinMMO zeigt euch im Detail, welche Komponenten ihr jeweils für alle Klassen braucht und wie ihr die Kombo dann spielt.

Jäger lassen unaufhörlich Eisstürme toben

Das brauchen Jäger: Wählt als Klasse den Wiedergänger-Fokus. So solltet ihr die Stasis-Klasse konfigurieren:

Gletscher-Granate

“Wispern der Bruchstücke” Stasis-Fragment

“Schleier des Winters” Stasis-Aspekt

“Düstere Ernte” Stasis-Aspekt

“Wispern der Lichtbrechung” Stasis-Fragment

“Wispern der Ketten” Stasis-Fragment

Als Exotics packt ihr das Impulsgewehr Schlechtes Karma und die Brustpanzerung der sechste Kojote ein. Als Power-Waffe eignet sich ein Schwert oder Raketenwerfer. Die Exotics sind ideal um den Spielstil zu unterstützen, noch wichtiger sind aber die Mods in all euren 5 Rüstungs-Teilen.

Packt auf jeden Fall diese Mods ein:

“Erbe des Eises”: Die Mod aus dem saisonalen Artefakt kostet 6 Energie und gehört in den Jäger-Umhang.

“Elementarlicht”: Die Mod kostet euch nur 1 Energie, kann in jedes Rüstungsstück und gehört zu den neuen Elementarquellen

“Elementarladung”: Ebenfalls eine Mod der Elementarquellen-Kategorie, die aber 2 Energie kostet

“Stapelweise”: Ihr braucht hierfür ein Rüstungsteil mit dem Leere-Element und 4 Energie

“Überladen”: Diese Mod kostet 5 Energie und passt nur in Solar-Rüstungen

Zudem solltet ihr noch “Dynamo” (4 Leere-Energie) als Mod in euren Helm packen

Vergesst nicht, dass ihr das Element eurer Rüstungsteile auch ändern könnt.

Was ist ein Build? Ein „Build“ bezeichnet eine spezielle Art, seinen Charakter zu gestalten, also zu bauen. Das kann sich auf die Verteilung von Skills beziehen oder auf die Ausrüstung oder auf beides. Häufig ist ein „Build“ eine besondere Ausgestaltung, auf die ein Experte gekommen ist, und die nun auch dem Rest der Spieler bekannt wurde.

So einfach spielt ihr den Wiedergänger-Build in Destiny 2

Aktiviert eure Super. Der erste Feind, der durch den Eissturm stirbt, lässt eine Elementarquelle fallen. Hebt diese blaue Kugel auf, werft eine Granate und erhaltet direkt 25 % Super-Energie zurück. Weicht dann in der Nähe von Gegnern aus – das ermöglicht eure exotische Rüstung gleich 2-fach – und zerschmettert die Gletscherwand.

Eure Super wütet während der ganzen Zeit von alleine und gibt euch 50 % Super-Energie schlagartig zurück. Die anderen Mods und Skills bewirken, dass eure Granate erneut geladen ist und das nächste Ausweichen bereitsteht. Für den Coolness-Faktor habt ihr auch immer eure Eis-Shuriken zur Hand.

So habt ihr in nicht mal einer halben Minute die Super erneut voll. Ihr könnt das ganze ewig wiederholen und die Kombo theoretisch so lange abspulen, wie Feinde auf euch zustürmen. Ihr braucht mit diesem fiesen Stasis-Build keine Unterstützung oder andere Hilfe von Hütern.

Mit schlechtes Karma müsst ihr nicht nachladen und ladet schnell Super-Energie und sammelt Bonus-Schaden

Falls die Super nicht sofort voll ist, schießt ihr mit Schlechtes Karma 2 bis 3 Adds ab. Mit der Waffe ladet ihr eure Super praktischerweise auch vor der ersten Nutzung fix auf.

Auf der nächsten Seite findet ihr einen Warlock-Build, mit dem ihr Feinde permanent unter Strom setzt und Titanen schlagen sich mit endloser Energie durchs Schlachtfeld.