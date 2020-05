In Destiny 2 läuft aktuell ein Wettkampf, doch die Titanen haben sich schon vor dem Ende des Events den Podiumsplatz gesichert. Warum kam keine Spannung auf und was wünschen sich die Spieler für ihre Olympiade?

Wo haben Titanen da schon gewonnen? Noch bis zum 12. Mai stehen in Destiny 2 die Hüter-Spiele an. Während des Events mit starken Olympia-Anleihen treten die Spieler mal nicht gegen fiese Aliens an, sondern sollen zeigen, welche der drei Charakterklassen das Sagen hat.

Das Titanen während des Wettkampfes das Sagen haben dürfte feststehen. Mittlerweile verbuchen sie eine Siegessträhne von 18 Tagen und haben damit rein rechnerisch den Sieg schon in der Tasche. Damit ist die Siegerehrung prinzipiell nur noch eine Formsache.

Leider hat die überwältigende Dominanz und der vorzeitige Sieg gezeigt, was mit den Hüter-Spielen falsch lief.

Spieler riechen Betrug beim Hüter-Spiele-Event in Destiny 2 – Bungie sagt „nee“

Die Situation vor dem Event: Als die Hüter-Spiele angekündigten wurden, fürchtet die Spieler erstmals um die fehlende Spannung. Grund waren aber nicht die jetzigen Sieger in spe, sondern die Jäger. Jäger sind im Destiny-Universum die populärste Klasse und zahlenmäßig den Warlocks und Titanen überlegen.

Um für einen fairen und spannenden Wettkampf zu sorgen, kündigte Bungie eine Gewichtung an. So sollte jede Klasse die gleichen Chancen auf den Sieg im Event haben.

In den Hüter-Spielen kommt kein Wettkampfgedanke auf

Deshalb gibt’s keine Spannung: Ab dem zweiten Wettkampftag dominierte dann der eigentlich als Underdog gehandelte Titan die Hüter-Spiele. Vorwürfe über Betrug wurden in der Community laut. Bungie konnte die Situation aufklären und legitimierte den Siegeszug der Titanen.

Die letzte Event-Woche wurde mit doppelter Punktzahl eingeläutet. Und Bungie ermutigte die Jäger und Warlocks (via Twitter). So sollte am Ende doch noch etwas Spannung aufkommen.

Doch das Bild bleibt tagtäglich identisch:

Die Führung der Titanen ist eine Konstante in den Hüter-Spielen

Statt spannender Wettkämpfe grüßte täglich das Murmeltier. So war genau das eingetroffen, was Spieler vor dem Event erwarteten, nur mit einer anderen Klasse am Drücker.

Das hätten die Spieler gern gesehen: Die Community ist sich einige, dass die Hüter-Spiele als Konzept eine starke Idee sind. Viele Hüter fühlen sich ihrer Klasse sehr verpflichtet oder besitzen auch bei drei Charakteren einen geliebten Main. Doch die Umsetzung des Events ließ trotz cooler Medaillen und Lorbeeren den Wettkampfgedanken vermissen.

Diese Ideen äußern die Spieler:

Nur mit einer Klasse teilnehmen – So wird die Zugehörigkeit unterstrichen

Weniger Fokus auf immer gleiche Beutezüge

Spezielle Event-Playlisten fehlten – Denkbar währen PvP-Matches bei denen Teams nur aus einer Klasse bestünden oder sogar „4vs.4vs.4“-Varianten (statt der regulären 6vs.6)

Nach der einmaligen exotischer Belohnung kein Antrieb weiterzumachen – Seltene Upgrade-Materialien für jede Goldmedaille wären eine Option

Der Fokus war während der Hüter-Spiele zu sehr darauf ausgelegt möglichst schnell, möglichst viele Beutezüge abzugrasen. Dabei böten sich andere Herangehensweisen für eine freundliche Rivalität der Klassen deutlich besser an.

Vorsicht mit dem exzessiven Feiern, Titanen.

Die Punkte des Tagessiegers zählen ab jetzt doppelt. Warlocks und Jäger, es ist Zeit, ein Zeichen zu setzen! pic.twitter.com/588zST4txS — Destiny 2 DE (@destinygamede) May 7, 2020 Auch eine Regeländerung in der finalen Woche kann keine Spannung bringen

Bungie zeigt sich einsichtig: Noch während der Hüter-Spieler ließ Bungie sich in die Karten Blicken und veröffentlichte beispielsweise Statistiken und erklärte die hinterfragte Medaillen-Gewichtung sehr transparent. Zudem versprach der Destiny-Entwickler, bei zukünftigem Event vom Beutezug-Grind abzurücken.

Auch im TwAB vom 7. April (via Bungie) hieß es, dass man sich die Vorschläge aus der Community zu Herzen nehme und: „Wir haben einige Vorschläge gesehen, wie die Hüter-Spiele, abgesehen von Lorbeeren und Medaillen, hätten punkten können“

Passend dazu kürte Bungie ein Community-Video, welches eine lustige sowie kreative Version der Hüter-Spiele zeigt, zum begehrten „Movie of the Week“. In dem Clip tritt der bekannte Dentiny-Geschichtenerzähler MyNameIsByf als Kommentator des Wettkampfes auf, aber seht das Video hier selbst:

Das Video zeigt, welches Potenzial in den Hüter-Spielen steckt

Wie haben euch die Hüter-Spiele bisher gefallen und welche Ideen habt ihr um das Event in Zukunft noch mehr zu einem Wettkampf zu machen? Gönnt ihr den Titanen ihren haushohen Sieg?

Wir von MeinMMO haben übrigens mit einem Livestream selbst an den Wettkämpfen teilgenommen. Wie ich und Team-Warlock dabei abschnitten, lest ihr hier: Wie ich für MeinMMO Destiny 2 gewann – Also na ja, zumindest ein Stream-Event!