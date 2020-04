In Destiny 2 dominiert eine Klasse die Hüter-Spiele, mit der keiner gerechnet hat

In Destiny 2 findet ein Wettkampf zwischen Jägern, Titanen und Warlocks stand. Das Event „Hüter-Spiele“ wird überraschend vom Underdog, den Titanen, dominiert. Spieler fragen: Ist das Schiebung oder das Resultat harter Arbeit?

So ist der aktuelle Event-Stand: Vor knapp einer Woche, am 21. April, fiel der Startschuss für die Hüter-Spiele. Der Wettkampf mit Anleihen an Olympia lässt die 3 Klassen um Medaillen und den ruhmreichen Platz auf dem Siegertreppchen kämpfen.

Wie von vielen Spielern vorhergesagt und von einigen befürchtet, starteten die Jäger stark. Die meistgespielte Klasse in Destiny 2 sicherte sich schnell den Podiumsplatz des ersten Event-Tages. Kein Wunder, auch hier auf MeinMMO führen die Jäger das Beliebtheits-Ranking in Destiny 2 an.

Am darauffolgenden Tag kam es jedoch zum Wandel. Denn die Titanen gingen überraschend in Führung. Noch überraschender: Sie haben seitdem die Poleposition nicht Mal im Ansatz aus der Hand gegeben.

Seit fast einer Woche weht das Titanen-Banner haushoch über allen.

Das ist der Stand vom 27. April: Titanen dominieren haushoch, Warlocks halten sich wacker und Jäger gehen unter

So reagieren die Jäger: Gerade von der Fraktion der Jäger kommen Fragen an der Korrektheit dieser Dominanz. Rufe nach Schiebung aber auch Verschwörungstheorien werden laut.

Auf reddit drehen sich viel beachtete Threads um dieses Thema und munkeln, dass Bungie hier doch seine Finger im Spiel hat. Dort heißt es etwa, die Spiele seinen manipuliert, die Wettkämpfe sollen spannend wirken.

Darum werden die Event-Flaggen, an denen die aktuelle Positionierung jederzeit absehbar ist, hinter den Kulissen vom Entwickler selbst gehisst.

Bungie sorgt für Chancengleichheit im Wettkampf-Event

So werden die Medaillen gewichtet: Um zu bestimmen, welche Klasse die Nase im Wettkampf vorn hat, werden errungene Medaillen gezählt. Da es deutlich mehr Jäger als Warlocks und Titanen im Destiny-Universum gibt, greift eine Gewichtung.

Sprich, je nach Klassenpopularität ist eine Goldmedaille mal etwas mehr, mal etwas weniger wert. So möchte Bungie der Übermacht der Jäger Herr werden und hat dies auch vor dem Event-Start klar geäußert.

In den Guardian Games wird die Überzahl an Jägern bei der Ermittlung der Ergebnisse statistisch mit berücksichtigt.



Alle drei Klassen gehen chancengleich an den Start! — Maurice Zerjav (@Maurice_BNG) April 16, 2020

Welche Vorteile haben Titanen bei dem Event?

Darum könnten Titanen einen Vorteil haben: In den Hüter-Spielen dreht sich viel um das Sammeln von Lorbeeren. Diese lassen Feinde fallen, wenn sie mit Fähigkeiten umgenietet wurden. Dazu zählen Kills mit:

Super

Granaten

geladenem Nahkampf

Jäger tun sich meist bei Fähigkeiten-Kills ein wenig schwerer als andere Klassen. Warlocks haben dank ihrem Sturmbeschwörer und der dazu passenden Krone der Stürme eine hauseigene Fähigkeiten-Kill-Maschine am Start.

Titanen spielen aber mit dem Exo Eine unüberwindbare Schädelfeste in einer anderen Liga. Durch diesen Helm können sie das tun, was Titanen am besten können: pausenlos draufhauen.

Ein geladener Arkus-Nahkampf haut im Prinzip jeden Gegner um, je nach Subklasse auf gleich alles im nahen Umkreis. Bekräftigt durch das Exotic wird die tödliche Fähigkeit bei jedem Einsatz komplett geladen und alle Nahkampf-Kills heilen den Träger. Werden dazu noch die Mods abgestimmt, seid ihr ein unsterblicher Lorbeeren-Produzent.

Das bevorzugte Titanen-Exotic während der Hüter-Spiele: Eine unüberwindbare Schädelfeste

Das spricht für einen fairen Wettbewerb: Ganz so unfair wie es scheint, ist die Situation aber doch nicht. Denn in den Hüter-Spielen sind Medaillen nicht gleich Lorbeeren. Pro Tag haben alle 3 Klassen die gleiche Anzahl erreichbarer Gold-, Silber oder Bronzemedaillen im Spiel.

Nur weil Titanen gut im Fähigkeiten-Kills und im Sammeln von Lorbeeren sind, erreichen sie nicht zwangsläufig mehr Medaillen als die anderen beiden Klassen. Eventuell lassen sich einige Triumphe schneller abschließen, dies hat aber fast keine Auswirkungen auf die Event-Platzierung.

Gerade die Goldmedaillen verlangen oft nicht eine Lorbeere, sondern eher:

Schließe 5 Schmieden, Strikes oder PvP-Machtes ab

Erledige ein paar hundert Gegner – wie spielt dabei keine Rolle

Es scheint aktuell einfach so, dass Titanen ihre Medaillen-Beutezüge konsequenter durchziehen, abgeben und somit punkten. Würde Bungie die Spiele künstlich spannend halten wollen, wären wohl auch nicht seit gut einer Woche die Titanen am Ruder, oder?

Wir von MeinMMO nehmen übrigens auch an den Wettkäpmfen teil und das ganze als stolze Warlocks: Destiny 2: MeinMMO rockt die Hüter-Spiele live auf Twitch – Schaut vorbei!