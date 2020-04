In Destiny 2 haben die Hüter-Spiele begonnen und MeinMMO ist live dabei. Schaut unserem Destiny-Experten Philipp Hansen dabei zu, wie er im Team Warlock auf Twitch Medalien abstaubt.

Was sind die Hüter-Spiele? Am 21. April startete in Destiny 2 ein besonderes Event. Bei den Hüter-Spielen treten die verschiedenen Klassen gegeneinander in einem Wettbewerb an.

Bis zum 11. Mai können die Jäger, Warlocks und Titanen ihr Können unter Beweis stellen und demonstrieren, dass sie die hingebungsvollsten Hüter sind. Dafür müssen sie Medaillen und Lorbeeren sammeln und den Siegern wird danach ein Jahr lang im Turm gehuldigt.

Den Trailer zu Hüter-Spielen könnt ihr hier anschauen:

Was wird das für ein Stream? Zur Feier des Ereignisses haben wir von MeinMMO beschlossen an den Spielen teilzunehmen. Immerhin berichten wir schon über Destiny, seit der MMO-Shooter das Licht der Welt erblickte und bringen seitdem nahezu täglich News, Analysen und Guides für alle Hüter da draußen. Unser Autor Philipp Hansen hat sich daher dem offiziellen Team Warlock angeschlossen und wird sich für MeinMMO ins Getümmel stürzen.

Er tritt mit seinen Teamkollegen Schausi und anima mea zusammen gegen die Teams anderer Klassen an und kämpft um Ruhm und Ehre.

Philipp Hansen ist seit mehr als 5 Jahren begeisterter Hüter und kommt im Destiny-Franchise auf über 3000 Stunden Spielzeit. Dabei ist er bekennender Warlock-Main und führt seinen Space-Hexenmeister in Raids, das PvP und überhaupt jede Mission. Seit 2019 begleitet er auf MeinMMO schwerpunktmäßig das Destiny-Franchise.

Wer nimmt an dem Stream noch teil? Diese Woche haben bereits die Jungs von ZiroTV sowie Thorsten Hellmeister und PowMia_030 als Team Jäger den Start hingelegt.

Nächste Woche ist Team Warlock dran. Ihnen wird anschließend das Team Titan folgen, das aus Rocket Beants TV, Fluffyschmutz und AndyEdition besteht.

Wann geht’s los? Der nächste Stream zu den Spielen startet am Mittwoch, den 29. April, um 19:00 Uhr unserer Zeit. Hier nehmen wir auch mit MeinMMO teil.

Wo kann man sich den Stream anschauen? Den Stream könnt ihr euch auf zwei unterschiedlichen Twitch-Kanälen anschauen. Dem Channel von anima mea:

Und dem Channel von Schausi:

Also schaut vorbei und feuert Philipp kräftig an, damit er Team Warlock zum Sieg verhelfen kann.