5 Exo-Waffen in Destiny 2, die ihr vor dem Start von Season 17 holen solltet und warum sie sich lohnen

In Destiny 2 wird sich bald für viele Waffen einiges ändern. Ein Update wird bald nicht nur die Funktion einiger Waffen abändern, sondern auch alte Exos zu wünschenswerter Pracht verhelfen. Wir zeigen euch, welche Knarren ihr euch deswegen vor Season 17 sichern solltet.

Was wird sich ändern? Bungie hat in ihrem letztem TWaB am 22. April viel Einsicht über kommende Änderungen im Bereich der Sandbox gesprochen. Die Rede war von Anpassungen bei verschiedenen Waffentypen wie Schrotflinten, MPs und mehr sowie die Einführung eines neuen nicht sichtbaren Waffenmerkmals.

Von den kommenden Änderungen werden auch zahlreiche Exo-Waffen profitieren. Wir raten euch deshalb zu diesen fünf Exemplaren der seltenen Exoticsn, damit ihr auch zum Start von Season 17 gut gewappnet seid.

5 Waffen, die ihr euch vor Season 17 holen solltet

Bei diesen fünf Waffen handelt es sich um Knarren, die Bungie gerne upgraden möchte. Wir zeigen euch, welche Waffen das sind, was sie können und was genau angepasst wird. So lauten die Schießeisen:

Himmelsbrennereid

Wellenspalter

Xenophage

Leviathan-Hauch

Klinge der Übereinkunft

Die Änderungen sollen im Laufe der Zeit, bis spätestens zum Start von Season 17 in Kraft treten. Wir teilen euch noch mit, wann genau das passieren wird.

Himmelsbrennereid

Das Kabal-Scoutgewehr

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hierbei um ein altes Kabal-Scoutgewehr, das vollautomatisch Solargeschosse abfeuert. Diese Geschosse explodieren und verfolgen ihre Ziele, wenn ihr aus der Hüfte feuert.

Solltet ihr zielen, fliegen diese Geschosse leicht zielsuchend eine gerade Linie und treffen eure Gegner mit einer härteren Wucht. Diese Waffe findet jedoch kaum Verwendung außer im harten Strike „Prüfgelände“.

Was wird an der Waffe angepasst? Das Scoutgewehr wird komplett umgekrempelt und kann dann bald mit folgenden Änderungen glänzen:

Geschosse explodieren beim Hüftfeuer nicht mehr, sondern stecken Ziele in Brand

Die Waffe wird die beste „Airborne Effectiveness“ im Spiel besitzen – 35 Punkte

Katalysator wird nicht mehr Reichweite, sondern die Nachladerate erhöhen

Sollte Solar 3.0 wie im großen Leak in Season 17 stattfinden, wird dieses Exotic ein gutes Gewehr für Verbrennungen sein. Krallt euch also die Waffe, vervollständigt ihren Katalysator und macht euch bereit.

Wellenspalter

Ein verrücktes Spurgewehr

Was ist das für eine Waffe? Dieses Leere-Spurgewehr gehört zu den laserstarken drei elementaren Spurgewehren in Destiny 2. Mit dem Wellenspalter könnt ihr einen Leere-Strahl auf eure Gegner abfeuern, der zufällig die Stärke wechselt. Solltet ihr eine Sphäre der Macht aufheben, wird für eine kurze Dauer die maximale Power gewährt, die mit einem automatischen Nachladen beginnt.

Was wird an der Waffe angepasst? Das Spurgewehr erhält jetzt einige Änderugen, die wie folgt lauten:

Die mittlere Strahlstärke wird vom Schaden erhöht

Die Dauer der überladenen Batterie wird angehoben, wenn ihr eine Sphäre der Macht aufhebt

Sollte „Überladene Batterie“ aktiv sein und sammelt ihr eine Spähre der Macht auf, erhaltet ihr in euren darauffolgenden Schüssen einen unterdrückenden Effekt.

Da Leere 3.0 gut mit verschiedenen Waffen eine grandiose Synergie eingeht, würde sich Wellenspalter als gute Build-Waffe anbieten, wenn die Änderungen aktiv werden.

Xenophage

Die verstaubte Legede – Xenophage

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich um das langsam schießende Exo-MG „Xenophage“. Dieses MG feuert explodierende Solarmunition ab, die Bossen hart zusetzten. Bungie jedoch nerfte die Feuerrate und sorgte damit dafür, dass kaum ein Spieler sie noch zocken wollte.

Was wird an der Waffe angepasst? Bungie sah ein, dass der Nerf für den Tod des MGs gesorgt hatte, deshalb wollten sie dem Gewehr zum alten Glanz verhelfen und stellen daher seine alten Werte der Feuerrate und des Schadens wieder her.

Somit haben Spieler damit wieder die Möglichkeit, Bosse ins Nirwana zu kicken. Durch die kommende Änderung ändert sich erneut die Time-to-Kill der Waffe und katapultiert sich damit wieder auf seinen alten Platz. Solltet ihr also eine gute Waffe für DPS suchen, wird Xeno wieder euer treuer Begleiter sein und euch vermutlich auch im Gambit, in den Händen von Eindringlingen, wieder öfter begegnen.

Leviathan-Hauch

Der bombastische Bogen – Leviathan-Hauch

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hierbei um den ausgestorbenen schweren Bogen „Leviathan-Hauch“. Dieser Bogen besitzt nicht nur einen explosiven Pfeil, sondern die Fähigkeit Unaufhaltsame Champios anzuhalten. Das jedoch reichte nicht aus, um diese Waffe beliebter zu machen und somit wurde der Bogen erneut zu Banshee für ein paar Anpassungen geschickt.

Was wird an der Waffe angepasst? Viele Spieler bemängelten, dass der Katalysator der Waffe nicht die Anspannzeit des Pfeils verringerte. Das wird aber Bungie mit kommenden Updates ändern, denn Spieler werden mit abgeschlossenem Kat schneller ihre zerstörerischen Pfeile verschießen können.

Zusätzlich wird der Schaden um 50 % angehoben, was die Waffe in Sachen DPS enorm zugutekommt. Um auch beim stören von Champions zu helfen, wird die Explosion verzögert, damit auch der Effekt des Aufhaltens funktionieren kann.

Solltet ihr eine extravagante Option für Boss-DPS suchen, könnte dieser mächtige Bogen eurer Gefährte werden.

Klinge der Übereinkunft

Die Exo-Glefe des Jägers

Was ist das für eine Waffe? Die exotischen Glefen waren für viele Spieler eine Enttäuschung als sie erspielt werden konnten. Dabei waren sie sogar schwächer als ihre legendären Varianten. Bungie wollte das nicht so stehen lassen und nahm einige Vorbereitungen in Angriff, damit die Exo-Glefen wieder glänzen können.

Vor allem die exotische Jäger-Glefe konnte kaum bis gar nicht punkten. Ihre Arkus-Energiewelle, die Gegner töten und verketten kann, war nicht mächtig genug und verbrauchte sogar den Schutzschild der Waffe komplett. Das wird sich in Season 17 endlich ändern.

Was wird an der Waffe angepasst? Alle exotischen Glefen erhalten eine Überarbeitung, doch die Jäger-Glefe wird seine Aufgaben nun endlich besser und effizienter lösen können:

Der Schaden der Bodenwellen erhöht sich um das Dreifache

Es werden keine vier, sondern acht Gegner verkettet, wenn sie von der Arkuswelle getroffen werden

Das macht die Waffe definitiv dem Status als Exotic gerechter und vielleicht werden sich dadurch mehr Jäger trauen, die Waffe anzulegen.

Was haltet ihr von unseren vorgestellten Waffen? Findet ihr wir haben einige ausgelassen die es eher wert gewesen wären oder seid ihr auch unserer Meinung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht.