Destiny 2 bietet eine tolle Story – Aber eine seiner größten Stärken verliert der Shooter gerade

Über die Jahre hat sich in Destiny 2 viel getan. Es sind nicht nur alte Inhalte in den Content Vault gewandert, sondern der Shooter hat inzwischen zu einem einzigartigen Storytelling gefunden. Doch die Herausforderungen im Spiel werden immer einfacher. MeinMMO hat sich angeschaut, wie einfach Destiny 2 im Jahr 2022 tatsächlich ist und ob den Spielern bald die Prestige-Aktivitäten ausgehen.

Als der Legendäre Schwierigkeitsgrad für die Kampagne der „Witch Queen“-Erweiterung angekündigt wurde waren viele Spieler happy. Bis dahin waren vor allem Kampagnen-Inhalte nie eine große Herausforderung. Man spielte sie, weil sie die Story erzählen. Mehr nicht. Jetzt würden sie zukünftig vielleicht beides bieten: Story und Herausforderung.

Am Ende war es dann einfacher als erwartet: Als das DLC dann veröffentlicht wurde war schnell klar, die Legendäre Kampagne der Hexenkönigin war schon schwieriger, aber für langjährige Spieler trotzdem nicht die erwartete Herausforderung.

Dabei hatten die Spieler tatsächlich auf mehr Gegenwehr von Savathuns Kriegern gehofft. Es hätte durchaus noch etwas schwieriger sein dürfen, mehr auf dem Niveau der Champions. Damit wäre auch die Belohnung für die Anstrengung, das erste Witch-Queen-Exotic und eine Rüstung auf 1.520 Powerlevel, viel wertvoller gewesen.

Ein Akolyth der Strahlenden Brut wirkt kaum noch bedrohlich.

Verliert Destiny 2 etwa seine Herausforderungen? Früher gab es in Bungies Space-Shooter viel mehr, wirklich anspruchsvolle Herausforderungen. Und genau das ist meiner Meinung nach immer eine große Stärke des Loot-Shooters gewesen.

Spitzen-Waffen wollten noch gejagt werden und hatten lange, knifflige Questreihen.

Man brauchte für einige Raid-Titel makellose Runs, um Triumphe zu erhalten.

Bestimmte Titel gab es nur, wenn man sie in einer Season erfolgreich abschloss.

Im Jahr 2022 wird den Spielern fast alles einfach gemacht. Es gibt kaum mehr knackige und vor allem fesselnde Aktivitäten, mit denen man als Spieler wirklich eine Zeitlang zu tun hat.

Die Exo-Mission „Vox Obscura“ war nur knackig, solange das nötige Powerlevel dafür noch fehlte.

Der Raid auf Großmeister ist schwer, bietet aber auch nichts, nachdem die Spieler jagen wollen.

Beim Spitzenreiter pickt man sich die leichten Rosinen aus den Strikes raus und verzichtet auf die wenig lohnenswerte Vergoldung des Eroberer-Titels.

Früher war das noch anders: Wer erinnert sich noch an die Waffen-Quests, an denen man Wochen saß, bis sie fertig waren? Diese Waffen sind für viele Spieler heute noch echte Schätze, trotz Sunsetting, denn sie erinnern sich daran, wie hart sie dafür gekämpft haben. Genau das machte sie besonders. Über diese besonders hart zu erspielenden Waffen reden Spieler in Destiny 2 nicht ohne Grund bis heute. Darunter Waffen wie die „Einsiedlerspinne“, „Der Gipfel“ oder auch das Gambit-Maschinengewehr „21 % Delirium“.

Wahre Waffen-Schätze, an die sich viele Hüter für immer erinnern.

Heutzutage gibt es solche „Karotten“ vor der Nase nicht mehr: Man spielt einfach seinen Rang bei der Vorhut, dem Schmelztiegel oder Gambit hoch und kann sich dann auch gleich die neueste Seasonwaffe in Händen halten. Eine gute aber glanzlose Waffe deren Name man dann bald auch schon nicht mehr kennt.

Wiederholt man das, gibt’s noch ein passendes Ornament der jeweiligen Playlist dazu. Man muss also nicht mal aktiv etwas Konkretes für den Erhalt der Waffe tun.

Auch bei den Titeln sieht man diesen „Casual-Trend“: Destiny 1 bezeichnen viele Spieler bis heute als wesentlich schwieriger als sein Nachfolger. Obwohl auch in Destiny 2 der Erhalt älterer, nicht mehr erspielbare Titeltriumphe, als mega-schwierig galt.

Der Titeltriumph „Diamantengleich“ für die Schwarze Waffenkammer beispielsweise. Hierzu war es nötig den Raid makellos zu spielen, also ohne, dass ein Truppmitglied während einer der Begegnungen stirbt. Nur dann konnte man diesen einst prestigereichen Titel ergattern.

Viele Raidtrupps haben hierfür einst wirklich lange und viele Runs im Raid „Geißel der Vergangenheit“ gebraucht, damit sechs Einsatztruppmitglieder dort eine makellose Routine hinlegen konnten. In der Open World wusste zudem jeder Hüter, was der Spieler mit dem Titel „Schmied“ geleistet hatte. Es bedeutete etwas.

Inzwischen sind Triumphe, wie der 13. Wunsch „Petras Run“ im „Letzten Wunsch“-Raid für den Erhalt eines Raid-Titels, kaum bis gar nicht mehr nötig. Dies wurde mehr oder weniger vom Großmeister-Schwierigkeitsgrad ersetzt.

Auch der Erhalt einer saisonalen Ranglisten-Waffe, wie die aktuelle Schrotflinte „Rücksichtslose Gefährdung“, ist etwas Alltägliches, was man sich nebenher erspielt, und nicht mehr die größte Belohnung im Spiel.

Einst war der Erhalt einer besonderen Waffe die größte Belohnung. (Quelle: @saboe627 auf Twitter)

Auch die letzte große Herausforderung ist bald weg: Derzeit ist nur noch der prestigereiche PvP-Titel „Ungebrochen“ etwas, das noch eine größere Herausforderung für die Spieler darstellt.

Ein Titeltriumph erfordert es, dass man in drei Seasons Legendär in der kompetitiven Playlist erreicht. Wer „Ungebrochen“ ist, hat also hierfür in Destiny 2 mindestens über drei Seasons das maximale Limit von 5450 Ruhmpunkten im PvP geknackt und gehört damit zur oberen Liga des Schmelztiegels.

Doch jetzt wird auch dieser Titel angepasst. Bungie nimmt den Titel „Ungebrochen“ aus dem Spiel, weil der Zeitaufwand für das Siegel anscheinend zu hoch ist. Man will ihn überarbeiten und der neue Titel soll zwar herausfordernd bleiben, aber dann in nur einer Season erspielt werden können.

Diesen seltenen Titel besitzen in Destiny 2 nur 6% der Spieler und bald ist er nicht mehr verfügbar

Auch die Trials sollen zugänglicher werden: Die letzte Vereinfachung hat sich jetzt sogar für das PvP-Endgame Trials angekündigt. Bungie will zukünftig allen Spielern, die in einer bestimmten Woche makellos waren, die Chance auf Adept Waffen Drops für jedes Trials-Ticket ermöglichen, das 7 oder mehr Siege erzielt hat. Wohlgemerkt unabhängig von der Anzahl der Verluste.

Im PvE sieht es nicht anders aus: Auch der härteste PvE-Titel „Eroberer“ bedeutet aktuell nur noch halb so viel.

Zum Start der Spitzenreiter-Aktivität war der Eroberer-Titel die absolute Herausforderung im PvE, denn er musste in der aktuellen Season, also binnen drei Monaten, erspielt werden. Wer am Ende das PvE erobern wollte, hatte also einen gewissen zeitlichen Druck, denn endete die Season war sämtlicher Fortschritt für den Titel dahin.

In Update 3.1.0 änderte Bungie das und entfernte den Zeitdruck. Von da an genügte es, wenn man 6 verschiedene Spitzenreiter-Strikes über mehrere Seasons hinweg erledigte, um den Titel zu bekommen. Ab da also wieder eine chillige Sache. Man suchte sich die einfachsten Strikes heraus und hatte dann nach zwei oder drei Seasons den Titel erledigt.

Hier bietet jetzt nur noch die Titelvergoldung für „Eroberer“ das Prestige einer wirklich herausfordernden Aufgabe. Doch auch darauf verzichten die meisten Hüter, denn als Belohnung bekommt man „nur eine Nummer hinter dem Titel“. Der Loot wird deswegen nicht besser, auch wenn man sich mehr Mühe gibt und die Vergoldung abschließt. Das gilt auch für die Vergoldung des Dredgen- oder Ungebrochen-Titels. Es gibt also keinen wirklichen Anreiz, sich anzustrengen und einen Titel zu erringen oder zu vergolden. Nur damit man es immer wieder schafft, genügt zudem den wenigsten Spielern.

Schaut man dann noch auf die Statistik, ist der PvE-Eroberer-Titel nicht einmal mehr in der Top-3 der aktuell am schwersten zu verdienenden Titel. Dabei galt er lange Zeit als „die ultimative Herausforderung“ und „Königsdisziplin“ vor der drastischen Anpassung.

Auf Platz 3 liegt der Titel „Adlerauge“, er zeigt die Fähigkeiten eines Hüters im Umgang mit Waffen.

Platz 2 ist (noch) der PvP-Titel „Ungebrochen“ und wird nur von fähigen Hüter-Killern erreicht.

Platz 1 gebührt dem Trials-Titel „Makellos“ für den man grundsätzlich nicht nur Skill, sondern auch Nerven aus Stahl braucht. Leider hat dieser Titel, dank mancher Cheater, inzwischen auch einen zweifelhaften Ruf in der Community bekommen.

Wie wäre ein „Rhulk-Makellos“-Memento?

Destiny 2 macht am meisten Spaß, wenn es herausfordernd ist

Wird Destiny 2 also bald zum Feierabend-Shooter? Derzeit bieten in der Tat immer weniger Inhalte im Spiel wirklich eine Herausforderung mit passender Entlohnung.

Man könnte nach all den Anpassungen den Eindruck gewinnen, Bungie tut viel für seine Feierabend-Spieler und wenig für die langjährigen Hardcore-Player, die jede knackige Herausforderung im Spiel schätzen und auch eine gute Waffe sofort jagen würden.

Das grundlegende Problem liegt in den Anforderungen an einen Schwierigkeitsgrad:

Langjährige Spieler, die das Spiel schon ewig zocken, brauchen die großen Herausforderungen.

Neue Spieler, die erst angefangen haben, benötigen dagegen bewältigbare Aktivitäten und Ziele.

Während jedoch Casual-Gamer damit eher weniger Probleme haben, wirkt es absolut verzweifelt, wenn Hardcore-Spieler ihr eigenes Powerlevel aktiv senken. Nur damit sich eine Begegnung im Spiel und die Open World für sie noch herausfordernd anfühlt.

Frei wählbare Schwierigkeitsgrade sind eine Option: Braucht Destiny 2 vielleicht einen änderbaren Schwierigkeitsgrad für alle Aktivitäten? Ähnlich wie im Shooter-Hit „The Division 2“ könnte auch für Destiny 2 ein veränderbares Welt-Level eine Option sein. So könnten Einsatztrupps bestimmen, wie schwer oder leicht ihre persönliche Open World ist.

Zudem wären auswählbare Schwierigkeitsstufen für alle Aktivitäten denkbar. Spitzenreiter ist für viele Spieler inzwischen das neue Großmeister.

Im Spitzenreiter geht es hart zur Sache, aber der Titel bieten kein Prestige mehr

Früher hatte Destiny 2 frei wählbare Strike-Schwierigkeitsgrade: In den allerersten Dämmerungen konnten Spieler über die „Fünf der Schwerter“-Herausforderungskarte im Inventar den Schwierigkeitsgrad und die Modifiktoren für einen Dämmerungs-Strike selbst bestimmen. Es war also jedem selbst überlassen, wie schwer der Strike am Ende war. Man konnte sogar bestimmen, um wie viel das eigene Powerlevel gesenkt wird und sich damit einen eigenen Wettkampfmodus kreieren.

Auch wenn einige Spieler noch nie einen Spitzenreiter abgeschlossen haben, braucht das Spiel diese besonders knackigen und erstmal unerreichbaren Herausforderungen.

Darunter fallen Aktivitäten, die so schwer sind, dass man nicht einfach nur durchrennen kann.

Herausforderungen, die einen fordern und es nötig machen, Strategien und Builds zu probieren.

Missionen, an denen man ein paar Mal scheitert, um dann an der Herausforderung zu wachsen.

Denn nichts fühlt sich in Destiny 2 besser an, als einen besonders schwierigen Feind oder eine besonders schwierige Leistung solo oder im Team zu meistern. Und wenn schon nicht vorgegeben, dann wenigstens selbst, über eine Karte, ein Item oder ähnliches, einstellbar.

Passende Belohnungen sollten Pflicht sein

Früher gab noch besonderen Abzeichen für herausragende Leistungen. Über Xur war die „Fünf der Schwerter“-Karte erhältlich. Diese Dinge sind bereits aus Destiny 2 verschwunden.

Zu guter Letzt braucht es jedoch nicht nur harte Herausforderungen. Bungie muss auch gewisse Anreize für Spieler schaffen, die einen für schwere Aktivitäten passend belohnen. Auch wenn ich das vielleicht anders sehe, vielen Spielern genügt die Herausforderung allein nicht.

Die neuen Mementos sind etwas, dass solche Herausforderungen möglicherweise auch in Zukunft wieder besonders machen könnte.

Ich stelle mir beispielsweise ein „Makellos-Memento“ für eine Dämmerung vor.

Oder dass man zumindest einen besonderen Prestige-Titel ins Spiel bringt, der wirklich anspruchsvoll ist und der es vor allem auch bleibt und durch ein animiertes Memento hyped.

Besondere Rüstungen oder Ornamente wären auch etwas Cooles und würden sicherlich ankommen.

Derzeit spielt man Trials, Gambit oder eine Dämmerung und bekommt dann zufällig eines der Mementos und Unmengen an Exotics, die erstmal wichtiger Loot sind, aber einem persönlich nichts bedeuten. Früher hatte man als Spieler zu seinen hart eroberten Items eine völlig andere Verbindung.

Damals gab es jedoch auch noch besondere Abzeichen, die man nur erspielen konnte, wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht hat und die dann stolz ausgerüstet wurden. Wer heute den Titel „Eroberer“ schafft, bekommt ein Abzeichen und erinnert sich bald nicht mehr an dieses Erlebnis.

Dabei war es Bungie selbst, die wollten, dass sich die Spieler an besonders gute Momente in Destiny 2 lange erinnern und davon sprechen.

Dass Destiny 2 zu einem Feierabend-Spiel wird, möchte ich mir keinesfalls vorstellen. Sicherlich braucht man nicht jeden Abend verschwitzte Hände in einer herausfordernden Aktivität. Aber manchmal sind es gerade diese besonderen Herausforderungen, die Destiny 2 für mich besonders interessant machen. Vor allem dann, wenn man sie nicht sofort schaffen kann und am Ende mit seinem Team oder Clan auf das Erreichte stolz sein kann.

Wie seht ihr diese Entwicklung in Destiny 2? Seid ihr zufrieden damit, dass nun vieles leichter geworden ist/wird oder fehlen euch auch immer mehr die echten Herausforderungen? Schreibt gerne in die Kommentare, wie schwer eine Herausforderung sein muss, damit ihr sie gut findet und vor allem, welche angemessene Belohnung ihr dafür haben wollt.