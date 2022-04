Destiny 2 startet das schwerste PvE-Endgame – So bezwingt ihr die Dämmerung auf Spitzenreiter

Fractured Online startet Anfang April seine Closed Beta. In einem neuen Video stellt der Chef des Entwickler-Teams von Dynamight Studios, Jacopo Pietro Gallelli, das neue MMORPG vor und zeigt, was...

Was sagt ihr? Seid ihr bereit für den schwersten PvE-Modus von Destiny 2? Wollt Ihr euch erneut beweisen und „Eroberer/in“ werden und den Titel vergolden? Oder ist euch die Aktivität zu schwer? Schreibt es uns in den Kommentaren.

Ihr müsst also nicht mehr bis zum Ende der Season warten und könnt euch gleich an die Erledigung der dazugehörigen Herausforderungen für die Vergoldung machen.

Das hat sich beim Eroberer-Titel geändert: Früher war es für den Erhalt des Titels notwendig, alle sechs Spitzenreiter-Dämmerungen in einer Season, also innerhalb von drei Monaten, zu schaffen. Das hat Bungie jedoch geändert und den Titel damit für mehr Spieler zugänglich gemacht.

Am Dienstag, dem 5. April, kehren in Destiny 2 Spitzenreiter zurück. Dabei handelt es sich um eine besonders schwere Variante der Dämmerungs-Strikes für Season 16. Die Herausforderung für den dazugehörigen Titel „Eroberer“ gilt deswegen nicht umsonst als die Königsdisziplin für PvE-Spieler. MeinMMO sagt euch alles, was ihr wissen müsst, um dabei zu sein und worauf ihr achten solltet.

