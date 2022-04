Ein Stasis-Fragment in Destiny 2 ist jetzt viel besser, als ihr denkt – Gibt euch massiven Boost

Nach dem Release von Destiny 2: Witch Queen spielen viele Hüter mit der neuen aufbereiteten Leere-3.0-Super. Dabei wird die einst so beliebte Stasis-Ulti vernachlässigt und vergessen. Eine Überarbeitung eines Fragments von Stasis, gibt euch aber jetzt erneut einen Grund, mit dem Eis zu spielen.

Um welches Stasis-Fragment handelt es sich? Es handelt sich um das Fragment „Wispern des Hedrons“. Dieses Fragment bekam einen „Nerf“, denn zuvor konnte er euch einen temporären Schadensbuff geben. Dazu musstet ihr nur einen Gegner einfrieren. Bungie sah das als zu mächtig an und veränderte daraufhin das Fragment.

Jetzt erhaltet ihr beim Einfrieren eine verbesserte Stabilität und Zielhilfe. Zusätzlich wird eure Mobilität, Belastbarkeit und Erholung erheblich gesteigert. Viele Spieler erwarteten bei der Bezeichnung „erheblich“ einen Buff von 30 Punkten auf die Statuswerte, doch Bungie gab euch viel mehr als das, sodass ihr dies nicht ignorieren solltet.

Unsichtbarer, aber massiver Stat-Boost

Wie wurde der Stat-Bonus getestet? Herausgefunden hat das der Spieler „Fermi“ aus Destiny 2. Er hat einen Vergleich gestartet, in dem er das Fragment nochmal ausgiebig getestet hat. Er prüfte die Regenerationszeiten der einzelnen Fähigkeiten mit seinem Hüter. Dabei hat er jeweils herausgefunden, wie es ist, wenn er:

100 Punkte des jeweiligen Wertes besaß

40 Punkte mit dem aktiven Fragment

30 Punkte mit dem aktiven Fragment

Diesen Test hat er aufgenommen und auf YouTube bereitgestellt. Wir haben euch das Video hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Zu sehen ist, dass euch das aktive Fragment nicht die üblichen 30 Punkte Status-Boost verleiht, sondern ganze 60 Punkte. Diesen massiven Boost hat bislang anscheinend niemand außer ihm bemerkt.

Was bedeutet das für Builds? Trotz der vielen Nerfs in der Vergangenheit ist Stasis immer noch ein mächtiges Instrument der Hüter. Einen so hohen Bonus verliehen zu bekommen und das nur durch das Einfrieren von Gegnern ist erstaunlich. Dadurch lassen sich mit Stasis starke Builds erstellen, die temporär alle Charakterwerte auf 100 Punkte steigen lassen.

Gegner zu verlangsamen und hohe Regenerationszeiten zu erhalten ist vor allem in Endgame-Aktivitäten wie Raids und Dämmerungen sehr hilfreich. Damit könnt ihr länger überleben und das Kampfgeschehen besser kontrollieren.

Meist jedoch übersehen Hüter solche Änderungen, vor allem weil sie auch grundsätzlich nicht mit so einem massiven Boost gerechnet haben. Da Bungie in der Regel solche Anpassungen nicht visuell aufzeigt, wird es dann auch von den Hütern vernachlässigt. Spieler möchten sehen, was sich ändert und genaue Zahlen vor Augen haben. Doch dank eifriger Spieler, die sich solchen Tests annehmen, erfährt am Ende auch die breite Masse davon.

Was haltet ihr von solchen Änderungen, die Bungie nicht genau beschreibt? Findet ihr es besser, wenn Bungie das nächste Mal die Anpassungen im Detail nennt? Lasst es uns wissen!