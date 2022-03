Destiny 2: Weekly Reset am 29.03. – Mehr Rangpunkte für die Prüfungen von Osiris

Gameplay-Trailer zur neuen BDO-Klasse Drakania. Sie wird bereits am 6. April spielbar sein, die Charakter-Erstellung startet am 30. März.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Werdet ihr euch diese Woche in die Raid-Herausforderung beim „Schwur des Schülers“ wagen oder beschränkt ihr euch noch auf die sonstigen Spitzenloot-Herausforderungen im Normalmodus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Aktiver Bonus in dieser Woche: Diesmal ist der 14. Heilige an der Reihe und spendiert euch Bonus-Prüfungen-Rangpunkte für die Prüfungen von Osiris.

Spitzenreiter-Dämmerungen: Am 05. April startet der Hardcore-Modus in den Dämmerungen. Dann könnt ihr euch die jeweils aktuelle Dämmerungswaffe auch als verbesserte Meister-Version (Adept) erspielen.

Destiny 2 bietet diese Woche nicht viel an neuem Content. Ein neuer Rufbooster wird festgesetzt, sowie die zweite Challenge im Raid „Schwur des Schülers“ bereitgestellt. Wir zeigen euch dennoch, was ihr diesmal zu erwarten habt und ob sich der Besuch bei Tess Everes lohnt.

Insert

You are going to send email to