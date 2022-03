Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

In welchem Encounter bekommt man die Waffe? Das Impulsgewehr Heimtückisch droppt im zweiten Encounter (The Caretaker) und beim Endboss im „Schwur des Schülers“-Raid.

In Destiny 2 gibt es brandneue Beute und die hat es in sich. Die neuen Waffen aus dem Raid „Der Schwur des Schülers“ sind nicht nur optisch fesselnd. MeinMMO stellt sie vor und verrät euch, wie stark die Endgame-Waffen sind und was sie können.

Insert

You are going to send email to