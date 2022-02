Jetzt kann man in Destiny 2 eigene Waffen formen und das ist sogar leichter als ihr denkt

In Destiny 2 gibt es ein neues cooles Feature: das Waffen-Crafting. Seit Witch Queen gestartet ist, können die Hüter ihre Lieblings-Waffen nach Wunsch formen. Was zunächst ein wenig komplex wirkte, hat sich im Spiel als richtig großartiges Feature herausgestellt. MeinMMO zeigt euch, wie einfach der Weg zu eurer persönlichen Godroll ist.

Bisher war eine Godroll reines Glück. Stundenlang farmten die Hüter Strikes, Trials oder Dungeons nur, um vielleicht, wenn der RNG-Gott ihnen gnädig war, Waffen oder Rüstungen zu bekommen, die sie haben wollten. Enorm zeitaufwendig und oft frustrierend, vor allem wenn es nicht funktionierte. Diese Zeiten sind, zumindest für die Waffen, jetzt vorüber.

Waffen-Crafting lässt euch Waffen individuell zusammenstellen

Es bietet Verbesserte Perks für Waffen, die Bonus-Vorteile haben

Auch Exotics, wie die Maschinenpistole „Osteo Striga“, können geformt werden

Je länger ihr eine Waffe spielt, umso besser wird sie

Warum können die Hüter jetzt ihre Waffen formen? Bungie hat das Problem des Loot-Frusts erkannt und mit dem Waffen-Crafting in Witch Queen ein Feature geschaffen, von dem die Hüter derzeit nicht genug bekommen. Es soll euch den Grind einfacher machen.

RNG-Gott war gestern, jetzt wird der Dunkelheit gehuldigt: Im Spiel erhalten die Hüter diese Technik direkt von der Dunkelheit. Sie hat auf dem Mars eine alte Reliktstätte zurückgelassen und wie sich herausgestellt hat kann man damit die persönliche Godroll formen.

Die Möglichkeiten dazu sind zwar vielfältig, aber man bekommt genau das, was man haben will. Die persönlichsten Waffen, welche dank verbesserter Perks und Eigenschaften zu Monstern im Kampf gegen Feinde und andere Hüter werden können. Und das macht sie zu starken Optionen.

MeinMMO erklärt euch, wie ihr eure eigene Waffe formt und was dazu nötig ist.

Spieler überlegen sich genau welche Eigenschaften sie wählen wollen.

Wie stelle ich eigene Waffen in Witch Queen her?

Um mit der Waffen-Herstellung zu beginnen, braucht euer Hüter Zugriff auf die Enklave auf dem Mars. Aber keine Sorge, es ist nicht notwendig dafür die neue Erweiterung „Die Hexenkönigin“ zu besitzen. Die erste Mission, welche für alle Spieler kostenlos ist, macht euch bereits mit der Herstellung von Waffen vertraut.

Während der Kampagne bekommen die Spieler eine Resonanzwaffe, die Glefe, und genug Materialien, sodass man mit dieser Waffe seine ersten Erfahrungen beim Formen und Umformen machen kann. Danach müsst ihr euch alle weiteren Resonanzwaffen und Materialien selbst erspielen.

Wie erkennt man Resonanzwaffen? Alle Hüter haben in Witch Queen die neue Fähigkeit „Tiefenblick“ erhalten. Sie hilft euch Reliktwaffen, die über eine Tiefenblick-Resonanz verfügen, zu erkennen. Die Waffen sind speziell mit einem roten Rahmen gekennzeichnet und besitzen eine „Tiefenblick-Resonanz“.

Resonanzwaffen sind mit rotem Rahmen gekennzeichnet.

Wann und wo ihr eine solche Resonanzwaffe entdeckt, ist purer Zufall. Ihr müsst aber oft nicht lange darauf warten, denn die Waffen droppen in allen Aktivitäten, sodass man zügig welche bekommt.

So stimmt ihr Resonanzwaffen ein: Eure neue Resonanzwaffe muss zunächst eingestimmt, also gespielt, werden. Nur so kommt ihr an ihre Crafting-Materialien und könnt später auch Waffenmuster freischalten. Bungie nennt das „resonante Waffen erwecken“ und „latente Merkmale aktivieren“.

Damit ihr wisst, was genau zu tun ist, inspiziert eure neue Resonanzwaffe. Das System ist vergleichbar mit den Aufgaben für das Aktivieren von Katalysatoren. Erledigt die gestellte Waffenquest-Aufgabe und ihr könnt das Material extrahieren. Danach werden die Waffen mit einem roten Ausrufezeichen markiert und ihr könnt zur Extraktion in die Mars-Enklave zum Relikt fliegen.

Gut zu wissen: Diese Resonanzextraktion zerstört eure Waffe nicht. Die Waffe ist also noch im Inventar, nachdem ihr die Extraktions-Aufgabe erledigt habt.

Levelt ihr eure Resonanzwaffen in der Thronwelt, könnt ihr nebenbei auch eure Tiefenblick-Fähigkeit bei Fynch auf Stufe 2 und 3 leveln:

Destiny 2: So levelt ihr eure Tiefenblick-Stufe 2 und 3, um versteckte Geheimnisse zu entdecken

Wie erhalte ich die Materialien für Waffen-Crafting? Nachdem ihr eure Resonanzwaffe also eine Weile gespielt und die Aufgabe auf der Waffe erledigt habt, erhaltet ihr zur Belohnung Crafting-Materialien. Bei manchen Waffen könnt ihr diese auch auswählen.

Eine fertige Extraktion bringt euch 200x Neutrales Element und 12x des ausgewählten Elements (Kraftvolles, Gewandtes, Ruinöses oder Veränderliches Element). Das Erhöhen des Levels einer Waffe schaltet hochwertigere Frames und zusätzliche Perks frei.

Alle Waffen-Crafting-Materialien im Überblick

Wir haben euch alle Materialien aufgelistet, die ihr derzeit in Destiny 2 zum Waffen-Crafting erhalten könnt, wie es sie gibt und auch aufgezeigt, wozu diese verwendet werden.

Item Material Quelle Wird benutzt für: Neutrales Element Abschluss von Tiefenblick-Resonanz-Aufgaben auf Waffen Perks und Waffen-Herstellung Ruinöses Element Abschluss von Tiefenblick-Resonanz-Aufgaben auf Waffen verbesserte Attribute, wie Schaden Kraftvolles-Element Abschluss von Tiefenblick-Resonanz-Aufgaben auf Waffen Munitions- oder Nachladebezogene verbesserte Eigenschaften Gewandtes Element Abschluss von Tiefenblick-Resonanz-Aufgaben auf Waffen Waffenleistung spezifische verbesserte Eigenschaften und Herstellung exotischer Waffen Veränderliches Element Abschluss von Tiefenblick-Resonanz-Aufgaben auf Waffen Fähigkeitsverstärkende verbesserte Eigenschaften und Herstellung exotischer Waffen Versunkenes Element Abschluss von Raid-exklusiven Tiefenblick-Resonanz-Aufgaben auf Waffen Raid-exklusiv-basierte verbesserte Eigenschaften und Herstellung exotischer Waffen Aszendenten Legierung

(Maximum: 10 Stück) Wöchentlichen Kampagnen-Missionen, Kryptarch, Banshee-44 Wird für die Waffenformung und zur Verbesserung von Attributen verwendet Resonanz Legierung

(Maximum: 80 Stück) Ressourcen-Drop bei der Zerlegung legendärer Waffen oder durch Abschließen von Aktivitäten. Notwendig, um mit der intrinsischen Spalte zu beginnen. Einige sind spezifisch für bestimmte Aktivitätstypen, wie z. B. Raids. Mementos Durch Aktivitäten auf hoher Schwierigkeitsstufe Optionale Verbrauchsgegenstände für einzigartige Cosmetics und Tracker. Die Materialien für Waffen-Crafting im Überblick

Wie bekomme ich Waffenmuster fürs Crafting? Wenn ihr Waffen am Mars-Relikt in der Enklave formen wollt, müsst ihr erst das Muster einer bestimmten Waffe freischalten. Waffenmuster werden hauptsächlich durch das Einstimmen von Waffen mit rotem Rand freigeschaltet. Einige Muster können auch durch den Abschluss bestimmter Quests freigeschaltet werden.

,Es gibt derzeit insgesamt 29 Waffenmuster, die Spieler erhalten können.

8 Waffenmuster erhält man garantiert über Quests, wie beispielsweise „Syncopation-53“

21 Muster droppen zufällig und werden über Tiefenblick-Resonanz-Aufgaben freigeschaltet

Der Fortschritt bei der Freischaltung eines Waffenmusters kann im Bereich „Triumphe“ unter „Muster & Katalysatoren“ verfolgt werden. Er hängt davon ab, wie oft ihr eine legendäre oder exotische Waffe erhalten und eingestimmt habt.

Das Waffenmuster des legendären Scoutgewehrs „Gezielte Befragung“ beispielsweise kann durch das Erledigen von 3 Tiefenblick-Resonanz-Aufgaben, freischaltet werden.

Das Waffenmuster „Gezielte Befragung“ muss 3x gefunden und die Aufgabe erledigt werden.

Waffen in der Enklave formen und umformen

Wenn ihr euer gewünschtes Waffenmuster und genügend Materialien erspielt habt, könnt ihr damit wieder in die Enklave auf dem Mars reisen. Waffen können derzeit nur dort geformt werden. Interagiert mit dem Relikt und ihr könnt zwischen zwei Optionen wählen.

Formen: Ihr stellt eine neue Waffe her und nutzt dazu die erspielten Muster und Materialien.

Ihr stellt eine neue Waffe her und nutzt dazu die erspielten Muster und Materialien. Umformen: Ihr ändert die Vorteile einer bereits hergestellten Waffe.

So formt man eine Waffe: Über die Datenbank des Relikts habt ihr Zugriff auf die von euch freigespielten Waffen und könnt diese nun für das Formen auswählen, um ihre Eigenschaften auszuwählen.

Im ersten Slot bestimmt ihr den Rahmen. Verbesserte Rahmen werden verfügbar, wenn ein bestimmtes Waffenlevel erreicht wurde.

Im zweiten Slot legt ihr den Lauf der Waffe fest. Die verfügbare Auswahl hängt von der Art der Waffe ab, die ihr formen wollt.

Im dritten Slot wählt ihr das Magazin. Auch hier ist die Auswahl von der Art der Waffe abhängig.

Der vierte und fünfte Slot bieten Zugriff auf verfügbare Perks. Die Auswahl ist wieder von der Art der Waffe abhängig. Hier stehen euch dann auch Verbesserte Perks zur Verfügung.

„Mementos“ bieten euch die Option, eure Waffe mit Cosmetics oder Trackern zu personalisieren.

Danach braucht ihr die Waffe nur noch zu formen. Die Kosten für alle Slots werden erst dann fällig, wenn ihr die Waffe abschließend formt. Ihr könnt also bedenkenlos verschiedene Perks reinklicken, ohne dass euch Kosten entstehen.

Die fertig geformte Waffe wird euch dann direkt in den passenden Inventarslot gelegt. Achtet also darauf, dass ihr auch entsprechend einen Slot dafür im Inventar frei habt sonst könnt ihr nicht formen. Die geformte Waffe besitzt zudem ein Herstellungsdatum.

Die Resonanzwaffe ist fertig konfiguriert und kann geformt werden.

Nur hergestellte Waffen können umgeformt werden: Durch diese Kennzeichnung mit Herstellungsdatum wird es möglich, die selbst hergestellten Waffen auch wieder umzuformen. Normale Waffen besitzen das nicht und sind daher auch nicht für eine Umformung auswählbar.

Die Umformung selbst funktioniert dabei wie das Formen der Waffe. Ihr könnt alle Slots erneut anpassen und das gibt euch die Option solche Waffen beispielweise schnell auf eine veränderte Waffen-Meta anzupassen.

Zum Umformen darf die Waffe nicht ausgerüstet sein und natürlich behält die Waffe auch das aktuelle erspielte Waffenlevel bei, auch wenn ihr sie umformt.

Verbesserte Perks machen eure Waffe immer stärker

Je länger und öfter ihr eine geformte oder umgeformte Waffe spielt, desto eher werdet ihr das volle Potenzial der Wumme aktivieren können.

Wie erhöht man den Level einer geformten Waffe? Verbesserte Perks werden mit der Zeit freigeschaltet. Damit der Level eurer Waffe weiter ansteigt, müsst ihr sie weiter spielen. Auch das Abschließen von Aktivitäten mit der ausgerüsteten Waffe erhöht ihr Level. So schaltet ihr hochwertigere Frames und zusätzliche Perks frei.

Bestimmte Perks sind an Waffen-Level gebunden: Verschiedene Perks sind an das Level eurer Waffe geknüpft und können deshalb nur durch den Umformungsprozess auf die Waffe angewendet werden. So könnt ihr dann auch Verbesserte Perks einsetzen.

Abhängig vom Level der Waffe kostet dies Aszendenten Legierung und weitere Materialien. Was genau wird euch aber immer im Menü des Waffen-Craftings am Relikt angezeigt. Dort seht ihr auch, wenn euch noch etwas fehlen sollte.

Wie hoch ist der maximale Waffen-Level? Was wir derzeit wissen ist der maximale Level für geformte Waffen derzeit Level 20. Wir werden das aber nochmal im Spiel bestätigen und die Informationen hier dann für euch aktualisieren.

Das Relikt in der Enklave auf dem Mars kann Waffen formen.

Was sind Mementos und was bringen sie? Neben den nutzbaren Normalen und Verbesserten Perk-Vorteilen könnt ihr eure geformte Waffe auch individualisieren. Dafür gibt es ganz verschiedene Mementos.

Spezielle Shader und Tracker, beispielsweise aus Gambit

Prestige-Optionen

Besondere Erinnerungsstücke

Die Mementos sind zwar nur rein kosmetischer Natur, aber sie werden eure Waffe einzigartig machen und an tolle Erlebnisse in Destiny 2 erinnern. Jeder der eure Waffe inspiziert kann sehen, dass ihr damit schon viel erlebt habt.

5 effektive Tipps zum Waffen-Crafting

Damit ihr das Waffen-Crafting optimal nutzen könnt, haben wir noch fünf Tipps für euch.

Farmt Waffen-Crafting Materialien: Wenn ihr in der Open World unterwegs seid, rüstet am besten drei rot umrandete Resonanzwaffen aus. So kommt ihr schnell an die benötigten Materialien.

Wenn ihr in der Open World unterwegs seid, rüstet am besten drei rot umrandete Resonanzwaffen aus. So kommt ihr schnell an die benötigten Materialien. Zerlegt legendäre Waffen: Bestimmte Materialien bekommt ihr auch beim Zerlegen von Waffen, wie Resonanz-Legierung. Das gilt auch für Waffen, die ihr euch aus der Sammlung wiederherstellt.

Bestimmte Materialien bekommt ihr auch beim Zerlegen von Waffen, wie Resonanz-Legierung. Das gilt auch für Waffen, die ihr euch aus der Sammlung wiederherstellt. Erst leveln dann verbessern: Holt euch nicht sofort die Verbesserten Perks. Günstiger ist es, wenn ihr die Waffe erst levelt und sie dann in ein Godroll-Monster verwandelt.

Holt euch nicht sofort die Verbesserten Perks. Günstiger ist es, wenn ihr die Waffe erst levelt und sie dann in ein Godroll-Monster verwandelt. Wöchentlich wiederholbare Aktivitäten nutzen: Die wertvolle Aszendenten-Legierung bekommt ihr aus der wöchentlich wiederholbaren Hexenkönigin-Kampagnen-Mission und der Urquell-Aktivität.

Die wertvolle Aszendenten-Legierung bekommt ihr aus der wöchentlich wiederholbaren Hexenkönigin-Kampagnen-Mission und der Urquell-Aktivität. Besucht Meister Rahool jede Woche: Er bietet euch 1x Aszendenten-Legierung für 400 Legendäre Bruchstücke pro Woche an.

Habt ihr beim Waffen-Crafting schon den vollen Durchblick oder konnten wir euch noch ein paar Tipps geben? Welche Waffe habt ihr als erstes geschmiedet und gelevelt? Und was sagt ihr insgesamt zum neuen Waffen-Crafting Feature in Destiny 2? Cool oder langweilig? Hinterlasst uns eure Meinung in den Kommentaren.