Destiny 2 entfernt einen beliebten Trick für mehr Spitzenloot – „Warum etwas fixen, das allen gefallen hat?“

Die neue Season von Destiny 2 bringt einen neuen Dungeon. Doch Spieler haben herausgefunden, dass man in dem ganz einfach mehr Spitzenloot einsacken kann, als von Bungie gewollt. Jetzt reagieren die Entwickler mit einem Fix – und sorgen damit für Diskussionen in der Community.

Mit dem Start der Saison der Heimgesuchten kam auch ein der neue Dungeon Dualität in Destiny 2. Aufmerksame Hüter haben aber sofort einen kleinen Bug bemerkt, der für viele sofort attraktiv war.

Wenn man diesen Mini-Dungeon auf dem Schwierigkeitsmaster Großmeister gespielt hat, hat man jedes Mal richtig gute Ausrüstung einsacken können. Normalerweise geht das pro Charakter nur einmal die Woche.

Dieser Exploit hat also den Leveling-Grind in der neuen Season deutlich entschlackt, war so aber nie beabsichtigt. Deshalb hat Bungie jetzt eingegriffen. Wie sie in einem Tweet erklären, wurde dieser Bug entfernt:

Doch dieser Schritt sorgt für aufgeregte Diskussionen. Denn obwohl manche Spieler sogar Verständnis für das Eingreifen der Entwickler haben, denken sie, dass dieser Exploit dem Spiel gutgetan hat.

Dieser Trailer zeigt euch, was euch in dem neuen Dungeon erwartet:

„Bitte macht das in Zukunft zu einem Feature.“

Nachdem Bungie den Fehler entfernt hat, gibt es pro Charakter keine wiederholten Spitzenloot-Drops mehr die Woche. Stattdessen gibt es nur mächtige Ausrüstung, die beim Grind zum Level-Cap der Season aber nur bedingt hilfreich ist.

Die Reaktionen in der Community zu diesem Fix sind gespalten. Manche sehen das rein negativ:

„Warum etwas fixen, das offensichtlich allen gefallen hat?“ – @Praeyx auf Twitter

„Ihr habt wirklich ein ‚Problem‘ behoben, das eigentlich eine Lösung für den repetitiven Leveling-Grind war? Das Spielen von harten Inhalten belohnt die Spieler entsprechend, bitte macht das in Zukunft zu einem Feature.“ – @demonjoeTV auf Twitter

„Nicht eine einzige Seele auf dem Planeten mag den derzeitigen Leveling-Prozess, gebt den Spielern einmal etwas anderes zu tun.“ – @styx_d2 auf Twitter

Andere Spieler zeigen aber Verständnis und sehen das als Chance, damit Bungie das Leveling auch absichtlich verbessert.

„[Der Bug] ist ungesund für den Spielfortschritt. Ich stimme zu, der Grind ist repetitiv, aber es gibt höchstwahrscheinlich bessere Wege, das zu beheben, als nur Spitzenloot aus normalen Begegnungen zu farmen.“ – @B3TRa1 auf Twitter

„Ich kann verstehen, warum das behoben wurde. Es war nicht beabsichtigt. Aber ich finde, dass das eine gute Lernmöglichkeit ist, dass vielleicht farmbarer Spitzenloot gesund für das Spiel wäre?“ – @TSDKSecond auf Twitter

Obwohl nicht alle in jedem Punkt übereinstimmen, ist es offensichtlich, dass der Großteil der Community die Änderung nicht ausschließlich gut fand. Allerdings haben manche Hüter auch Hoffnung, dass Bungie so alternative Levelsysteme im Spiel testen könne.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Spieler herausfinden, ob die Entwickler langfristig tatsächlich etwas verändern möchten – und wenn ja, wie.

Was haltet ihr von diesem Schritt? Glaubt ihr, das Levelling in Destiny 2 muss überarbeitet werden? Sagt es uns in den Kommentaren.

