Destiny 2 bringt neue Season, muss aber sofort einschreiten – Deaktiviert Mod und Skill, weil Hüter damit viel zu stark waren

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr den Mega-Artefaktboost für die Pistole im PvP bemerkt und vielleicht ausgenutzt? Oder ist euch das entgangen? Trotz der beiden Deaktivierungen: Verratet uns und anderen MeinMMO-Lesern in den Kommentaren, was ihr bis jetzt von den neuen Solar-3.0-Fähigkeiten und saisonalen Mods des Ernter-Artefakts aus Season 17 haltet?

Wie Bungie-Help am 26. Mai, also bereits 2 Tage nach dem Start der neuen „Saison der Heimgesuchten“ , mitteilte, musste der Entwickler zunächst eines der neuen Solar-3.0-Fragment deaktivieren. Kurz darauf traf es dann einen wichtigen Mod aus dem saisonalen Artefakt.

Insert

You are going to send email to