Zehntausende Fans feiern ein neues Emote in Destiny 2, obwohl es echtes Geld kostet

In Destiny 2 ist die neue Season 17 gestartet, die einige Neuerungen mitbrachte. Dazu gehört auch ein Emote, das man gerade im Shop kaufen kann – und das verzaubert jede Menge Fans.

Was ist das für ein Emote? Das neue Emote nennt sich „Treuer Begleiter“ und erfüllt in der neuen Season 17 vielen Destiny-2-Spielern einen lange gehegten Wunsch: Endlich kann man im Spiel einen Hund streicheln!

Die Beschreibung lautet „Auf ewig der beste Freund eines Hüters“. Beschwört ihr den Hund mithilfe der Geste, bekommt euer neuer Begleiter eine kleine Streicheleinheit auf dem Kopf und bleibt dann solange an eurer Seite, bis ihr euch von der Stelle bewegt.

So kriegt man das Emote: Ihr bekommt die exotische Geste gerade nur im Shop, und zwar im Austausch für 1.000 Silber. Silber bekommt ihr nur im Austausch für echtes Geld – 1.000 Silber entspricht in etwa 9,99 Euro.

100 % des Erlöses für dieses Emotes soll allerdings für wohltätige Zwecke an die Bungie-Stiftung gehen. Das ist auch einer der Gründe, weswegen das Emote gerade bei sehr vielen Spielern gut ankommt – und natürlich, weil man einen Hund streicheln kann.

Neues Hunde-Emote in Destiny 2 schlägt Wellen auf reddit

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

So reagieren Fans: Im „gaming“-subreddit wurde ein kurzer Clip des Emotes geteilt, der dort kurzerhand zu einem der Top-Posts wurde. Nach aktuellem Stand hat der Post über 42.000 Upvotes erhalten, und mehr als 900 Kommentare.

Viele Kommentare loben die neue Geste in Destiny 2:

„In jedem Spiel sollte es einen Hundefreund geben“, findet User Antisound187 (via reddit).

„Eine Achterbahn der Gefühle. Destiny 2 hat ein Hundestreichel-Emote hinzugefügt – Ja! Im Shop – scheiß drauf! Der Erlös geht an wohltätige Zwecke – also gut“, beschreibt User Jappy_toutou (via reddit).

„Wir sind so vernarrt in die besten Bois, ich liebe es“, schreibt AcidAlchamy (via reddit).

„Ich habe es sofort gekauft, ohne zu sehen, dass es für einen wohltätigen Zweck ist, und ich bin froh, dass es für einen wohltätigen Zweck ist und ich einen guten Hund davon bekomme“, freut sich User Zerosurvivors (via reddit).

Viele freuen sich aber auch einfach, dass sie nun endlich einen Hund streicheln dürfen, nachdem dies vorher nur mit Katzen und Hühnern ging.

Das ist das Spezielle an dem Emote: Wie Bungie im aktuellen Blogpost beschreibt, gibt es eine Hintergrundgeschichte zu dem Emote (via bungie.com).

Bei dem Hund soll es sich um einen realen belgischen Schäferhund namens Artemis handeln. Dieser Hund spielt offenbar eine wichtige Rolle in der Geschichte eines besonderen Hüters rund um „Widerstandsfähigkeit, Genesung und Triumph, die nur durch die Destiny-Gemeinschaft und seinen Hund Artemis möglich wurde“ spielt.

Was genau dahinter steckt, will Bungie aber erst am „Bungie Day“ enthüllen. Hier heißt es also abwarten.

Grundsätzlich sind tierische Begleiter und ähnliches in verschiedenen Spielen immer mal wieder ein Thema. Bei Elden Ring zum Beispiel machten Fans sich einen Spaß daraus, einfach jedes Tier als Hund zu bezeichnen. Verwirrend wurde es dann allerdings, als ein Typ auftauchte, der in dem Spiel als Schildkröte leben wollte.