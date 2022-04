Trainer aus Pokémon GO verliert seinen treuen Hund, jetzt erweist er ihm im Spiel die letzte Ehre

Eine Änderung gibt Trainern in Pokémon GO große Hoffnung, dass bald der langersehnte Ingame-Chat im Spiel kommt . Wir zeigen euch, worum es geht.

Auch wir können killerstellar für die Zukunft nur alles Gute wünschen und hoffen, dass er mit seinem besten Kumpel viele tolle Erinnerungen in Pokémon GO sammeln kann.

Viele feiern ihn daher für die Idee, sein geliebtes Tier auf digitale Art und Weise am Leben zu halten und immer bei sich zu tragen. Und wie man in den Kommentaren lesen kann, ist er mit dieser Idee, sich darüber eine bleibende Erinnerung zu schaffen, nicht allein (via reddit.com ):

Wie ging es weiter? Pünktlich zu seinem Geburtstag sind er und Abel, wie er das Shiny-Terribark getauft hat, nun endlich beste Freunde. Voller Freude schreibt er auf reddit: „Heute, an meinem eigentlichen Geburtstag, sind wir beste Freunde geworden. Ich hätte mir nichts anderes wünschen können“ (via reddit.com ).

Wie man dem Titel des reddit-Beitrags von killerstellar bereits entnehmen kann, geht es um seinen geliebten Hund Abel. Er war sein treuer Kumpel in der realen Welt und ist im September 2021 leider verstorben (via reddit.com ).

Was ist dem Trainer passiert? Anders als andere Spiele, möchte Pokémon GO die digitale Welt der Pokémon mit der realen Welt verbinden. Dazu sollen die Trainer nach draußen gehen und ihre Umgebung erkunden. Doch nun hat das Spiel einem Trainer auf ganz besondere Art und Weise bei einem schweren Verlust geholfen.

In Pokémon GO sollen die Trainer vor allem Spaß haben, nach draußen gehen und ihre Umgebung erkunden. Doch nun hat das Spiel einem Trainer auf besondere Weise geholfen, den schweren Verlust seines geliebten Hundes zu verarbeiten. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, wie er ihm die letzte Ehre erwiesen hat.

