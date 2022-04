Pokémon GO: Neuer Fund zeigt Mega-Feature, das sich alle wünschen

In Pokémon GO werden offensichtlich derzeit die Funktionen rund um die Mega-Entwicklungen überarbeitet. Nun zeigt ein Fund neue Details zu den geplanten Änderungen, bei der auch ein Feature gefunden wurde, was sich viele Spieler schon lange wünschen. Wir von MeinMMO zeigen euch, um was es geht.

Um welche Funktionen geht es? In Pokémon GO haben Trainer bereits seit einiger Zeit die Möglichkeit, bestimmte Pokémon in eine temporäre Mega-Entwicklung zu verwandeln. Dies geschieht mit Hilfe von bestimmten Mega-Energien, die vorab, vor allem durch Mega-Raids, gesammelt werden können.

Doch bereits vor einigen Tagen fanden die PokeMiners Hinweise im Spielcode, dass Pokémon GO die Mega-Entwicklungen überarbeitet. Demnach soll dieses Feature den Spielern vor allem mehr Möglichkeiten rund um die Mega-Pokémon geben. Nun wurden weitere Details gefunden, die wir euch nachfolgend zeigen.

Wer sind die PokeMiners?

Bei den PokeMiners handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern, die in regelmäßigen Abständen im Code von Pokémon GO nach neuen Informationen suchen. So können sie bereits vor einem Release neue Daten, wie Funktionen oder Pokémon herausfinden und diese Daten anderen Trainern öffentlich zur Verfügung stellen.



Da die Daten allerdings nicht offiziell sind, kann Niantic diese jederzeit noch ändern oder sich sogar gegen eine Veröffentlichung im Spiel entscheiden.

Das sind die neuen Funde zu den Mega-Entwicklungen

Wie der reddit-User martycochrane in seinem aktuellen Beitrag mitteilt, sind die PokeMiners bei ihrer letzten Suche im Spiel-Code von Pokémon GO auf neue Details rund um die Mega-Entwicklungen gestoßen (via reddit.com).

Die genauen Infos zu ihren Funden wurden dabei über ihre Homepage geteilt (via pokeminers.com). So kann man diesen Daten entnehmen, dass nun die ersten Texte zu den geplanten Änderungen im Spiel hinterlegt wurden. Dadurch lassen sich auch die einzelnen Abläufe etwas besser nachvollziehen. Alle gefundenen Details haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Mega-Level und Belohnungen

Die Mega-Level: Bereits in ihrem ersten Fund sind die PokeMiners auf ein Level-System rund um die Mega-Entwicklungen gestoßen. Nun können sie dieses Feature nochmal etwas konkretisieren. Demnach wird es ähnlich wie bei eurem Kumpel auch bei den Mega-Pokémon verschiedene Stufen geben, die ihr erreichen könnt.

So steigt euer Pokémon im Level, je häufiger ihr es zu einem Mega-Pokémon entwickelt. Dabei kann es die folgenden drei Stufen erreichen: Basis, Hoch und Maximal. Der jeweilige Status sowie die bis zum nächsten Level fehlenden Entwicklungen sollen euch laut der PokeMiners angezeigt werden. Darüber hinaus wird es eine tägliche Obergrenze geben, wie oft ihr eure Mega-Entwicklungen hochleveln könnt.

Belohnungen bei Mega-Entwicklungen: Des Weiteren entdeckten die PokeMiners bei ihrer ersten Suche verschiedene Belohnungen, die mit den Mega-Entwicklungen in Verbindung stehen sollen. So könnt ihr unter anderem zusätzliche Bonbons, XL-Bonbons und einen EP-Bonus bekommen.

Diese sind laut den aktuellen Funden von eurem Wurfgeschick abhängig. Trefft ihr also fabelhaft, dann erhöht ihr somit eure Chancen auf ein XL-Bonbon. Außerdem soll es Vergünstigungen in Bezug auf die Mega-Energie geben.

Kostenlose Mega-Entwicklungen

Bei der vorherigen Suche, entdeckten die PokeMiners im Quellcode einen Hinweis darauf, dass es zukünftig möglich sein soll, eine kostenlose Mega-Entwicklung durchführen zu können. Dabei bestand die Annahme, dass es mit den Belohnungen zu tun hat, die Trainer durch das Erreichen der verschiedenen Level bekommen.

In ihrem aktuellen Fund haben sie hierzu nähere Informationen gefunden. Demzufolge hat die Funktionsweise der kostenlosen Mega-Entwicklung etwas mit dem Cooldown zu tun. So gibt es nach der Mega-Entwicklung eine Abklingzeit. Diese erstreckt sich nach aktuellen Informationen über mehrere Tage.

Levelt ihr euer Pokémon hoch, dann verringert sich dieser Cooldown. Während dieser Abklingzeit könnt ihr eure Pokémon außerdem weiterhin mega-entwickeln. Je nachdem, wie viel Zeit noch übrig ist, wird die benötigte Mega-Energie, ähnlich wie beim Home-Transfer, entsprechend reduziert. Genaue Zahlen zur Dauer der Abklingzeit gehen aus den aktuellen Funden allerdings noch nicht hervor.

Das Sammeln von Mega-Energie

Einige Trainer hatten gehofft, dass durch die Änderungen rund um die Mega-Entwicklungen, auch das Sammeln von Mega-Energie verändert wird. Laut den aktuellen Informationen im Spiel-Code soll hier allerdings alles beim alten bleiben. Das bedeutet also weiterhin die Teilnahme an Mega-Raids.

Darauf haben alle gewartet: Mega-Entwicklungen in der Raid-Lobby

Eine Funktion, auf die viele Spieler schon Ewigkeiten warten, ist das Ausführen einer Mega-Entwicklung in der Raid-Lobby. Den meisten wird es wahrscheinlich schon passiert sein, dass man zu einem Raid eingeladen wurde oder spontan an einem teilnehmen wollte und man steht in der Lobby und denkt sich „Mist, ich wollte noch eine Mega-Entwicklung durchführen“.

Das ist bislang nur außerhalb der Raid-Lobby möglich, weshalb Trainer dann den Raid nochmal verlassen müssten. Der aktuelle Fund der PokeMiners zeigt hier zukünftig also eine deutliche Verbesserung. So könnt ihr dann direkt in der Raid-Lobby noch eine Mega-Entwicklung durchführen, ohne den Raid verlassen zu müssen.

Demnach soll es in der Raid-Lobby zukünftig einen Hinweis geben, wenn man eine Mega-Entwicklung durchführen kann. Über ein spezielles Menü, in dem ihr voraussichtlich die Bilder der einzelnen Megas sehen könnt, habt ihr dann die Gelegenheit sie zu entwickeln.

Mega-Entwicklungen in Trainer-Kämpfen

Ein weiterer Wunsch, den Trainer bereits nach der Veröffentlichung des letzten Fundes geäußert haben, ist die Freigabe von Mega-Entwicklungen in der GO-Kampfliga. Und tatsächlich haben die PokeMiners nun Hinweise darauf gefunden, dass Mega-Pokémon bald in Trainer-Kämpfen zugelassen sind.

Ob das dann auch die GO-Kampfliga betreffen wird, geht aus dem Fund nicht hervor, allerdings könnte die angekündigte Mega-Überraschung zum Ende der Saison darauf hindeuten.

Was sagt die Community zu diesem Fund?

Bereits die ersten Details haben in der Community viel Vorfreude erzeugt. Und auch der neue Fund der PokeMiners sorgt für einiges positives Feedback. Vor allem die Möglichkeit, Mega-Entwicklungen dann in der Raid-Lobby durchführen zu können, sorgt bei vielen Trainern für Zuspruch (via reddit.com):

Own_Fortune_6940: „Entwicklung in der Lobby ist enorm wichtig. Ich hasse es, in einen Raid zu gehen und sofort wieder aussteigen zu müssen, weil ich mein Team sehe und vergessen habe, ein Mega zu entwickeln“

martycochrane: „Das ist bei mir dasselbe! Das ist der Grund, warum ich mich am meisten darüber freue, denke ich, haha. Und die Tatsache, dass es einen darauf hinweist, dass man es weiterentwickeln kann, ist großartig. Hoffentlich nutzen zumindest mehr Leute ihr kostenloses Mega.“

Teban: „Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich bin tatsächlich einmal begeistert von Mega-Entwicklungen! Edit: Sieht so aus, als ob wir immer noch Mega-Raids für die anfängliche Mega-Energie machen müssen (vorausgesetzt, es gibt keine Feldforschungsquests)?“

KuriboShoeMario: „Ich glaube, es steht ein Mega-Event am Horizont. Dieses Zeug ist wahrscheinlich bis Ende Mai im Spiel. Das kann sein, dass Mega-Kangama und Mega-Latios / -Latias auch eingeführt werden.“

Auf einen Release von Mega-Kangama, Mega-Latias und Mega-Latios deutet auch ein anderer vorangegangener Fund hin, bei dem es Hinweise auf die ersten legendären Mega-Pokémon gibt.

Ob und wann es tatsächlich so weit sein wird und die neuen Funktionen im Spiel etabliert werden, bleibt allerdings noch abzuwarten. Sobald es dazu neue Infos gibt, erfahrt ihr es selbstverständlich hier auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Änderungen zu den Mega-Entwicklungen? Freut ihr euch auch darüber, eure Megas endlich in der Raid-Lobby entwickeln zu können? Oder hofft ihr eher auf eine Freigabe in den PvP-Kämpfen? Lasst es uns doch hier auf MeinMMO wissen.

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO einiges los. Wir zeigen euch alle Events im April und welche sich besonders lohnen.