Pokémon GO überarbeitet Mega-Entwicklungen, Trainer rufen „So hätten sie von Anfang an sein sollen“

Bereits seit einiger Zeit haben Trainer in Pokémon GO die Möglichkeit, bei manchen ihrer Pokémon eine Mega-Entwicklung auszuführen. Nun zeigen aktuelle Funde, dass diese Funktion noch besser gemacht werden soll. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, um was es geht.

Was sind Mega-Entwicklungen? In Pokémon GO können bestimmte Monster, wie Glurak oder Bisaflor, temporär zu einem Mega-Pokémon entwickelt werden. Dies geschieht mit Hilfe einer bestimmten Menge von Mega-Energie.

Deren Einsatz lohnt sich vor allem in Raid-Kämpfen, da Mega-Pokémon nochmal etwas stärker sind, als andere Monster. Außerdem verstärken sie im Kampf die Angriffe des jeweiligen Typs.

Wie die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, nun allerdings herausgefunden haben, soll es in diesem Bereich zukünftig wohl ein paar Veränderungen geben und die Mega-Entwicklungen noch besser machen. Wir zeigen euch nachfolgend, welche Daten gefunden wurden.

Wer sind die PokeMiners?

Bei den PokeMiners handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern, die in regelmäßigen Abständen im Spiel-Code nach neuen Informationen zu Pokémon GO suchen. So lassen sich bereits vor der eigentlichen Veröffentlichung neue Monster und Funktionen finden. Diese Daten stellen sie dann anderen Trainern öffentlich zur Verfügung.



Auch wenn die Funde der PokeMiners in der Vergangenheit häufig gestimmt haben, handelt es sich dabei nicht um offizielle Informationen. Niantic kann die Daten aus diesem Grund jederzeit im Spiel-Code ändern oder löschen.

Welche Verbesserung der Mega-Entwicklungen soll es geben?

Wie die PokeMiners in ihrem aktuellen Beitrag über ihre Seite mitteilen, haben sie im Spiel-Code eine Vielzahl an neuen Informationen gefunden (via pokeminers.com). Einige dieser Daten drehen sich rund um die Mega-Entwicklungen im Spiel.

Diese bekommen demnach nämlich zukünftig die eine oder andere neue Funktion, wie die Einführung von Mega-Level, besondere Abklingzeiten sowie bestimmte Vorteile.

Mega-Level und besondere Vorteile

Wie die PokeMiners herausgefunden haben, soll es zukünftig eine Art Level-System bei den Mega-Entwicklungen geben. Ähnlich, wie ihr es beim Freunde-Status mit anderen Trainern oder eurem Kumpel kennt, wird es dann verschiedene Stufen geben, die ihr mit der Mega-Entwicklung erreichen könnt.

Wie die einzelnen Level genau aussehen und wie ihr sie erreichen könnt, ist bislang noch nicht bekannt. In einem vorherigen Fund sind sie jedoch auf eine Art Mega-Punkte gestoßen, die täglich verdient werden können.

Des Weiteren soll euch jede erreichte Stufe bestimmte Vorteile im Spiel bringen. Bislang wurden durch die PokeMiners folgende Boni in diesem Zusammenhang entdeckt:

reduzierte Energie

Fang-EP

Angriffsbonus bei gemeinsamen Angriffen

Cooldown

XL-Bonbons

Bonbons beim Fangen

Cooldown und kostenlose Entwicklungen

Neben den Funden zum Mega-Level und den dazugehörigen Boni wurden auch neue Informationen rund um den Cooldown entdeckt. Demnach sind die PokeMiners auf eine neue animierte Grafik gestoßen, welche euch die verbleibende Cooldown-Zeit anzeigt. Ist diese beendet, dann leuchtet das Symbol entsprechend auf.

Darüber hinaus wurde eine Schaltfläche mit der Bezeichnung „Kostenlose Mega-Entwicklung“ entdeckt. Die PokeMiners gehen davon aus, dass dies mit dem Level-Boni „Cooldowns“ zusammenhängt, der einem in gewissen Abständen eine kostenlose Entwicklung ermöglichen könnte.

Wie finden die Trainer die neuen Funde?

Die Trainer in der reddit-Community sind von dieser Neuigkeit begeistert und hoffen, dass diese Funktionen auch bald im Spiel verfügbar sind. Besonders die Möglichkeit auf eine kostenlose Mega-Entwicklung sorgt für Vorfreude. Andere Trainer hoffen nun endlich auch auf ein Debüt von Mega-Entwicklungen in der GO-Kampfliga.

So kann man folgende Reaktionen in den Kommentaren lesen (via reddit.com):

titoxx88: „Ich freue mich schon sehr auf kostenlose Megas. Könnte interessant werden.“

Shona_Cloverfield: „Das ist eigentlich ein ziemlicher Hype, ein besseres Mega-System und mehr Fortschritte beim Routen-System? Meldet mich an! Hoffentlich macht das Vorteils-System Spaß“

Caio_Go: „So hätten Mega-Entwicklungen von Anfang an sein sollen.“

krispyboiz: „Ich freue mich darauf zu sehen, wie sie Megas verbessern, und hoffe, dass sie das Feature zu etwas machen, das sich für die allgemeine Spielerbasis lohnt. Die Vorteile der verringerten Abklingzeit und dergleichen sind sehr vielversprechend.“

Nikaidou_Shinku: „Angesichts der Tatsache, dass sie anscheinend kostenloses Mega in irgendeiner Form implementieren und die Mega-Überraschung am Ende der Zwischensaison mit Mega-Evolution verbunden ist, könnten sie planen, Mega im PvP zu erlauben“

Der erste Einblick in die geplanten Funktionen rund um die Mega-Pokémon ist somit zunächst positiv. Ob und wann diese Änderungen erfolgen, bleibt jedoch für den Moment abzuwarten. Sobald es nähere Informationen dazu gibt, erfahrt ihr es selbstverständlich bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr die geplanten Level und Vorteile bei den Mega-Entwicklungen? Würdet ihr euch über ein solches Belohnungssystem freuen? Oder findet ihr Mega-Pokémon eher uninteressant? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im April und verraten, welche sich besonders lohnen.