Pokémon GO: Spieler können Grund für kürzere Community Days einfach nicht glauben

Die Community-Day-Events in Pokémon GO sollen ab April nur noch 3 Stunden lang aktiv sein. Niantic sagte, dass Spieler sich genau diese Änderung wünschten. Der Game Director erklärte die Entscheidung jetzt noch genauer auf Twitter und die Community kauft die Gründe nicht so recht ab.

Das ist gerade die Situation in Pokémon GO:

Am 23. März kündigte Niantic den Community Day im April an

Dabei erklärte man, dass man von der Dauer von 6 Stunden zurück auf eine Dauer von 3 Stunden geht

In einem Interview erklärt Niantics Game Director, Michael Steranka: Die C-Days werden wieder kürzer, weil Trainer das fordern

Das warf in der Community viele Fragen auf, weshalb sich Michael Steranka auf Twitter nochmals dazu äußerte und mehr Details zur Entscheidung verriet

Spieler sagen, dass sie die Begründung einfach nicht glauben können

Wir zeigen euch hier, welche neuen Aussagen es von den Entwicklern gibt und zu welchen Diskussionen das führt.

Was führte zu den kürzeren C-Days?

Das müsst ihr wissen: Vor den Corona-Boni liefen Community Days in Pokémon GO bereits nur für die Dauer von 3 Stunden. Zum Start der Pandemie wurde die Event-Zeit dann verdoppelt. Spieler, die während den letzten 2 Jahren mit Pokémon GO anfingen, kennen es also nicht anders.

Das sind die neuen Details: Nachdem das Interview mit Michael Steranka veröffentlicht wurde und er erklärte „Einer der Gründe, die uns dazu veranlasst haben, das Format des Community Days neu zu bewerten, waren die Forderungen von Trainern, ihn auf drei Stunden zurückzusetzen“ und „nur weniger als 5 % der Spieler nehmen länger als 3 Stunden an einem Community Day teil“, wollten Trainer mehr Infos dazu. Auf Twitter schreibt Nutzer JreSeawolf, der in der Community von TheSilphroad sehr bekannt ist, als Stimme der Community in Richtung Niantic und direkt an Steranka.

JreSeawolf geht auf alle genannten Bedenken gründlich ein und sagt unter anderem, dass man die „5 %“-Daten vollkommen falsch interpretiere. „Die 5 % sind wahrscheinlich die Spieler, die nur 3 Stunden spielen wollen“ (via Twitter.com). Er bittet das Team von Pokémon GO darum, diese Entscheidung zu überdenken.

Darauf antwortet Michael Steranka in mehreren Tweets und erklärt:

Hey @JreSeawolf – danke für den Tag und für das ehrliche Feedback zu diesem Artikel. Es gab ein paar Dinge, die ich in diesem Interview erzählt habe, die es leider nicht in die endgültige Story geschafft haben, aber ich freue mich, sie hier zu teilen, um den vollen Kontext zu zeigen: Einer der Gründe, die uns veranlasst haben, das Format des Community Days zu überdenken, war der Wunsch der Trainer, es auf 3 Stunden zu verkürzen. Nachdem wir dieses Feedback erhalten hatten, haben wir uns unsere Daten angeschaut und festgestellt, dass weniger als 5 Prozent der Spieler länger als 3 Stunden an Community Days gespielt haben. Diese Zahl sinkt auf weniger als 2 Prozent bei Sitzungen von 4 Stunden oder mehr. Darüber hinaus waren wir schockiert, als wir die 6-stündigen Community Days mit dem 3-stündigen Community Day Classic verglichen und feststellten, dass die Beteiligungen fast identisch waren. Es wurde deutlich, dass es zwar weniger bequem ist, aber wenn man es rechtzeitig ankündigt, können die Trainer die 3-stündigen Community Days einplanen und genauso oft teilnehmen wie bei den 6-stündigen. Wir wollen dieses Event wirklich so gut wie möglich machen, und wir freuen uns sehr darauf, ein konzentrierteres Erlebnis zu schaffen, bei dem sich die Trainer in der realen Welt treffen und gleichzeitig in der Hälfte der Zeit genauso viele Belohnungen verdienen können. Dies ist ein Test, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln, aber wir hoffen, dass die Trainer zustimmen werden, dass diese Änderungen zum Besten sind, wenn sie am kommenden Community Day im April teilnehmen. Außerdem würde ich mich gerne einmal mit dir auf einen Drink treffen und ein wenig plaudern! Aber bis dahin würde ich gerne mit dir telefonieren, um mehr darüber zu besprechen, wenn du das möchtest. Schick mir eine DM, wenn du interessiert bist. Quelle: Twitter.com

„Ihr öffnet doch nicht ein Fast-Food-Restaurant für nur 20 Minuten am Tag“

Das ist das Problem der Trainer: Die Begründung, warum der Community Day wieder verkürzt wird, schmeckt den Trainern nicht. Sie finden nicht durch die Logik hindurch.

In einem reddit-Thread, der sich um die jüngsten Tweets von Steranka dreht, schreibt Nutzer mason240: „Ich glaub, ich muss hier zunächst mal das Offensichtliche aussprechen. Ich kaufe denen das nicht ab und es ergibt überhaupt keinen Sinn“. Dabei bezieht er sich auf die Aussage, dass Trainer die kürzeren Community Days gefordert haben sollen. „Sagen wir mal, du hast immer von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr die Community Days gespielt. Warum sollte es dir was ausmachen, wenn sie 6 Stunden laufen?“

Dazu bedenken Trainer bei der Betonung, dass der Community Day im April jetzt erstmal nur ein Test sei, die besonderen Umstände des Tests.

Vergangene Community Days liefen mit Sandan, Hoppspross und Seemops. Pokémon, die schon lange im Spiel verfügbar sind

Der Community Day im April bringt mit Velursi ein ganz neues Pokémon, das zum Event sein Debüt feiert. Dazu ist die Entwicklung mit 400 Bonbons recht kostspielig und man muss dafür viele Pokémon fangen

Nun glauben Trainer, dass diese besonderen Umstände die Test-Ergebnisse verfälschen und durch den Release des neuen Pokémons die Beteiligung unnatürlich nach oben schießen lassen.

„Es handelt sich um einen schlecht konzipierten Test (der vielleicht sogar beabsichtigt ist). Velursi ist bereits ein weitaus begehrterer CD-Kandidat als die bisherigen und eine perfekte FOMO-Maschine [FOMO steht für Fear of missing Out – also die Angst, etwas zu verpassen]. Die Einführung einer brandneuen Pokemon-Familie (das erste Mal überhaupt für CDs) – mit 400 Bonbons zum Entwickeln – wird bereits viele Spieler dazu bringen, die vollen 3 Stunden zu spielen, obwohl sie das normalerweise nicht tun, damit sie einen oder mehrere Kosturso entwickeln können. Ein besserer Test wäre es, einen 3-Stunden-CD mit einem ähnlichen Kandidaten als Basis zu spielen, z. B. Kleinstein oder Sleima.“, schreibt Teban 54 auf reddit.

Nutzer milo4206 zeigt mit zwei genialen Beispielen, warum die Begründung von Niantic so unverständlich ist.

Beispiel 1: Fitnessstudio-Besitzer: „Wir haben herausgefunden, dass nur 5 % unserer Mitglieder länger als eine Stunde ihr Workout machen. Darum öffnen wir das Fitnessstudio jetzt nur noch für eine Stunde pro Tag.“

Beispiel 2: Besitzer von Fast-Food-Ketten: „Wir haben herausgefunden, dass nur 5 % unserer Kunden länger als 20 Minuten im Laden verbringen, deshalb öffnen wir unseren Essbereich nur noch für 20 Minuten pro Tag“

Wie steht ihr zu den Änderungen bei den Community Days? Findet ihr es gut, wenn das Event auf wenige Stunden komprimiert wird, damit man wieder die Chance hat, mehreren Trainern zu begegnen oder findet ihr, dass die 6 Stunden für das Event angemessen waren? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, wie ihr zu den Änderungen steht und wählt bei unserer Umfrage hier im Artikel aus, welches Format euch am besten passt.